Renouvelables : TotalEnergies cède 50 % d’un portefeuille d’actifs solaires de 1,4 GW en Amérique du Nord

PARIS--(BUSINESS WIRE)--TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) a signé un accord avec un fond assurance géré par KKR, une société d’investissement mondiale de premier plan, pour la vente de 50 % d’un portefeuille d’actifs solaires de 1,4 GW en Amérique du Nord. Cette opération, conforme au modèle d’affaires de TotalEnergies dans les renouvelables, valorise l’ensemble à 1,25 milliard de dollars. Grâce à ces opérations et au refinancement bancaire en cours de finalisation, TotalEnergies recevra un total de 950 millions de dollars au closing.

La transaction porte sur 6 centrales solaires représentant une capacité totale de 1,3 GW, ainsi que 41 installations de production pour les clients B2B totalisant 140 MW, principalement aux États-Unis. L’électricité produite par ces projets a déjà été vendue à des tiers ou sera commercialisée par TotalEnergies.

TotalEnergies conservera une participation de 50 % dans ces actifs qu’elle continuera d’opérer après le closing de la transaction, soumise aux conditions habituelles.

« Nous nous réjouissons de ce nouveau partenariat stratégique avec KKR en Amérique du Nord, un marché-clef de l’électricité dérégulé propice au développement de notre modèle intégré », a déclaré Stéphane Michel, Président de Gas, Renewables & Power chez TotalEnergies. « Cette transaction s’inscrit pleinement dans notre stratégie, car elle valorise des actifs récemment mis en service et renforce la rentabilité de notre activité Integrated Power. »

« TotalEnergies est un leader mondial dans le secteur des énergies renouvelables, et nous sommes ravis de lancer cette coentreprise avec leurs équipes pour soutenir le développement de leur activité dans ce domaine », a déclaré Cecilio Velasco, Directeur Général chez KKR. « Nous investissons depuis longtemps dans les énergies renouvelables via notre plateforme d’infrastructure, avec plus de 23 milliards de dollars investis à ce jour dans la transition énergétique. Le portefeuille solaire nord-américain de TotalEnergies, constitué d’actifs de qualité bénéficiant de contrats à long terme, s’inscrit parfaitement dans notre stratégie. »

Le modèle d’affaires de TotalEnergies dans l’électricité

TotalEnergies construit un portefeuille compétitif combinant des actifs renouvelables (solaire, éolien terrestre, éolien offshore) et flexibles (CCGT, stockage) afin de fournir à ses clients une électricité bas carbone disponible 24h/24. Pour atteindre l’objectif de rentabilité de 12 % pour ses activités Integrated Power, TotalEnergies vend jusqu’à 50% de ses actifs renouvelables une fois qu’ils atteignent leur date de mise en service commerciale (COD) et qu’ils sont dérisqués, permettant ainsi à la Compagnie de maximiser la valeur de son portefeuille et de gérer les risques.

TotalEnergies et l’électricité

A fin juin 2025, TotalEnergies dispose de plus de 30 GW de capacité brute de production d’électricité renouvelable, et a l’ambition d’atteindre 35 GW à fin 2025 et une production nette d’électricité de plus de 100 TWh à horizon 2030.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies intégrée mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel, biogaz et hydrogène bas carbone, renouvelables et électricité. Nos plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour fournir au plus grand nombre une énergie plus abordable, plus disponible et plus durable. Présente dans environ 120 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie, de ses projets et de ses opérations.

