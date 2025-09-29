Corpay y Mastercard llevan los pagos casi en tiempo real a nuevos mercados

FRANKFURT, Alemania--(BUSINESS WIRE)--Corpay y Mastercard acaban de anunciar la ampliación de su larga colaboración para posibilitar que empresas, pequeñas empresas e instituciones financieras realicen pagos casi en tiempo real en 22 nuevos mercados de Asia, Europa, Oriente Próximo, África y América Latina. Este hito, dado a conocer en Frankfurt durante la conferencia anual Sibos, se sustenta en más de una década de estrecha colaboración entre ambas empresas y aprovecha las capacidades de movimiento de capital de Mastercard Move y su extensa red para ofrecer pagos transfronterizos más rápidos, seguros y transparentes.

