Transformation digitale : TotalEnergies et Cognite renforcent leur partenariat pour déployer l’IA industrielle

PARIS & PHOENIX, Ariz.--(BUSINESS WIRE)--TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE), compagnie multi-énergies intégrée mondiale, et Cognite, leader de l’intelligence artificielle industrielle, annoncent aujourd’hui une nouvelle phase de leur partenariat. Cet accord prévoit le déploiement, sur trois ans, de la plateforme de données industrielles et d’IA de Cognite sur l’ensemble des actifs amonts opérés par TotalEnergies dans le monde. Il couvrira toute la chaîne de valeur, du forage jusqu’à la production. L’objectif est d’exploiter le potentiel des données de TotalEnergies pour améliorer la performance industrielle de ses sites.

S’inscrivant dans une collaboration de longue date, cette nouvelle initiative vise à rendre les données complexes prêtes pour l’IA, renforçant ainsi la valeur des données existantes de TotalEnergies afin d’améliorer l’excellence opérationnelle de l’ensemble de ses actifs. Ce partenariat positionne les données industrielles et l’IA comme un levier stratégique pour TotalEnergies afin de fournir une énergie plus fiable, plus efficace et plus durable. Il permettra à la Compagnie :

D’accéder à davantage de données industrielles pour améliorer plus rapidement la précision des analyses et réduire le délai d’adoption des applications, offrant ainsi un accès simple et rapide à des données industrielles pertinentes et de haute qualité ;

pour améliorer plus rapidement la précision des analyses et réduire le délai d’adoption des applications, offrant ainsi un accès simple et rapide à des données industrielles pertinentes et de haute qualité ; De permettre la visualisation dynamique des actifs pour renforcer la prise de décision tout au long du cycle de vie de production et surveiller les équipements critiques pour la production et la sécurité opérationnelle ;

pour renforcer la prise de décision tout au long du cycle de vie de production et surveiller les équipements critiques pour la production et la sécurité opérationnelle ; D’accélérer l’utilisation de l’IA pour analyser les données et améliorer la performance opérationnelle sur l’ensemble des sites.

« Ce partenariat avec Cognite marque une nouvelle étape de notre transformation digitale », a déclaré Namita Shah, directrice générale OneTech chez TotalEnergies. « En créant une base de données unifiée à l’échelle mondiale et compatible avec l’IA, nous créons les conditions permettant d’accélérer les solutions pilotées par l’IA, qui amélioreront significativement la sécurité ainsi que les performances opérationnelles et environnementales de TotalEnergies. Cette initiative reflète notre ambition de faire de la data et de l’IA un levier stratégique pour une énergie plus fiable, plus efficace et plus durable. »

« TotalEnergies ne se contente pas d’adopter la transformation digitale : elle l’accélère », a déclaré Girish Rishi, directeur général de Cognite. « Notre collaboration de longue date repose sur une vision commune : amplifier l’impact de l’IA industrielle. En créant un socle de données compatible pour l’IA, nous offrons aux équipes de TotalEnergies les moyens d’accéder rapidement à de nouvelles connaissances et d’améliorer l’excellence opérationnelle à travers leurs actifs dans le monde. »

À propos de Cognite

Cognite met l’IA générative au service de l’industrie. Les grandes entreprises de l’énergie, de l’industrie manufacturière, de l’électricité et des renouvelables font confiance à Cognite pour leur fournir des données sécurisées, fiables et en temps réel afin de transformer leurs opérations à forte intensité capitalistique et de les rendre plus sûres, plus durables et plus profitables. Cognite propose une plateforme de données industrielle et IA conviviale, sécurisée et évolutive, qui permet à tous les décideurs, depuis le terrain jusqu’aux centres d’opérations à distance, d’accéder facilement à des données industrielles complexes, de les comprendre, de collaborer en temps réel et de construire un avenir meilleur.

A propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies intégrée mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel, biogaz et hydrogène bas carbone, renouvelables et électricité. Nos plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour fournir au plus grand nombre une énergie plus abordable, plus disponible et plus durable. Présente dans environ 120 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie, de ses projets et de ses opérations.

