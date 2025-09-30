Amazfit amplía su equipo de atletas HYROX con campeones mundiales y estrellas emergentes

MILPITAS, California--(BUSINESS WIRE)--Amazfit, una marca global líder en dispositivos ponibles inteligentes de Zepp Health (NYSE: ZEPP) y Socio Oficial de Cronometraje y Dispositivos Ponibles de HYROX (Official Timing & Wearable Partner of HYROX) anunció hoy la ampliación de su equipo de atletas HYROX, con Hunter McIntyre (EE. UU.) —quien regresa por otra temporada— y la incorporación de cuatro destacados competidores: Rich Ryan (EE. UU.), Joanna Wietrzyk (Australia), Emilie Dahmen (Países Bajos) y Linda Meier (Alemania).

Esta nómina refleja el compromiso de Amazfit con el apoyo tanto a campeones consolidados como a talentos emergentes en el fitness funcional competitivo, e integra, directamente y al mismo tiempo, la retroalimentación de los atletas con la innovación de productos.

Hunter McIntyre – Considerado el rostro de HYROX, McIntyre sigue siendo uno de los atletas más dominantes e influyentes de este deporte. Campeón múltiple con una base de seguidores leales, continúa superando límites en la competencia y más; lidera campamentos de entrenamiento y carreras de aventura al aire libre. McIntyre ha sido fundamental en el desarrollo de productos de Amazfit, confiando en la resistente serie Amazfit T-Rex para impulsar su incansable búsqueda de la victoria.

"Estoy entusiasmado de regresar al Team Amazfit por unos años más. Los productos son excelentes, escuchan mis aportes y siento que recibo información práctica que me ayuda a mejorar mi entrenamiento. El año pasado casi lo logramos en Chicago; este año voy por el oro".

-Hunter McIntyre

Rich Ryan – Reconocido por su enfoque basado en datos y su influencia como entrenador, Ryan aporta un doble impacto como competidor de élite y educador. Es uno de los hombres más veloces en el circuito HYROX, y complementa sus logros deportivos con seminarios y entrenamientos a través de su empresa RMR Training. Su exigencia por la precisión se alinea perfectamente con las series de Amazfit Balance 2 y Helio , por lo que es un socio fundamental para avanzar en métricas de rendimiento para atletas en todo el mundo.

"Me uní a Team Amazfit por su compromiso con HYROX y el entrenamiento híbrido. Creo que este tipo de entrenamiento y competición puede ayudar a los atletas a construir versiones más saludables y efectivas de sí mismos, y tener socios que compartan esos valores es muy importante para mí. También estoy emocionado de colaborar con el equipo de Amazfit, que continúa impulsando la innovación y mostrando verdadera ambición en este espacio".

-Rich Ryan

Joanna Wietrzyk – Una revelación de Australia, Wietrzyk sorprendió a la comunidad HYROX con un segundo puesto en Chicago. Extenista competitiva, se está consolidando rápidamente como una de las principales competidoras individuales y de dobles. Wietrzyk, quien usará el Amazfit T-Rex 3, valora su estrecha colaboración con el equipo de marketing deportivo de Amazfit y está preparada para impulsar tanto su carrera como la visibilidad global de la marca.

"Después de una primera temporada increíble en HYROX, estoy enfocada en mantener el impulso y llevar mi rendimiento aún más lejos este año. Eso significa ir más allá de lo que ya logré y asociarme con equipos que realmente apoyen la forma en que entreno, me recupero y compito. Amazfit hace exactamente eso. Su tecnología me ayuda a mantenerme constante e intencional, ya sea registrando métricas clave en sesiones intensas o controlando mi recuperación después de las carreras. Amazfit me brinda las herramientas adecuadas para entrenar con inteligencia, mantener el equilibrio y seguir progresando: eso es lo que hace tan emocionante esta colaboración".

-Joanna Wietrzyk

Emilie Dahmen – Una de las estrellas emergentes más emocionantes de este deporte, Dahmen llamó la atención al ganar dos carreras HYROX en su temporada debut y terminar sexta en el Campeonato Mundial. Aún en las primeras etapas de su carrera, representa a la nueva generación de talento HYROX. La incorporación de los dispositivos ponibles de Amazfit, en particular el Balance 2 y la Helio Strap, la convierten en una integrante natural del equipo mientras continúa su rápido ascenso.

"Nunca había confiado en un reloj ni en datos de rendimiento, y haber llegado a la HYROX Elite 15 sin ellos ya fue un gran logro. Asociarme ahora con Amazfit me brinda las herramientas para entrenar con mayor inteligencia, recuperarme mejor y competir verdaderamente al más alto nivel. Su tecnología me ayuda a liberar aún más potencial, y espero inspirar a otros a entender cuán poderoso puede ser el entrenamiento inteligente."

-Emilie Dahmen

Linda Meier – La actual campeona mundial de HYROX, Meier, consiguió en Chicago una actuación que marcó un antes y un después en su carrera y le valió el título. Es muy respetada como atleta, su constancia y profesionalismo la convierten en una embajadora invaluable. Meier utiliza la Amazfit Helio Strap y el Amazfit T-Rex 3 para acceder a datos avanzados, lo que le permite equilibrar rendimiento y recuperación al máximo nivel.

"Con Amazfit a mi lado, puedo combinar mi espíritu de Campeona Mundial con tecnología inteligente, demostrando que cualquiera puede superar sus límites con las herramientas adecuadas."

-Linda Meier

“Nuestra alianza con HYROX consiste en ayudar a los atletas a maximizar cada momento de entrenamiento, rendimiento y recuperación”, afirmó Scott Shepley, director de Marketing Global de Amazfit. "Al incorporarme a un equipo que reúne campeones mundiales con talento emergente, reforzamos el papel de Amazfit como socio de confianza en el rendimiento de los atletas que utilizan los datos como motor de sus metas."

Como parte del Team Amazfit, estos atletas contribuirán con pruebas de producto, generación de contenidos e interacción con la comunidad, asegurando que Amazfit continúe ofreciendo herramientas de vanguardia que respondan a las demandas en evolución de los atletas de fitness funcional.

Los atletas y aficionados pueden explorar la gama completa de dispositivos portátiles inteligentes de Amazfit —incluyendo las series T-Rex, Balance 2, Active 2 y Helio Strap— en www.amazfit.com y seguir el recorrido de la marca HYROX durante toda la temporada 2025/26.

Acerca de Amazfit

Amazfit, marca líder mundial de dispositivos ponibles inteligentes centrada en la salud y el fitness, forma parte de Zepp Health (NYSE: ZEPP), empresa de tecnología de la salud con sede principal en Gorinchem, Países Bajos. Zepp Health opera como una organización distribuida, con miembros del equipo y oficinas en América, Europa, Asia y otros mercados globales.

Amazfit ofrece una amplia selección de pulseras y relojes inteligentes, y su lema de marca, «Discover Amazing» , anima a las personas a romper barreras, superar expectativas y encontrar la alegría en cada momento. Amazfit utiliza la plataforma de gestión de la salud de Zepp Health, que ofrece información práctica y orientación en la nube las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para ayudar a los usuarios a alcanzar sus objetivos de bienestar.

Conocidos por su acabado extraordinario, los relojes inteligentes Amazfit han ganado numerosos premios de diseño, entre ellos el iF Design Award y el Red Dot Design Award. Lanzado en 2015, Amazfit cuenta con millones de usuarios y sus productos están disponibles en más de 90 países de América, Europa, Oriente Medio y África, así como en Asia Pacífico. Para más información, visite www.amazfit.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.