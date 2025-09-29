-

图拉科技宣布签署针对全球及区域汽车应用的开发协议

与全球一级供应商及中国整车制造商签署了合作谅解备忘录

美国加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 汽车动力系统效率领域的领导者、Dynamic Motor Drive®（DMD动态电机驱动）技术开发商图拉科技公司宣布，已与一家全球一级汽车供应商及一家中国整车制造商分别签署了合作谅解备忘录。

在与全球一级供应商的合作中，DMD的软件集成工作已完成，正在电驱动台架上开展测试。截至目前，测试表明DMD在该IPM+SiC平台上可实现超过0.5%的循环工况效率提升——该平台是当前最高效的电驱动技术方案，其效率提升难度也最具挑战。与整车制造商合作的冬季车辆测试计划于今年晚些时候进行。若达成既定目标，DMD技术有望应用于该平台，并于2027年启动量产。

图拉科技公司在中国市场的业务活动也正加速推进。图拉科技已与一家中国整车制造商签署合作谅解备忘录，将于今年在IPM+SiC平台上启动合作项目，目标于2027年实现量产。公司今年第四季度还将与另外两家整车制造商及一家一级供应商确认三个新项目。与客户一起进行的仿真结果表明，DMD技术可提升循环工况效率0.4%至2%以上，其中，DMD在分布式驱动（主驱动轴左右双电机）及前后双轴驱动方案的效率提升最为显著。图拉科技公司后续将与客户共同开展涵盖全系列应用场景的联合开发。

图拉科技首席执行官John Fuerst表示："这些协议的签署标志着我们将DMD技术投入量产迈出了重要一步。全球汽车行业始终追求极致能效，而DMD技术能通过专利软件进一步提升效率，且无需硬件改造。"

下周（10月6日至8日），图拉科技将参加在德国举办的第34届亚琛汽车与发动机技术学术会议，并展示一款搭载DMD技术的特斯拉Model 3。该演示车采用图拉自主研发的EESM+SiC电驱动系统，在此配置下DMD技术可实现高达1%的效率提升。

图拉科技简介

总部位于美国加州硅谷的图拉科技公司提供屡获殊荣的创新软件控制，以优化包括电动、混合动力、汽油、柴油和替代燃料汽车在内的各种交通工具的推进效率和排放。图拉的创新文化造就了突破性的技术和全方位的全球专利保护，已发布和正在申请的专利超过400项。图拉科技的投资人包括：红杉资本、Sigma Partners、Khosla Ventures、通用汽车、博格华纳和富兰克林邓普顿基金集团。更多信息请访问www.tulatech.com

Contacts

媒体：财务概况
Kelly Hull
khull@finprofiles.com
+1-310-622-8252

投资者：财务概况
Julie Kegley
jkegley@finprofiles.com
+1-310-622-8246

Industry:

Tula Technology, Inc.

Release Versions
EnglishChinese Simplified

Contacts

媒体：财务概况
Kelly Hull
khull@finprofiles.com
+1-310-622-8252

投资者：财务概况
Julie Kegley
jkegley@finprofiles.com
+1-310-622-8246

More News From Tula Technology, Inc.

图拉科技推进动态电机驱动DMD®商业化进程

美国加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 图拉科技公司，作为汽车动力系统效率领域的领导者及动态电机驱动（Dynamic Motor Drive®，简称DMD）的开发者，与博格华纳合作，将于3月4日至5日在上海举办的第十三届中国国际汽车动力峰会（IAPS）上展示DMD在一款豪华增程式电动车上的最新应用成果。图拉新任总裁兼首席执行官John Fuerst也将在会议首日的圆桌讨论中担任嘉宾。 DMD是一种纯软件技术，通过将扭矩脉动控制在峰值效率区间附近来提高低负载工况下的电驱动系统效率。这提高了电动汽车的效率，帮助市场向电动汽车转换——不仅增加混合动力系统燃油效率而且提升电动续航里程——同时保持量产可行的噪声和振动水平。 图拉与博格华纳合作，在一款前后轴均配备永磁同步电机的豪华增程式电动车上实施并测试了DMD技术。测试结果显示，仅在后驱应用DMD，在CLTC驾驶循环下，车辆续航里程提升了0.6%。这一效益也在三合一台架测试中得到了验证。未来，若在前后轴同时应用DMD，预计可将效益提升至1.5%。这些效益相当于每辆车节省约40至100美元的电池成本。 除了开展效...

图拉科技将DMD推广到全球电动汽车市场领导者中国

美国加利福尼亚州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 推进效率领域的领导者图拉科技公司和一家全球领先的汽车零部件供应商为中国市场开发了基于一款国产豪华全尺寸SUV的Dynamic Motor Drive®（DMD动态电机驱动）示范样车。 DMD是一种经济高效的纯软件技术，可提升电动汽车效率，解决电动汽车转型面临的关键挑战：续航里程、电池尺寸和成本。图拉的目标是运用DMD提升纯电动汽车与插电式混合动力车等过渡车辆的效率，帮助市场向电动汽车转换。 该示范样车围绕一款插电式混合动力全尺寸SUV开发，也是一款增程式电动汽车，其中包括一个仅用于为牵引电池充电的小型内燃机。图拉的DMD被集成在主后电驱上，该电驱由内部永磁电机（IPM）和绝缘栅双极晶体管（IGBT）逆变器组成。该项目的实施和测试用时六个月。 测试结果显示，当仅应用于主后电驱时，DMD在CLTC循环下将效率提升了0.6%。DMD也可应用于前辅助电驱，预计总效率提升将达到1.5%。值得注意的是，DMD在纯电动驾驶和增程驾驶中都显示出续航里程的改善。此外，大众市场车辆和更小更轻的车辆会比测试的豪华全尺寸SUV获...

图拉科技获得《美国汽车新闻》PACEpilot奖

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--《美国汽车新闻》将PACEpilot奖授予图拉科技的动态电机驱动(Dynamic Motor Drive™)技术，将动态电机驱动评为一项可在汽车行业实施的开创性创新。 动态电机驱动(DMD)是一种先进的软件控制技术，可在最高效率条件下间歇运行电机，从而提高电动车的效率。该技术适用于已经投产的电动车，对不使用昂贵且影响环境的稀土磁铁的车辆尤其适用。DMD控制策略通常能够在不使用稀土磁铁的电机上实现2-3%的效率提升。 图拉科技总裁兼首席执行官Scott Bailey表示：“我们很荣幸获得PACEpilot奖。这是我们第二次获得《美国汽车新闻》颁发的PACE奖。在我们继续向原始设备制造商和一级供应商介绍这一突破性技术之际，这一表彰认可了我们团队的成就。” 第三届PACEpilot项目由《美国汽车新闻》主办。该竞赛面向那些发明产品、软件/IT系统或流程以及有能力改变汽车行业的创意孵化器的供应商和初创企业开放。《美国汽车新闻》PACEpilot项目在遴选全球新兴创新者方面处于领先地位。图拉在经过独立评审团的广泛审查后获得了《...
Back to Newsroom