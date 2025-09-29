Corpay et Mastercard étendent les paiements en temps quasi réel à de nouveaux marchés

FRANCFORT, Allemagne--(BUSINESS WIRE)--Corpay et Mastercard annoncent aujourd’hui l’extension de leur collaboration de longue date afin de permettre aux entreprises, aux petites entreprises et aux institutions financières d’effectuer des paiements en temps quasi réel vers 22 nouveaux marchés en Asie, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine. Cette étape importante, révélée à Francfort lors de la conférence annuelle Sibos, s’appuie sur plus d’une décennie de collaboration entre les deux sociétés et tire parti des capacités de transfert d’argent de Mastercard Move et de son vaste réseau pour offrir des paiements transfrontaliers plus rapides, plus sûrs et plus transparents.

Avec des paiements transfrontaliers mondiaux qui devraient dépasser 250 billions de dollars d’ici 2027, sous l’impulsion du commerce international, des décaissements et des transferts de fonds entre particuliers, cette extension permet aux entreprises et aux institutions financières de répondre à la demande croissante de transactions rapides et efficaces.

« Chez Mastercard, nous nous engageons à donner aux particuliers et aux entreprises les moyens de prospérer dans un monde de plus en plus connecté », déclare Pratik Khowala, responsable mondial des solutions de transfert chez Mastercard. « En élargissant notre collaboration stratégique avec Corpay, nous permettons aux institutions financières d’accéder de manière transparente à de nouveaux marchés, d’optimiser leurs opérations de paiement transfrontalières et d’offrir une expérience supérieure à leurs clients. Dans le même temps, nous aidons les entreprises de toutes tailles à se développer à l’international, en leur ouvrant de nouvelles opportunités de croissance avec une rapidité, une portée et une fiabilité inégalées. »

« Grâce à notre collaboration élargie avec Mastercard, nous faisons progresser l’avenir des paiements transfrontaliers, en offrant aux entreprises une plus grande efficacité, des tarifs plus abordables et des capacités en temps réel », déclare Mark Frey, président du groupe Corpay Cross-Border Solutions. « Nous restons déterminés à fournir aux entreprises et aux institutions financières des solutions innovantes qui leur offrent la rapidité, la fiabilité et l’échelle dont elles ont besoin pour réussir à l’échelle mondiale. »

Cette annonce s’appuie sur le partenariat stratégique établi en avril 2025, qui a fait de Corpay le fournisseur exclusif de solutions de paiement transfrontalier de montants importants et de services de gestion du risque de change pour les clients institutionnels financiers de Mastercard. Cet accord a également élargi l’accès aux services de paiement et de transfert de fonds de Mastercard Move pour les petites et moyennes entreprises clientes de Corpay.

Mastercard Move, le portefeuille de services de transfert d’argent de Mastercard, couvre plus de 200 pays et territoires et plus de 150 devises, avec un accès à plus de 95 % de la population bancarisée dans le monde. Ce portefeuille permet aux clients d’améliorer leurs offres de transfert d’argent et de maximiser leurs revenus en offrant aux utilisateurs finaux transparence et choix : plus précisément, en permettant le suivi des paiements, la visibilité des frais, l’estimation des délais de livraison et la possibilité de recevoir des paiements sur des comptes bancaires, des portefeuilles numériques et mobiles, des cartes et en espèces.

À propos de Mastercard

Mastercard dynamise les économies et donne du pouvoir aux personnes dans plus de 200 pays et territoires à travers le monde. En collaboration avec nos clients, nous construisons une économie résiliente où chacun peut prospérer. Nous prenons en charge un large éventail de choix de paiements numériques, rendant les transactions sécurisées, simples, intelligentes et accessibles. Notre technologie et notre innovation, nos partenariats et nos réseaux se combinent pour offrir un ensemble unique de produits et de services qui aident les particuliers, les entreprises et les gouvernements à réaliser leur plein potentiel. www.mastercard.com

À propos de Corpay

Corpay (NYSE : CPAY), la société de paiement d’entreprise, est un fournisseur mondial S&P 500 de cartes commerciales (par ex. cartes de visite, cartes de flotte, cartes virtuelles) et de solutions d’automatisation des comptes fournisseurs (par ex. automatisation des factures et des paiements, paiements transfrontaliers) aux entreprises du monde entier. Nos solutions « font avancer les affaires » et permettent à nos clients de mieux contrôler leurs achats, de réduire la fraude et, en fin de compte, de dépenser moins. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.corpay.com.

