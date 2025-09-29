Corpay e Mastercard Move espandono i pagamenti in tempo quasi reale a nuovi mercati
Corpay e Mastercard Move espandono i pagamenti in tempo quasi reale a nuovi mercati
I clienti aziendali e di istituti finanziari di Corpay potranno trarre vantaggio dai pagamenti in tempo quasi reale in 22 nuovi mercati, avvalendosi dell'ampia rete di Mastercard Move.
FRANCOFORTE, Germania--(BUSINESS WIRE)--Corpay e Mastercard hanno annunciato oggi un ampliamento della loro collaborazione di lunga data per consentire a multinazionali, piccole attività e istituti finanziari di effettuare pagamenti in tempo quasi reale in 22 nuovi mercati in Asia, Europa, Medio Oriente, Africa e America Latina. Questo traguardo, presentato a Francoforte in occasione dell'annuale conferenza Sibos, è stato raggiunto sulla scia di una collaborazione decennale tra le due aziende e sfrutta le capacità di movimento di denaro di Mastercard Move e della sua amplia rete per garantire pagamenti transfrontalieri più rapidi, sicuri e trasparenti.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Contacts
Contatto per i media
Giang Nguyen, Comunicazioni di Mastercard
+ 44 7833 080 362, giang.nguyen@mastercard.com
Brad Loder, Soluzioni transfrontaliere di Corpay
+1 (647) 627-6635, brad.loder@corpay.com