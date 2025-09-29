-

Liberty Global utiliza las soluciones de automatización de Vecima para impulsar la simplificación y la eficiencia de la red

  • La plataforma de pruebas de acceso Entra® ayudará a que Liberty Global acelere y simplifique la convergencia de los flujos de servicio y las redes de acceso por cable, fibra óptica y móviles mediante el uso de herramientas de software y pruebas automatizadas
  • Liberty Global prioriza una migración que abandone las pruebas manuales y optimice los ciclos de validación, con el objetivo de lograr importantes eficiencias de tiempo y costos

VICTORIA (Columbia Británica)--(BUSINESS WIRE)--Vecima Networks Inc. (TSX:VCM) anunció hoy que Liberty Global (NASDAQ: LBTYA, LBTYB y LBTYK), una de las empresas líderes a nivel mundial de video, banda ancha y comunicaciones convergentes, está mejorando su estrategia de innovación mediante el uso de la plataforma de pruebas de acceso Entra® de Vecima.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Liberty Global
Relaciones con los inversores
Michael Bishop +44 20 8483 6246

Comunicaciones corporativas
Bill Myers +1 303 220 6686
Matt Beake +44 20 8483 6428

Vecima Networks
Relaciones con los inversores: 250-881-1982, invest@vecima.com
Relaciones con los medios de comunicación: bernadette.dunn@vecima.com
Ventas de Vecima: sales@vecima.com

Industry:

Vecima Networks Inc.

TSX:VCM
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Liberty Global
Relaciones con los inversores
Michael Bishop +44 20 8483 6246

Comunicaciones corporativas
Bill Myers +1 303 220 6686
Matt Beake +44 20 8483 6428

Vecima Networks
Relaciones con los inversores: 250-881-1982, invest@vecima.com
Relaciones con los medios de comunicación: bernadette.dunn@vecima.com
Ventas de Vecima: sales@vecima.com

More News From Vecima Networks Inc.

Resumen: Vecima y Net-Com implementarán Entra® DAA Remote MACPHY con Hanstholm Net en Dinamarca

VICTORIA, Columbia Británica--(BUSINESS WIRE)--Vecima Networks Inc. (TSX: VCM) ha anunciado hoy que Net-Com implementará las soluciones Entra® SC-1D Access Node y Entra® Access Controller («EAC») de Vecima para Hanstholm Net, un proveedor de servicios de Internet de Dinamarca. El nodo MACPHY remoto Entra SC-1D de Vecima, un componente clave de la gama de productos Entra Distributed Access Architecture («DAA»), permite a los operadores de cable transformar sus redes para aumentar su eficiencia y...

Resumen: Vecima y Witke implementarán una solución de acceso de fibra All-PON™ con LIWEST en Austria

VICTORIA, Columbia Británica--(BUSINESS WIRE)--Vecima Networks Inc. (TSX: VCM) ha anunciado hoy que LIWEST, el principal proveedor de cable de Austria, implementará su solución de estante Entra® EXS1610 All-PON™ 10G con aprovisionamiento DOCSIS® de EPON (DPoE™) tras completar con éxito una prueba de laboratorio en colaboración con Witke, socio de Vecima en la región. El estante All-PON EXS1610, un componente clave de la gama de productos de acceso a fibra líder del sector de Vecima, permite a l...

Resumen: Vecima adquiere Falcon V Systems, proveedor de una innovadora plataforma de orquestación de software para redes de cable, fibra y acceso móvil

VICTORIA, Columbia Británica--(BUSINESS WIRE)--Vecima Networks, Inc. (TSX: VCM) ha anunciado hoy que, a través de su filial Vecima Technology B.V., ha adquirido Falcon V Systems, un proveedor polaco de soluciones y servicios de software virtualizado independientes del proveedor para proveedores de servicios de banda ancha de todo el mundo. El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con e...
Back to Newsroom