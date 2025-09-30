Visa anuncia disponibilidade geral do VCS Hub, inaugurando uma nova era de inovação em pagamentos comerciais impulsionados por IA
A plataforma preparada para o futuro está desbloqueando pagamentos inteligentes para emissores e fintechs
SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Visa Inc. (NYSE: V), referência mundial em pagamentos digitais, anunciou hoje o lançamento global do Visa Commercial Solutions (VCS) Hub, uma solução inovadora que transforma o futuro dos pagamentos comerciais e abre novas oportunidades para emissores e fintechs em escala mundial.
O VCS Hub representa um salto transformacional, projetado para oferecer uma experiência mais inteligente e integrada a todos os usuários. À medida que a expansão continua, o VCS Hub também incorporará recursos de inteligência artificial (IA) de última geração, oferecendo aos emissores a possibilidade de acessar uma plataforma unificada e inteligente que transforma a complexidade em simplicidade.
Uma plataforma criada para os inovadores do futuro
Após um piloto bem-sucedido, o VCS Hub passa a estar disponível em larga escala, permitindo que emissores e fintechs entreguem experiências de pagamento comercial e de finanças integradas ainda mais poderosas, impulsionadas por automação e integração fluida. Para clientes atuais, a plataforma disponibiliza uma solução completa de contas a pagar, que cobre desde o processamento de faturas até os pagamentos a fornecedores, além de oferecer flexibilidade para pagamentos pontuais, garantindo mais agilidade na gestão das demandas do negócio. Já para os pagamentos integrados, a conexão direta com sistemas de contabilidade é um recurso essencial, trazendo mais praticidade e segurança para que as organizações gerenciem seus pagamentos e possam se dedicar a outras prioridades estratégicas.
O VCS Hub seguirá evoluindo, com a adição de novas soluções e funcionalidades em pagamentos comerciais. A inteligência artificial generativa (GenAI) será um elemento central nessa evolução, revolucionando a maneira como as empresas operam. Entre os principais avanços previstos estão:
- Contas a pagar com inteligência artificial: automatize processos de contas a pagar com fluxos inteligentes baseados em GenAI, capazes de antecipar necessidades da empresa, otimizar o fluxo de caixa e eliminar gargalos manuais.
- Pagamentos integrados: incorpore recursos de pagamento diretamente em sistemas de gestão empresarial — como contabilidade, ERP ou fluxos personalizados — por meio das APIs abertas da Visa e de uma orquestração inteligente.
- Relatórios e insights: aproveite análises avançadas e GenAI para gerar insights acionáveis, prever tendências e possibilitar decisões de negócio mais inteligentes em tempo real.
- Experiências personalizadas: com o apoio da IA, é possível personalizar a jornada do usuário, oferecendo recomendações, alertas e próximos passos que aceleram o crescimento e aumentam a eficiência.
Impulsionando a inovação
O VCS Hub é mais do que uma experiência de plataforma; representa o compromisso da Visa em democratizar o acesso à tecnologia de ponta em pagamentos comerciais. Ao consolidar sistemas fragmentados em um único ecossistema impulsionado por IA, a Visa possibilita que emissores e fintechs superem limitações de sistemas legados e entreguem valor realmente diferenciado a seus clientes.
“Na Visa, não estamos apenas modernizando os pagamentos comerciais — estamos reinventando a forma como eles acontecem”, disse Gloria Colgan, SVP e Líder Global de Produto da Visa Commercial Solutions. “Com a GenAI no coração do VCS Hub, oferecemos aos nossos parceiros as ferramentas para encantar clientes, abrir novas fontes de receita e definir o futuro do movimento de dinheiro.”
Pronto para viver o futuro?
A Visa já está aberta a novas consultas de emissores e fintechs. Descubra como o VCS Hub pode revolucionar o seu negócio: fale com seu representante Visa hoje mesmo.
