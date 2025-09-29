Corpay e Mastercard Move espandono i pagamenti in tempo quasi reale a nuovi mercati

FRANCOFORTE, Germania--(BUSINESS WIRE)--Corpay e Mastercard hanno annunciato oggi un ampliamento della loro collaborazione di lunga data per consentire a multinazionali, piccole attività e istituti finanziari di effettuare pagamenti in tempo quasi reale in 22 nuovi mercati in Asia, Europa, Medio Oriente, Africa e America Latina. Questo traguardo, presentato a Francoforte in occasione dell'annuale conferenza Sibos, è stato raggiunto sulla scia di una collaborazione decennale tra le due aziende e sfrutta le capacità di movimento di denaro di Mastercard Move e della sua amplia rete per garantire pagamenti transfrontalieri più rapidi, sicuri e trasparenti.

