Amazfit amplia il registro degli atleti HYROX con campioni globali e stelle nascenti

Amazfit accoglie il ritorno di Hunter McIntyre e amplia il suo team di atleti di spicco per la stagione 2025/26 di HYROX con Rich Ryan, Joanna Wietrzyk, Emilie Dahmen e Linda Meier

MILPITAS, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Amazfit, un marchio leader globale nel settore degli indossabili smart di Zepp Health (NYSE: ZEPP), e partner ufficiale di Timing e Wearable di HYROX, oggi ha annunciato l'espansione del suo registro di atleti HYROX, con Hunter McIntyre (USA) che torna per un'altra stagione e quattro competitori eccezionali che partecipano al team: Rich Ryan (Stati Uniti), Joanna Wietrzyk (Australia), Emilie Dahmen (Paesi Bassi), e Linda Meier (Germania).

Questo registro riflette l'impegno di Amazfit nel supportare entrambi i campioni comprovati e il talento emergente nel fitness funzionale da competizione, pur integrando il feedback degli atleti direttamente nell'innovazione dei prodotti.

