Liberty Global setzt auf die Automatisierungslösungen von Vecima, um das Netzwerk zu vereinfachen und seine Effizienz zu steigern

VICTORIA, British Columbia--(BUSINESS WIRE)--Vecima Networks Inc. (TSX:VCM) gab heute bekannt, dass Liberty Global (NASDAQ: LBTYA, LBTYB und LBTYK), eines der weltweit führenden Unternehmen für konvergierte Video-, Breitband- und Kommunikationsdienste, seine Strategie zur Netzwerkinnovation unter Einsatz der Entra® Access Test Platform von Vecima vorantreibt. Die Plattform, die eine Schlüsselrolle in der Strategie von Liberty Global für Breitband der nächsten Generation spielen soll, bietet leistungsstarke Testfunktionen im Produktionsmaßstab, die perfekt mit den Entwicklungszielen von Liberty Global übereinstimmen und weitere Möglichkeiten für den Einsatz von Technologien in seinem gesamten Ökosystem eröffnen.

Die Entra Access Test Platform, die speziell entwickelt wurde, um Produktionsumgebungen nachzubilden und Testabläufe zu optimieren, ermöglicht es Betreibern, umfassende, hochpräzise Tests von Converged Multi-Access Network-Technologien, einschließlich virtueller Cable Modem Termination Systems (vCMTS), durchzuführen. Die Plattform, die sich in Zusammenarbeit mit anderen Tier-1-Betreibern, die Kernkomponenten von Drittanbietern einsetzen, bewährt hat und mit dem eigenen Entra-Produktportfolio von Vecima validiert wurde, überzeugt durch herausragende Interoperabilität, Zuverlässigkeit und zuverlässige Leistung im gesamten Bereich des Breitbandzugangs.

„Mit einem Branchenführer wie Vecima zusammenzuarbeiten, ist ein strategischer Fortschritt in Bezug auf unseren Ansatz zur Netzwerkvalidierung und -integration“, so Colin Buechner, Managing Director und Chief Network Officer bei Liberty Global. „Wir können so nicht nur unsere Bereitstellungsfähigkeiten verbessern, sondern auch eine entscheidende Rolle beim Aufbau eines gemeinsamen, anbieterneutralen Testframeworks spielen, das sich rasch zum Industriestandard entwickelt. Dies ist ein bedeutender Meilenstein für den Kabelsektor, da es eine verbesserte Interoperabilität unterstützt, Innovationen beschleunigt und einen gemeinsamen Mehrwert für das gesamte Ökosystem schafft.“

„Vecima bleibt ein Vorreiter auf dem Gebiet der Distributed Access Architecture (DAA)-Lösungen und unterstützt Betreiber weltweit bei der Weiterentwicklung ihrer Netzwerke“, so Ken Kerwin, Group Vice President bei Vecima. „Unsere Zusammenarbeit mit Liberty Global verdeutlicht unsere gemeinsame Vision: Wir wollen Netzbetreibern in die Lage versetzen, komplexe, reale Netzwerkherausforderungen mit Präzision zu bewältigen. Netzbetreiber, die den Übergang zu vCMTS ebenso zuverlässig vollziehen möchten wie die aktuellen CCAP-Implementierungen, erkennen die Notwendigkeit, automatisierte und skalierbare Tests zu implementieren, die durch die Entra Access Test Platform unterstützt werden.“

Das zunehmende Momentum hinter der Entra Access Test Platform wurde durch die strategische Übernahme von Falcon V Systems durch Vecima im Oktober 2024 noch verstärkt. Dank der umfassenden Expertise von Falcon V im Bereich Automatisierung und der Erweiterung der Forschungs- und Entwicklungskapazitäten in ganz Europa kann Vecima die Entwicklung skalierbarer, anbieterunabhängiger Lösungen weiter vorantreiben. Durch diese Synergie wird nicht nur die weltweite Führungsrolle von Vecima im Bereich Breitband gestärkt, sie beschleunigt auch die Entwicklung der Branche hin zu mehr Standardisierung und Interoperabilität.

Erfahren Sie mehr über die Entra Automation Solutions, die Entra Access Test Platform und Entra Access Simulators auf Vecima.com.

Besuchen Sie Vecima auf der SCTE TechExpo 2025 am Stand A132

30. September bis 1. Oktober, Walter E. Washington Convention Center, Washington, D.C.

Über Liberty Global

Liberty Global (NASDAQ: LBTYA, LBTYB und LBTYK) ist ein dynamisches, aus Betreibern und Investoren bestehendes Team, das durch das strategische Management von drei Plattformen — Liberty Telecom, Liberty Growth und Liberty Services — Wert für seine Aktionäre schafft und liefert.

