Vantiva et CommScope atteignent des vitesses de téléchargement de 13 Gbit/s avec un seul modem DOCSIS® 4.0

Vantiva (Euronext Paris : VANTI), leader mondial des technologies de connectivité, a annoncé aujourd'hui avoir franchi une étape importante en démontrant, en collaboration avec CommScope®, des débits ultra-rapides grâce à un seul modem DOCSIS 4.0. Des tests conjoints récents ont montré que le dernier équipement domestique DOCSIS 4.0 de Vantiva atteignait des vitesses de 13 Gbit/s, établissant ainsi une nouvelle référence en matière de haut débit à domicile.

Alors que la norme DOCSIS 4.0 actuelle permet à un minimum de cinq canaux OFDM descendants de fournir une connexion Internet à un modem, les modems DOCSIS 4.0 ultra-rapides de Vantiva peuvent gérer jusqu'à sept canaux OFDM descendants, exploitant 384 MHz de spectre supplémentaire disponible dans les réseaux câblés prenant en charge jusqu'à 1,8 GHz de bande passante.

Les performances sans précédent du modem DOCSIS 4.0 permettent aux fournisseurs d'accès Internet d'offrir des services premium supplémentaires et de tirer le meilleur parti de leurs réseaux DOCSIS 4.0 existants. Pour les utilisateurs finaux, cela se traduit par des téléchargements plus rapides, une latence réduite et une meilleure expérience en ligne.

Steve Kaufman, Directeur exécutif, Unité commerciale, Amériques a déclaré : « Grâce à notre collaboration étroite avec CommScope nous réalisons une première mondiale avec des modems DOCSIS 4.0 prochainement disponibles. En allant au-delà des spécifications standard de la norme DOCSIS 4.0, Vantiva offre à ses clients une capacité descendante élargie, ainsi qu’un retour sur investissement renforcé dans cette technologie. »

« CommScope cherche constamment à maximiser les performances des réseaux d'accès pour ses clients », a déclaré Guy Sucharczuk, Directeur exécutif et Président, Access Network Solutions.

« Grâce à cette collaboration avec Vantiva, nos clients peuvent exploiter les capacités ultra-rapides du modem câble DOCSIS 4.0 de Vantiva pour améliorer les performances de leurs déploiements DOCSIS 4.0, en utilisant leurs produits d’accès CommScope existants. L’association des modems ultra-rapides et de la technologie DOCSIS 4.0 change véritablement la donne pour les fournisseurs de services. Elle leur permet de monétiser davantage leurs investissements DOCSIS 4.0 en augmentant les vitesses et capacités de leurs réseaux d’accès au-delà de ce qu’ils pensaient possible — une stratégie puissante pour optimiser la valeur de leurs réseaux. »

Vantiva (Euronext Paris : VANTI) est un leader technologique mondial dans le domaine des équipements domestiques (CPE). Depuis plus de 130 ans, Vantiva, autrefois connue sous le nom de Technicolor, développe des solutions qui connectent les consommateurs du monde entier aux contenus et services les plus importants pour eux. Aujourd’hui, l’entreprise continue de redéfinir la connectivité grâce à des systèmes intelligents qui font référence dans le haut-débit, la vidéo et l’IoT (Internet des Objets), transformant la façon dont chacun vit, travaille et interagit avec les autres.

Vantiva associe une approche centrée sur le client avec des décennies d'expertise en développement logiciel, en conception de matériel électronique et en gestion flexible de la chaîne d'approvisionnement, afin d’offrir des solutions de haute qualité à grande échelle. Ces compétences font de Vantiva un partenaire de confiance pour les principaux opérateurs télécoms dans le monde, ainsi que pour toutes les entreprises clientes et les consommateurs à travers la planète.

L’engagement fort de Vantiva en matière de durabilité et ses pratiques commerciales responsables ont été récompensées par plusieurs médailles d’or et de platine délivrées par EcoVadis, qui salue ses performances environnementales et sociales, et place Vantiva parmi le top 2 % des organisations de son secteur évaluées à l'échelle mondiale.

Basée à Paris, avec des sièges régionaux en Australie, au Brésil, en Chine, en Inde, en Corée du Sud, au Royaume-Uni et aux États-Unis, l'entreprise répond aux besoins d’une clientèle internationale diversifiée.

Pour plus d'informations, consultez vantiva.com et suivez Vantiva sur LinkedIn et X (Twitter).