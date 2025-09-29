-

Visa kondigt de algemene beschikbaarheid van VCS Hub aan, waarmee een nieuw tijdperk van door AI aangestuurde innovatie van commerciële betalingen wordt ingeluid

Dit platform, klaar voor de toekomst, ontsluit intelligente betalingen voor emittenten en fintechs

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Visa Inc. (NYSE: V), wereldleider op gebied van digitale betalingen, kondigde vandaag de algemene beschikbaarheid van de Visa Commercial Solutions (VCS) Hub aan, een baanbrekend platform dat voor emittenten en fintechs over de hele wereld de toekomst van commerciële betalingen herdefinieert.

De VCS Hub betekent een revolutionaire sprong vooruit, ontworpen om alle gebruikers een intelligentere, vlottere ervaring te bieden. Naarmate de uitbreiding doorgaat, zal de VCS Hub ook AI-capaciteiten van de nieuwe generatie omvatten, zodat emittenten de mogelijkheid krijgen om een eengemaakt, intelligent platform te ontsluiten dat complexiteit in eenvoud omzet.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

David Thum
dthum@visa.com

Industry:

Visa Inc.

NYSE:V
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

David Thum
dthum@visa.com

More News From Visa Inc.

Samenvatting: Visa Growth Corporates Working Capital Index onthult opkomst van strategische planners en flexibele versnellers die de toekomst van liquiditeitsbeheer vormgeven

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Visa (NYSE:V), wereldwijd toonaangevend in digitale betalingen, presenteert vandaag de derde editie van de Growth Corporates Working Capital Index, gebaseerd op inzichten van meer dan 1.400 CFO's en treasurers in 10 sectoren en 23 landen. De gegevens laten een cruciale verschuiving zien in de manier waarop middelgrote bedrijven over de hele wereld hun financiële strategie benaderen: werkkapitaal is niet langer alleen een buffer, maar de nieuwe motor voor groei. D...

Samenvatting: Visa-kaarthouders krijgen als eerste de kans om tickets voor FIFA World Cup 26™ aan te vragen

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--Het is officieel: de weg naar FIFA World Cup 26™ begint met Visa. Als officiële betalingstechnologiepartner van FIFA en wereldleider in digitale betalingen, krijgen Visa-kaarthouders met een Visa Debit-, Credit- of oplaadbare Visa-prepaidkaart wereldwijd exclusieve, vroege toegang om tickets aan te vragen voor het meest verwachte sportevenement ter wereld. Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld...

Samenvatting: Visa breidt ondersteuning voor stablecoin-afwikkeling uit

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Het stablecoin-ecosysteem breidt zich uit en Visa loopt voorop in de ontwikkeling ervan. Nu de wereldwijde belangstelling voor stablecoins centraal staat, bouwt Visa voort op zijn leidende positie in de sector en biedt het ondersteuning voor meer stablecoins en blockchains om afwikkelingstransacties voor uitgevers en acquirers te vergemakkelijken. Het afwikkelingsplatform van Visa voegt ondersteuning toe voor twee extra door de USD gedekte stablecoins, twee block...
Back to Newsroom