Liberty Telecom ist ein Weltmarktführer im Bereich konvergierter Breitband-, Video- und Mobilfunkdienste und Anbieter von Produkten der nächsten Generation über fortschrittliche Glasfaser- und 5G-Netze. Derzeit stellt Liberty Telecom rund 80 Millionen* Verbindungen über einige der bekanntesten Verbrauchermarken Europas bereit, unter ihnen Virgin Media O2 (VMO2) im Vereinigten Königreich, VodafoneZiggo in den Niederlanden, Telenet in Belgien und Virgin Media in Irland. Gestützt auf unsere Größe und unsere Innovationskraft bauen wir heute die Verbindungen von morgen auf, investieren in die Infrastruktur und Plattformen, mit denen unsere Kunden die digitale Revolution optimal nutzen können, und setzen die fortschrittlichen Technologien ein, die Nationen und Volkswirtschaften benötigen, um zu florieren.

Die konsolidierten Geschäftsbereiche von Liberty Telecom erzielen einen jährlichen Umsatz in Höhe von rund 3,6 Milliarden US-Dollar. VMO2 und VodafoneZiggo (nicht konsolidierte Joint Ventures) erzielen zusammen einen Jahresumsatz von über 18 Milliarden US-Dollar.**

Liberty Growth investiert Kapital, baut es aus und rotiert es in skalierbare Unternehmen aus den Sektoren Technologie, Medien/Inhalte, Sport und Infrastruktur. Das Portfolio umfasst derzeit etwa 70 Unternehmen und verschiedene Fonds, einschließlich Beteiligungen an Unternehmen wie ITV, Televisa Univision, Plume, EdgeConneX und AtlasEdge sowie unsere Mehrheitsbeteiligung an der Formel-E-Rennserie. Liberty Services erbringt innovative Technologie- und Finanzdienstleistungen und erwirtschaftet einen Umsatz von rund 600 Millionen US-Dollar.***

* Beinhaltet konsolidierte und zu 50 % gehaltene, nicht konsolidierte Festnetz- und Mobilfunkkunden. Umfasst Mobilfunk-Großhandelsanschlüsse von VMO2 und B2B-Festnetzkunden von VodafoneZiggo. Telenet, VMO2 und VodafoneZiggo erbringen Mobilfunkdienste als Mobilfunknetzbetreiber. Virgin Media Ireland erbringt Mobilfunkdienste als virtueller Mobilfunknetzbetreiber über Netze von Drittanbietern.

** Die oben genannten Umsätze sind auf Basis der konsolidierten Ergebnisse von Liberty Global für das Gesamtjahr 2024, der kombinierten gemeldeten Ergebnisse von VodafoneZiggo für das Gesamtjahr 2024 und der US-GAAP-Ergebnisse von VMO2 für das Gesamtjahr 2024 angegeben.

*** Entspricht dem Umsatz von Liberty Services für das Gesamtjahr 2024, der im Wesentlichen von unseren konsolidierten Unternehmen und nicht konsolidierten Joint Ventures erzielt wird.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.libertyglobal.com.

Über Vecima Networks

Vecima Networks Inc. (TSX: VCM) ist ein Vorreiter der globalen Entwicklung hin zu Multi-Gigabit-Netzwerken mit umfangreichen Inhalten der Zukunft. Unsere talentierten Mitarbeiter entwickeln zukunftsfähige Software, Dienstleistungen und integrierte Plattformen, die Breitband- und Video-Streaming-Netzwerke unterstützen, den Verkehr überwachen und verwalten und das Erlebnis in Privathaushalten, Unternehmen und überall dort, wo Menschen sich verbinden, transformieren. Wir helfen unseren Kunden bei der Weiterentwicklung ihrer Netzwerke mit cloudbasierten Lösungen, damit sie ihren Kunden bahnbrechende Geschwindigkeiten, überragende Videoqualität und spannende neue Dienstleistungen bieten können. Es liegt eine enorme Kraft in der Konnektivität – sie ermöglicht es Menschen, Unternehmen und Gemeinschaften, zu wachsen und sich zu entfalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter vecima.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf die Geschäftsstrategien und -ziele von Vecima sowie die erwarteten Vorteile, Leistungen, Fähigkeiten, Verfügbarkeit oder Einführung der Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens. Derartige Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen und Annahmen im Hinblick auf zukünftige Ereignisse wider und sind mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Vecima übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.