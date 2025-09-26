Cloudflare schließt Partnerschaft mit Giga, um die Konnektivität von Schulen weltweit zu verbessern

SAN FRANCISCO, Kalifornien, USA--(BUSINESS WIRE)--Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität, hat heute eine neue Partnerschaft mit Giga bekannt gegeben. Giga ist eine gemeinsame Initiative von UNICEF und der Internationalen Fernmeldeunion (ITU), die Regierungen dabei unterstützt, jede Schule ans Internet anzubinden. Ab sofort wird Giga Echtzeitdaten aus der Speed Test-Lösung von Cloudflare nutzen, um die Internetverbindung an Schulen weltweit genauer zu messen und zu überwachen. Auf diese Weise können Regierungen und gemeinnützigen Organisationen dafür sorgen, bessere Konnektivitätslösungen dort zu implementieren, wo sie am dringendsten benötigt werden.

Die globale digitale Kluft bleibt eine beträchtliche Herausforderung: Schätzungsweise 1,3 Milliarden Kinder haben keinen Internetzugang zu Hause, und fast 50 Prozent der Schüler können in der Schule das Internet nicht täglich nutzen. Darüber hinaus verschärft diese digitale Kluft wirtschaftliche und soziale Ungleichheiten und erschwert den Zugang zu Bildung und zukünftigen Beschäftigungsmöglichkeiten für Millionen junger Menschen. Nun wird Cloudflare bis zu 10 Millionen Verfügbarkeitstests pro Monat direkt an Schulen durchführen, um Daten zu Übertragungsgeschwindigkeit, Latenz und Erschwinglichkeit des Internets zu erheben. Dies wird dazu beitragen, die Live-Open-Source-Plattform Giga Maps zu stärken, um Regierungsbehörden, dem privaten Sektor und zivilgesellschaftlichen Gruppen alle erforderlichen Daten zur Verfügung zu stellen, um Strategien zu entwickeln und Fortschritte bei der Bereitstellung des Internets in unterversorgten Kommunen zu erzielen.

„Cloudflare verfolgt das Ziel, ein besseres Internet aufzubauen, und das bedeutet ein zugänglicheres Internet für alle“, so Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. „Indem wir Giga von UNICEF mit zusätzlichen Tools zur Messung und Überwachung der Schulkonnektivität rund um die Welt unterstützen, leisten wir einen Beitrag, damit Millionen von Kindern das Internet nutzen und sich auf eine zunehmend digitale Welt vorbereiten können. Ich bin stolz auf unsere Arbeit, die dabei hilft, die digitale Kluft zu überwinden.“

„Die Anbindung von Schulen an das Internet ist ein wesentlicher Schritt, um zu gewährleisten, dass alle Kinder Zugang zu digitalen Lernmitteln und den notwendigen Informationen haben, um sich gut entwickeln zu können. Ebenso wichtig ist es, die beste Qualität und Geschwindigkeit der Anbindung sicherzustellen“, erklärt Thomas Davin, Global Director des UNICEF Office of Innovation. „Cloudflare wird die Datenerfassung von Giga weiter optimieren und den Ländern wichtige Entscheidungsgrundlagen an die Hand geben, damit sie Investitionen in die Vernetzung von Schulen präzise planen können. Das Potenzial dieser Partnerschaft ist sehr beeindruckend.“

Mit Giga Maps können Behörden Schulen geolokalisieren, ihren Verbindungsstatus in Echtzeit messen sowie die effektivsten Verbindungslösungen und Finanzierungsstrategien bestimmen. Anschließend erhalten die Behörden umsetzbare Erkenntnisse, die zur Verbesserung der Schulverbindungen erforderlich sind. Das globale Netzwerk von Cloudflare mit Rechenzentren in über 330 Städten weltweit ist strategisch darauf ausgerichtet, Latenzzeiten zu minimieren und weltweit präzise Echtzeitbewertungen zu ermöglichen, um die Ziele von Giga zu unterstützen. Diese neue Kooperation mit Cloudflare wird die Echtzeit-Überwachungsfunktionen weiter verbessern und die Fortschritte bei der Umsetzung des ehrgeizigen Ziels einer universellen Schulvernetzung beschleunigen.

