Corpay與Mastercard Move將准即時支付服務延伸至新市場

借助Mastercard Move的廣泛網路，Corpay的企業和金融機構客戶將受惠于涵蓋22個新市場的准即時支付服務。

德國法蘭克福--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Corpay與Mastercard今日宣布擴大長期合作關係，使大公司、小型企業和金融機構能夠向亞洲、歐洲、中東、非洲和拉丁美洲的22個新市場進行准即時支付。這一里程碑式進展於法蘭克福年度Sibos會議上公布，它以兩家公司逾十年的合作為基礎，憑藉Mastercard Move的資金轉移能力及其廣泛網路，為使用者提供更快捷、安全且透明的跨境支付服務。

受國際貿易、支出及個人匯款驅動，全球跨境支付規模到2027年可望突破250兆美元，支付範圍的擴大使企業和金融機構能夠滿足市場對快速高效交易與日俱增的需求。

Mastercard轉帳解決方案全球負責人Pratik Khowala表示：「Mastercard致力於賦能個人與企業在互聯互通的世界中蓬勃發展。透過擴大與Corpay的策略性合作，我們協助金融機構順暢進入新市場，最佳化跨境支付營運，並為客戶提供卓越體驗。同時，我們正協助各類規模的企業實現國際化擴張，以無與倫比的速度、涵蓋範圍和可靠性開啟新的成長機會。」

Corpay Cross-Border Solutions集團總裁Mark Frey表示：「透過與Mastercard的合作升級，我們正推動跨境支付的未來——為企業帶來更高的效率、更實惠的價格和更強大的即時功能。我們始終致力於為企業和金融機構提供創新解決方案，滿足其在全球取得成功所需的速度、可靠性與規模。」

此次公告以2025年4月建立的策略性合作夥伴關係為基礎。該合作使Corpay成為Mastercard金融機構客戶的大額跨境支付解決方案及貨幣風險管理服務獨家供應商。該協議還擴大了Corpay的中小企業客戶使用Mastercard Move支付與匯款服務的通路。

Mastercard Move是Mastercard的資金轉移產品組合，涵蓋超過200個國家和地區、支援150多種貨幣，觸達全球95%以上的銀行帳戶使用者。該產品組合透過為終端使用者提供透明度與選擇權，協助客戶提升匯款服務並實現收入最大化：具體包括支援可追蹤支付、費用透明化、預計到賬時間，以及提供銀行帳戶、數位與行動錢包、銀行卡及現金等多種收款方式。

關於萬事達卡

Mastercard在全球200多個國家和地區推動經濟發展並為個人賦能。我們與客戶攜手建設有韌性的經濟，讓每個人都能繁榮發展。我們支援廣泛的數位支付選擇，使交易更安全、便捷、智慧且觸手可及。我們將科技、創新、合作以及網路相結合，提供一系列獨特的產品和服務，協助個人、企業和政府發揮其最大潛力。www.mastercard.com

關於Corpay

企業支付公司Corpay (NYSE: CPAY)是全球標準普爾500指數成分股，為全球企業供應商業卡（如商務卡、車隊卡、虛擬卡）及應付帳款自動化解決方案（如發票與支付自動化、跨境支付）。我們的解決方案「讓商業持續運轉」，協助客戶更好地控制採購、防範詐騙並最終降低成本。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.corpay.com

媒體

Giang Nguyen，Mastercard傳播部
+ 44 7833 080 362, giang.nguyen@mastercard.com

Brad Loder，Corpay Cross-Border Solutions
+1 (647) 627-6635, brad.loder@corpay.com

Corpay

NYSE:CPAY
