Corpay und Mastercard Move erweitern Echtzeit-Zahlungen auf neue Märkte

FRANKFURT, Deutschland--(BUSINESS WIRE)--Corpay und Mastercard geben heute die Ausweitung ihrer langjährigen Zusammenarbeit bekannt, um Unternehmen, kleinen Betrieben und Finanzinstituten Echtzeit-Zahlungen in 22 neuen Märkten in Asien, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Lateinamerika zu ermöglichen. Dieser Meilenstein, der auf der jährlichen Sibos-Konferenz in Frankfurt bekannt gegeben wurde, baut auf einer mehr als zehnjährigen Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen auf und nutzt die Geldtransferkapazitäten und das umfangreiche Netzwerk von Mastercard Move, um schnellere, sicherere und transparentere grenzüberschreitende Zahlungen zu ermöglichen.

Angesichts der Prognose, dass globale grenzüberschreitende Zahlungen bis 2027 250 Billionen US-Dollar übersteigen werden, angetrieben durch internationalen Handel, Auszahlungen und Überweisungen von Privatpersonen, versetzt die erweiterte Reichweite Unternehmen und Finanzinstitute in die Lage, die wachsende Nachfrage nach schnellen und effizienten Transaktionen zu befriedigen.

„Bei Mastercard setzen wir uns dafür ein, Menschen und Unternehmen in einer zunehmend vernetzten Welt zu stärken“, sagte Pratik Khowala, Global Head of Transfer Solutions bei Mastercard. „Durch die Ausweitung unserer strategischen Zusammenarbeit mit Corpay ermöglichen wir Finanzinstituten den nahtlosen Zugang zu neuen Märkten, die Optimierung ihrer grenzüberschreitenden Zahlungsvorgänge und die Bereitstellung eines erstklassigen Kundenerlebnisses. Gleichzeitig helfen wir Unternehmen jeder Größe dabei, international zu expandieren und neue Wachstumschancen mit unübertroffener Geschwindigkeit, Reichweite und Zuverlässigkeit zu erschließen.“

„Durch unsere erweiterte Zusammenarbeit mit Mastercard treiben wir die Zukunft des grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrs voran und bieten Unternehmen mehr Effizienz, Erschwinglichkeit und Echtzeitfunktionen“, sagte Mark Frey, Group President, Corpay Cross-Border Solutions. „Wir sind weiterhin bestrebt, Unternehmen und Finanzinstituten innovative Lösungen anzubieten, die ihnen die Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit bieten, die sie für ihren globalen Erfolg benötigen.“

Diese Ankündigung baut auf der im April 2025 geschlossenen strategischen Partnerschaft auf, durch die Corpay zum exklusiven Anbieter von Lösungen für grenzüberschreitende Großzahlungen und Dienstleistungen zum Währungsrisikomanagement für die Finanzinstitutskunden von Mastercard wurde. Diese Vereinbarung erweiterte auch den Zugang zu den Auszahlungs- und Überweisungsdienstleistungen von Mastercard Move für die kleinen und mittelständischen Geschäftskunden von Corpay.

Mastercard Move, das Geldtransfer-Portfolio von Mastercard, erreicht mehr als 200 Länder und Gebiete und über 150 Währungen und bietet Zugang zu über 95 % der Weltbevölkerung mit Bankkonto. Das Portfolio ermöglicht es Kunden, ihre Geldtransferangebote zu verbessern und ihre Einnahmen zu maximieren, indem es Endnutzern Transparenz und Auswahlmöglichkeiten bietet: insbesondere durch die Möglichkeit, Zahlungen nachzuverfolgen, Gebühren einzusehen, voraussichtliche Lieferzeiten anzuzeigen und Auszahlungen auf Bankkonten, digitale und mobile Geldbörsen, Karten und Bargeld zu erhalten.

Über Mastercard

Mastercard fördert die Wirtschaft und stärkt die Menschen in mehr als 200 Ländern und Gebieten weltweit. Gemeinsam mit unseren Kunden bauen wir eine widerstandsfähige Wirtschaft auf, in der jeder prosperieren kann. Wir unterstützen eine breite Palette digitaler Zahlungsoptionen und machen Transaktionen sicher, einfach, intelligent und zugänglich. Unsere Technologie und Innovation, Partnerschaften und Netzwerke verbinden sich zu einem einzigartigen Angebot an Produkten und Dienstleistungen, die Menschen, Unternehmen und Regierungen dabei helfen, ihr größtes Potenzial auszuschöpfen. www.mastercard.com

Über Corpay

Corpay (NYSE: CPAY), das Unternehmen für Unternehmenszahlungen, ist ein globaler S&P 500-Anbieter von Firmenkarten (z. B. Geschäftskarten, Flottenkarten, virtuelle Karten) und Lösungen zur Automatisierung der Kreditorenbuchhaltung (z. B. Automatisierung von Rechnungen und Zahlungen, grenzüberschreitende Zahlungen) für Unternehmen weltweit. Unsere Lösungen „halten das Geschäft am Laufen” und ermöglichen unseren Kunden eine bessere Kontrolle ihrer Einkäufe, die Eindämmung von Betrug und letztlich geringere Ausgaben. Weitere Informationen finden Sie unter www.corpay.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.