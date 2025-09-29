Visa kondigt de algemene beschikbaarheid van VCS Hub aan, waarmee een nieuw tijdperk van door AI aangestuurde innovatie van commerciële betalingen wordt ingeluid

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Visa Inc. (NYSE: V), wereldleider op gebied van digitale betalingen, kondigde vandaag de algemene beschikbaarheid van de Visa Commercial Solutions (VCS) Hub aan, een baanbrekend platform dat voor emittenten en fintechs over de hele wereld de toekomst van commerciële betalingen herdefinieert.

De VCS Hub betekent een revolutionaire sprong vooruit, ontworpen om alle gebruikers een intelligentere, vlottere ervaring te bieden. Naarmate de uitbreiding doorgaat, zal de VCS Hub ook AI-capaciteiten van de nieuwe generatie omvatten, zodat emittenten de mogelijkheid krijgen om een eengemaakt, intelligent platform te ontsluiten dat complexiteit in eenvoud omzet.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.