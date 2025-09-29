Corpay与Mastercard Move将准实时支付服务扩展至新市场

德国法兰克福--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Corpay与Mastercard今日宣布扩大长期合作关系，使大公司、小型企业和金融机构能够向亚洲、欧洲、中东、非洲和拉丁美洲的22个新市场进行准实时支付。这一里程碑式进展于法兰克福年度Sibos会议上公布，它以两家公司逾十年的合作为基础，依托Mastercard Move的资金转移能力及其广泛网络，为用户提供更快捷、安全且透明的跨境支付服务。

受国际贸易、支出及个人汇款驱动，全球跨境支付规模预计到2027年将突破250万亿美元，支付范围的扩大使企业和金融机构能够满足市场对快速高效交易日益增长的需求。

Mastercard转账解决方案全球负责人Pratik Khowala表示：“Mastercard致力于赋能个人与企业在互联互通的世界中蓬勃发展。通过扩大与Corpay的战略合作，我们助力金融机构无缝接入新市场，优化跨境支付运营，并为客户提供卓越体验。同时，我们正帮助各类规模的企业实现国际化拓展，以无与伦比的速度、覆盖范围和可靠性开启新的增长机遇。”

Corpay Cross-Border Solutions集团总裁Mark Frey表示：“通过与Mastercard的合作升级，我们正推动跨境支付的未来——为企业带来更高的效率、更实惠的价格和更强大的实时功能。我们始终致力于为企业和金融机构提供创新解决方案，满足其在全球取得成功所需的速度、可靠性与规模。”

此次公告以2025年4月建立的战略合作伙伴关系为基础。该合作使Corpay成为Mastercard金融机构客户的大额跨境支付解决方案及货币风险管理服务独家提供商。该协议还扩大了Corpay的中小企业客户使用Mastercard Move支付与汇款服务的渠道。

Mastercard Move是Mastercard的资金转移产品组合，覆盖超过200个国家和地区、支持150多种货币，触达全球95%以上的银行账户用户。该产品组合通过为终端用户提供透明度与选择权，助力客户提升汇款服务并实现收入最大化：具体包括支持可追踪支付、费用透明化、预计到账时间，以及提供银行账户、数字与移动钱包、银行卡及现金等多种收款方式。

关于万事达卡

Mastercard在全球200多个国家和地区推动经济发展并为个人赋能。我们与客户携手建设有韧性的经济，让每个人都能繁荣发展。我们支持广泛的数字支付选择，使交易更安全、便捷、智能且触手可及。我们将科技、创新、合作以及网络相结合，提供一系列独特的产品和服务，帮助个人、企业和政府发挥其最大潜力。www.mastercard.com

关于Corpay

企业支付公司Corpay (NYSE: CPAY)是全球标准普尔500指数成分股，为全球企业提供商业卡（如商务卡、车队卡、虚拟卡）及应付账款自动化解决方案（如发票与支付自动化、跨境支付）。我们的解决方案“让商业持续运转”，帮助客户更好地控制采购、防范欺诈并最终降低成本。如需了解更多信息，请访问www.corpay.com。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。