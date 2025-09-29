Corpay en Mastercard Move breiden near-real-time betalingen naar nieuwe markten uit
Corpay en Mastercard Move breiden near-real-time betalingen naar nieuwe markten uit
Corpay’s klanten, bestaande uit bedrijven en financiële instellingen, zullen voordeel halen uit near-real-time payouts naar 22 nieuwe markten aan de hand van het uitgebreide netwerk van Mastercard Move.
FRANKFURT, Duitsland--(BUSINESS WIRE)--Corpay en Mastercard kondigden vandaag een uitbreiding van hun langlopende samenwerking aan om bedrijven, kleine ondernemingen en financiële instellingen in staat te stellen near-real-time betalingen naar 22 nieuwe markten uit te voeren, verspreid over Azië, Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Latijns-Amerika. Deze mijlpaal, die in Frankfurt werd onthuld tijdens de jaarlijkse Sibos-conferentie, is een verderzetting van een decenniumlange samenwerking tussen de twee bedrijven en benut de geldoverdrachtcapaciteiten van Mastercard Move en haar uitgebreide netwerk om snellere, veiligere en meer transparante grensoverschrijdende betalingen te verschaffen.
