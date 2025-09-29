图拉科技宣布签署针对全球及区域汽车应用的开发协议

美国加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 汽车动力系统效率领域的领导者、Dynamic Motor Drive®（DMD动态电机驱动）技术开发商图拉科技公司宣布，已与一家全球一级汽车供应商及一家中国整车制造商分别签署了合作谅解备忘录。

在与全球一级供应商的合作中，DMD的软件集成工作已完成，正在电驱动台架上开展测试。截至目前，测试表明DMD在该IPM+SiC平台上可实现超过0.5%的循环工况效率提升——该平台是当前最高效的电驱动技术方案，其效率提升难度也最具挑战。与整车制造商合作的冬季车辆测试计划于今年晚些时候进行。若达成既定目标，DMD技术有望应用于该平台，并于2027年启动量产。

图拉科技公司在中国市场的业务活动也正加速推进。图拉科技已与一家中国整车制造商签署合作谅解备忘录，将于今年在IPM+SiC平台上启动合作项目，目标于2027年实现量产。公司今年第四季度还将与另外两家整车制造商及一家一级供应商确认三个新项目。与客户一起进行的仿真结果表明，DMD技术可提升循环工况效率0.4%至2%以上，其中，DMD在分布式驱动（主驱动轴左右双电机）及前后双轴驱动方案的效率提升最为显著。图拉科技公司后续将与客户共同开展涵盖全系列应用场景的联合开发。

图拉科技首席执行官John Fuerst表示："这些协议的签署标志着我们将DMD技术投入量产迈出了重要一步。全球汽车行业始终追求极致能效，而DMD技术能通过专利软件进一步提升效率，且无需硬件改造。"

下周（10月6日至8日），图拉科技将参加在德国举办的第34届亚琛汽车与发动机技术学术会议，并展示一款搭载DMD技术的特斯拉Model 3。该演示车采用图拉自主研发的EESM+SiC电驱动系统，在此配置下DMD技术可实现高达1%的效率提升。

图拉科技简介

总部位于美国加州硅谷的图拉科技公司提供屡获殊荣的创新软件控制，以优化包括电动、混合动力、汽油、柴油和替代燃料汽车在内的各种交通工具的推进效率和排放。图拉的创新文化造就了突破性的技术和全方位的全球专利保护，已发布和正在申请的专利超过400项。图拉科技的投资人包括：红杉资本、Sigma Partners、Khosla Ventures、通用汽车、博格华纳和富兰克林邓普顿基金集团。更多信息请访问www.tulatech.com。