Liberty Global utiliza las soluciones de automatización de Vecima para impulsar la simplificación y la eficiencia de la red

VICTORIA (Columbia Británica)--(BUSINESS WIRE)--Vecima Networks Inc. (TSX:VCM) anunció hoy que Liberty Global (NASDAQ: LBTYA, LBTYB y LBTYK), una de las empresas líderes a nivel mundial de video, banda ancha y comunicaciones convergentes, está mejorando su estrategia de innovación mediante el uso de la plataforma de pruebas de acceso Entra® de Vecima.