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, ein besseres Internet zu schaffen. Es ermöglicht Unternehmen, ihre Mitarbeiter, Anwendungen und Netzwerke überall schneller und sicherer zu machen und gleichzeitig Komplexität und Kosten zu reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste, einheitliche Plattform von Cloud-nativen Produkten und Entwickler-Tools, so dass jede Organisation die Kontrolle erhält, die sie für die Arbeit, Entwicklung und Beschleunigung ihres Geschäfts benötigt.

Cloudflare wird von einem der größten und am besten verknüpften Netzwerke der Welt unterstützt und blockiert für seine Kunden jeden Tag Milliarden von Online-Bedrohungen. Mehrere Millionen Organisationen vertrauen auf Cloudflare - von den größten Marken über Unternehmer und kleine Geschäfte bis hin zu gemeinnützigen Organisationen, humanitären Gruppen und Regierungen auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen über die Connectivity Cloud von Cloudflare finden Sie unter cloudflare.com/connectivity-cloud. Weitere Informationen über die neuesten Internettrends und -erkenntnisse finden Sie unter https://radar.cloudflare.com.

Folgen Sie uns: Blog | X | LinkedIn | Facebook | Instagram

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der geänderten Fassung und beinhalten erhebliche Risiken und Unwägbarkeiten. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Aussagen daran zu erkennen, dass sie Wörter wie „können“, „werden“, „sollten“, „erwarten“, „erkunden“, „planen“, „vermuten“, „könnten“, „beabsichtigen“, „anstreben“, „projizieren“, „erwägen“, „überzeugt sein“, „schätzen“, „vorhersagen“, „potenziell“ oder „fortsetzen“ oder die Verneinung dieser Wörter oder andere ähnliche Begriffe oder Ausdrücke enthalten, die die Erwartungen, Strategien, Pläne oder Absichten von Cloudflare betreffen. Allerdings enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese kennzeichnenden Wörter. Zukunftsgerichtete Aussagen, die in dieser Pressemitteilung ausdrücklich oder implizit enthalten sind, sind unter anderem Aussagen über die Fähigkeiten und die Wirksamkeit der Speed Test-Lösung von Cloudflare und anderer Produkte und Technologien von Cloudflare, die Vorteile für Kunden und Partner von Cloudflare durch die Nutzung der Speed Test-Lösung und anderer Produkte und Technologien von Cloudflare, die Partnerschaft von Cloudflare mit UNICEF und die potenziellen Vorteile dieser Partnerschaft, die technologische Entwicklung, zukünftige Aktivitäten, das Wachstum, Initiativen oder Strategien von Cloudflare sowie Kommentare des CEO von Cloudflare und anderer Personen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen explizit genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen, darunter insbesondere Risiken, die in den von Cloudflare bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, einschließlich des Quartalsberichts auf Form 10-Q, eingereicht am 31. Juli 2025, sowie anderer Unterlagen, die Cloudflare von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht.

Die in dieser Pressemitteilung dargelegten zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf Ereignisse zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Cloudflare übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder neue Informationen oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Cloudflare wird die in den zukunftsgerichteten Aussagen offengelegten Pläne, Absichten oder Erwartungen möglicherweise nicht verwirklichen, und die Leser sollten sich nicht über Gebühr auf die zukunftsgerichteten Aussagen von Cloudflare verlassen.

© 2025 Cloudflare, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Cloudflare, das Cloudflare-Logo und andere Cloudflare-Marken sind Marken und/oder eingetragene Marken von Cloudflare, Inc. in den USA und anderen Ländern. Alle anderen hier genannten Marken und Namen sind möglicherweise Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.