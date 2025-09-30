-

Amazfit breidt HYROX atletenbestand uit met wereldkampioenen en rijzende sterren

Amazfit verwelkomt Hunter McIntyre terug en breidt zijn team van topatleten voor het HYROX-seizoen 2025/26 uit met Rich Ryan, Joanna Wietrzyk, Emilie Dahmen en Linda Meier

original Amazfit welcomes back Hunter McIntyre and expands its elite athlete team for the 2025/26 HYROX season with Rich Ryan, Joanna Wietrzyk, Emilie Dahmen, and Linda Meier

Amazfit welcomes back Hunter McIntyre and expands its elite athlete team for the 2025/26 HYROX season with Rich Ryan, Joanna Wietrzyk, Emilie Dahmen, and Linda Meier

MILPITAS, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Amazfit, het toonaangevende wereldwijde merk voor slimme wearables van Zepp Health (NYSE: ZEPP) en officiële timing- en wearablepartner van HYROX, kondigt vandaag de uitbreiding van zijn HYROX-atletenbestand aan. Hunter McIntyre (VS) keert terug voor een nieuw seizoen, terwijl vier opvallende nieuwe concurrenten zich bij het team voegen: Rich Ryan (VS), Joanna Wietrzyk (Australië) , Emilie Dahmen (Nederland) en Linda Meier (Duitsland).

Met dit bestand bevestigt Amazfit zijn inzet voor het ondersteunen van zowel bewezen kampioenen als opkomend talent in functionele fitnessraces, terwijl de feedback van atleten direct wordt geïntegreerd in productinnovatie.

