MetLife與Global Citizen宣布建立重大合作夥伴關係，推動經濟變革並培育有韌性的社群

MetLife Foundation向FIFA Global Citizen Education Fund承諾捐贈900萬美元

original 紐約州紐約-9月27日：2025年9月27日，在紐約中央公園舉行的2025年全球公民節上，Michael Roberts和Nuria Garcia（由左至右）在臺上發言。（照片由Noam Galai/Getty Images為Global Citizen拍攝）

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 今天，在2025年全球公民節上，提供保險和員工福利的頂尖金融服務公司MetLife驕傲地宣布，與全球最大的消除極端貧困運動Global Citizen建立新的三年期合作夥伴關係，成為其主要合作夥伴。

這一全新合作將充分利用MetLife在促進經濟安全、資源取得和韌性發展方面的優勢及悠久歷史，進一步推進Global Citizen的使命，並因應世界各地社群面臨的緊迫挑戰。身為Global Citizen的主要合作夥伴，MetLife將提供資金支援、員工志工服務和全球影響力，以推動教育和經濟賦權領域的變革性倡議。

此外，MetLife Foundation將以創始捐贈方的身分向FIFA Global Citizen Education Fund承諾捐贈900萬美元。該基金旨在募集1億美元，為全球兒童提供優質教育和運動機會。自近50年前成立以來，教育支援一直是MetLife Foundation的核心工作之一。如今，金融教育、STEM學習、導師指導和技能培訓已成為該基金會捐贈的一部分，旨在協助世界各地的學生為更美好的未來做好準備。

MetLife總裁兼執行長Michel Khalaf表示：「MetLife堅信要在關鍵時刻為人們和社群提供支援，並秉持為所有人建構更自信的未來這一明確宗旨。我們與Global Citizen的合作將透過促進財務健康、推進教育機會和培育強大而自信的社群來推動積極變革。我們欣然與MetLife Foundation一同攜手Global Citizen，這一合作延續了MetLife Foundation自1976年以來累計捐贈超過10億美元的歷史傳承。」

MetLife還將在支援Global Citizen的全球活動中扮演關鍵角色，包括今天在紐約中央公園舉行的具有里程碑意義的全球公民節——該活動匯聚了藝術家、宣導人士和世界領導人，共同推動針對全球最緊迫挑戰的行動——以及Global Citizen NOW行動高峰會。

Global Citizen共同創辦人兼執行長Hugh Evans表示：「我們堅信合作的力量能夠解決世界面臨的最複雜問題。MetLife、MetLife Foundation和Global Citizen之間的這一新合作將有助於擴大我們的影響力，並成為我們共同願景的關鍵催化劑，以加快邁向一個人人都有機會蓬勃發展的世界。」

我們誠邀世界各地的合作夥伴、領導者和全球公民點選此處加入該運動並採取行動。

關於Global Citizen

Global Citizen是全球最大的消除極端貧困運動。該運動由全球日常宣導人士社群推動，他們發出聲音並採取行動，並透過匯聚音樂、娛樂、公共政策、媒體、慈善和企業界領袖的活動擴大影響力。自該運動創設以來，在Global Citizen平台上宣布的490億美元承諾已得到落實，影響了13億人的生活。Global Citizen于2008年在澳洲成立，其團隊在紐約、華盛頓特區、洛杉磯、倫敦、巴黎、柏林、日內瓦、墨爾本、多倫多、約翰尼斯堡、拉各斯等地展開工作。如欲加入該運動，請造訪globalcitizen.org，下載Global Citizen應用程式，並在TikTokInstagramYouTubeFacebookXLinkedIn上關注Global Citizen。

關於MetLife

MetLife, Inc. (NYSE: MET)及其子公司和附屬公司（統稱「MetLife」）是全球首屈一指的金融服務公司之一，提供保險、年金、員工福利和資產管理服務，以協助個人和機構客戶建構更自信的未來。MetLife成立於1868年，在全球40多個市場經營業務，在美國、亞洲、拉丁美洲、歐洲和中東居於領先地位。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.metlife.com

關於MetLife Foundation

MetLife Foundation致力於推動包容性經濟流動。我們與非營利組織合作，並針對三大策略重點領域——經濟包容、財務健康和韌性社群——提供資助，同時動員MetLife員工志工協助擴大影響力。MetLife Foundation成立於1976年，旨在延續MetLife在企業捐贈和社群參與方面的悠久傳統。自成立以來，MetLife Foundation已累計捐贈超過10億美元，用於支援MetLife所在社群的發展。如欲瞭解更多關於MetLife Foundation的資訊，請造訪www.metlife.org

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

