Seven-Eleven Japan und Telexistence gehen Partnerschaft ein und bereiten den Weg für humanoide Roboter mit generativer KI

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Telexistence Inc. (TX) und Seven-Eleven Japan Co., Ltd. (SEJ) kooperieren bei der Entwicklung, Erprobung und Einführung humanoider Roboter, die von generativer KI angetrieben werden. Die Initiative treibt die Entwicklung von „Astra“ voran, einem humanoiden Roboter, der mit einem Vision-Language-Action (VLA)-Foundation-Modell ausgestattet ist und ab 2029 in Seven-Eleven-Filialen eingesetzt werden soll.

„Die Zukunft des Einzelhandels gestalten“

Mit dem Einsatz von Astra in praktischen Ladenumgebungen beabsichtigen TX und SEJ, Lösungen für steigende Arbeitskosten und Personalmangel zu bieten und gleichzeitig das Kundenerlebnis neu zu definieren. Roboter übernehmen dabei routinemäßige Aufgaben im Geschäft, sodass sich das Personal auf Services konzentrieren kann, die nur von Menschen erbracht werden können. Dies soll die Attraktivität des Geschäfts stärken und für Kunden neue Werte schaffen.

Hintergrund und Umfang der Partnerschaft

Da sich Personalmangelprobleme und betriebliche Herausforderungen im gesamten Einzelhandelssektor verschärfen, hat Seven-Eleven kontinuierlich in Automatisierung und arbeitssparende Technologien investiert. Die Partnerschaft baut auf diesen Bemühungen auf und zielt nicht nur auf die Verbesserung der Effizienz, sondern auf die Transformation der Rolle des Personals in Convenience-Stores.

Die Partnerschaft konzentriert sich auf drei Hauptinitiativen:

Bestimmung der für die Automatisierung geeigneten Einzelhandelsabläufe und Überprüfung ihrer Wirksamkeit. Entwicklung humanoider Hardware, die auf die Herausforderungen im realen Ladenalltag zugeschnitten ist. Erfassung und Aufbau umfangreicher Datensätze zum Roboterbetrieb, um das VLA-Training und -Deployment voranzutreiben.

Im Rahmen der Partnerschaft und in Zusammenarbeit mit der AI Robot Association (AIRoA), deren Führungsetage Professor Tetsuya Ogata (Waseda University), Professor Yutaka Matsuo (University of Tokyo), Toyota Motor Corporation und TX umfasst, wird die Entwicklung von Datensätzen und die praktische Implementierung von KI-gestützten Robotern vorangetrieben.

„Nutzung großangelegter Bewegungsdaten aus der realen Welt“

TX betreibt bereits eine große Datenerfassungsplattform über Ghost, seinen Roboter zur Getränkeauffüllung. Durch die Integration der Datenerfassungsplattform von TX mit den umfangreichen Filialabläufen von SEJ in mehr als 20.000 Läden schafft die Partnerschaft beispiellose Trainingsressourcen für VLA-Modelle. Dies ermöglicht eine End-to-End-Integration von Wahrnehmung, Planung und Steuerung – wodurch humanoide Roboter schneller und in größerem Umfang als bei jedem Wettbewerber in der Praxis eingeführt werden können.

Über Telexistence

Telexistence Inc. hat es sich zur Aufgabe gemacht, „jedes einzelne Objekt in der Welt zu erfassen“. TX kombiniert Robotik und KI, um praxistaugliche Roboter zu entwickeln und zu betreiben, die sowohl den Alltag als auch industrielle Strukturen neu gestalten. Dabei konzentriert sich das Unternehmen auf die Sektoren Einzelhandel und Logistik.

