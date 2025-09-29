Perspectivas do consumidor para 2026 da NIQ: marcas ousadas vencem com consumidores cautelosos

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--A NielsenIQ (NIQ) (NYSE: NIQ) divulgou hoje seu Consumer Outlook: Guide to 2026. (Perspectivas do Consumidor: Guia para 2026). Este relatório anual é um roteiro estratégico para impulsionar o crescimento em um mercado volátil e em rápida evolução, onde a cautela é a postura padrão do consumidor, destacando oportunidades para marcas que se adaptam com propósito, constroem confiança e se conectam com os consumidores em todos os canais.

O relatório indica que os consumidores se adaptaram às mudanças constantes. Embora mais pessoas afirmem se sentir “confiantes”, esse sentimento mascara a realidade: a inflação, as despesas diárias e os custos dos empréstimos continuam a pressionar os bolsos. Na verdade, 40% dos consumidores globais afirmam estar cautelosos, mesmo com o arrefecimento da inflação.

O relatório também mostra que os consumidores de hoje estão gastando intencionalmente, recompensando varejistas e marcas que oferecem confiança, personalização e conveniência. Os produtos com rótulos limpos nos EUA estão crescendo a uma taxa de +7,5% este ano, em comparação com a média geral de +5,9% dos produtos de grande consumo (FMCG) nos EUA, provando que a transparência e a simplicidade impulsionam a lealdade. A confiança é agora um diferencial importante, com 95% dos consumidores afirmando que a confiança é fundamental na escolha de uma marca.

A inflação continua sendo uma preocupação global dos consumidores, especialmente em relação ao aumento dos preços dos alimentos e a uma possível recessão econômica. Além disso, a volatilidade das commodities está adicionando pressão às marcas. Os preços do café aumentaram 26,9% entre 2024 e 2025, enquanto os preços do cacau aumentaram 127,9% entre 2023 e 2024.

“O crescimento das marcas depende do volume, conquistando viagens e cestas por meio de uma seleção de produtos mais precisa, inovação e ofertas de marca própria que fazem com que cada dólar discrecionário limitado renda mais. Apesar da cautela crescente dos consumidores, as marcas podem conquistar fidelidade construindo confiança e oferecendo valor além do preço”, disse Marta Cyhan-Bowles, diretora de Comunicação e chefe do Centro de Excelência (COE) de Marketing Global da NIQ.

Comércio contínuo é a próxima fronteira. Os consumidores esperam caminhos de compra sem atrito, personalizados e instantâneos. Nos EUA, as compras em loja perderam 2,3% das ocasiões por comprador por ano, enquanto as ocasiões online aumentaram 16%. “Os compradores podem descobrir um produto no TikTok, compará-lo no Google e comprá-lo via WhatsApp. Para vencer, as marcas devem ter uma estratégia omnicanal, da prateleira à tela, das mídias sociais à pesquisa,” acrescentou Cyhan-Bowles. “O sucesso virá para as empresas que transformarem a disrupção – das mudanças na saúde à IA – em inovação, confiança e crescimento.”

O relatório Consumer Outlook da NIQ mostra como essas rápidas disrupções exigem estratégias proativas. Ao diminuir a lacuna entre a intenção e o comportamento do consumidor, a NIQ capacita as marcas a transformar a incerteza em crescimento, confiança e inovação. Baixe o relatório Consumer Outlook: Guide to 2026 (Perspectivas do Consumidor: Guia para 2026) aqui.

Sobre o Consumer Outlook: Guide to 2026

O Consumer Outlook: Guide to 2026 da NIQ fornece uma avaliação analítica da situação dos consumidores, com base em uma presença global de soluções de inteligência do consumidor e no feedback de quase 19.000 consumidores em 27 países. O objetivo: compreender melhor o seu pensamento atual sobre o ambiente econômico, bem como o que estão comprando e por quê. A pesquisa foi realizada entre 10 de junho e 8 de julho de 2025.

Sobre a NIQ

A NielsenIQ (NIQ) é uma empresa líder em inteligência do consumidor, oferecendo o entendimento mais completo sobre o comportamento de compra e revelando novos caminhos para o crescimento. Nossa presença global abrange mais de 90 países, cobrindo aproximadamente 85% da população mundial e mais de US$ 7,2 trilhões em gastos globais do consumidor. Com uma visão holística do varejo e os insights mais abrangentes sobre o consumidor — entregues por meio de análises avançadas em plataformas de última geração — a NIQ oferece o Full View™. Para informações adicionais, visite www.niq.com.

© 2025 Nielsen Consumer LLC. Todos os direitos reservados.

Aviso sobre declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa pode conter declarações prospectivas sobre comportamentos esperados de consumidores, tendências de mercado e desenvolvimentos do setor. Essas declarações refletem expectativas e projeções atuais com base em dados disponíveis, padrões históricos e diversas premissas. Palavras como "espera", "antecipa", "projeta", "acredita", "prevê" e expressões semelhantes têm o objetivo de identificar essas declarações prospectivas. Tais declarações não garantem resultados futuros e estão sujeitas a incertezas inerentes, incluindo mudanças nas preferências dos consumidores, condições econômicas, avanços tecnológicos e dinâmicas competitivas. Os resultados reais podem diferir significativamente daqueles expressos ou implícitos nessas declarações. Embora nos esforcemos para basear nossos insights em dados confiáveis e metodologias sólidas, não assumimos qualquer obrigação de atualizar declarações prospectivas para refletir eventos ou circunstâncias futuras, exceto quando exigido pela lei aplicável.

NIQ-GENERAL

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.