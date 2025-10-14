Previsioni NIQ riguardanti i consumatori nel 2026: i brand audaci conquistano i consumatori prudenti

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--NielsenIQ (NIQ) (NYSE: NIQ) oggi ha pubblicato Consumer Outlook: Guide to 2026 (Previsioni riguardanti i consumatori: Guida al 2026).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.