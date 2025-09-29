Liberty Global utiliza las soluciones de automatización de Vecima para impulsar la simplificación y la eficiencia de la red
- La plataforma de pruebas de acceso Entra® ayudará a que Liberty Global acelere y simplifique la convergencia de los flujos de servicio y las redes de acceso por cable, fibra óptica y móviles mediante el uso de herramientas de software y pruebas automatizadas
- Liberty Global prioriza una migración que abandone las pruebas manuales y optimice los ciclos de validación, con el objetivo de lograr importantes eficiencias de tiempo y costos
VICTORIA (Columbia Británica)--(BUSINESS WIRE)--Vecima Networks Inc. (TSX:VCM) anunció hoy que Liberty Global (NASDAQ: LBTYA, LBTYB y LBTYK), una de las empresas líderes a nivel mundial de video, banda ancha y comunicaciones convergentes, está mejorando su estrategia de innovación mediante el uso de la plataforma de pruebas de acceso Entra® de Vecima.
El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.
