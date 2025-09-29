MetLife und Global Citizen melden bedeutende Partnerschaft, die den wirtschaftlichen Wandel vorantreiben und widerstandfähige Gemeinschaften fördern soll

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Auf dem Global Citizen Festival 2025 gab MetLife, ein führender Finanzdienstleister, der Versicherung und Sozialleistungen anbietet, mit Stolz bekannt, dass eine bedeutende neue dreijährige Partnerschaft mit Global Citizen, der weltweit größten Bewegung mit dem Ziel, extreme Armut zu beenden, gebildet wurde.

Diese neue partnerschaftliche Zusammenarbeit nutzt die Stärken von MetLife und dessen langjährige Geschichte der Bereitstellung von wirtschaftlicher Sicherheit, Zugang zu Ressourcen und Widerstandsfähigkeit, um die Mission von Global Citizen zu fördern und dringende Herausforderungen in Angriff zu nehmen, mit denen sich Gemeinschaften rund um den Globus auseinandersetzen müssen. Als bedeutender Partner von Global Citizen wird MetLife finanzielle Unterstützung, ehrenamtliche Tätigkeit von MitarbeiterInnen und globale Reichweite einbringen, um wirkungsvolle Initiativen in den Bereichen Ausbildung und wirtschaftliche Befähigung voranzutreiben.

Darüber hinaus stellt die MetLife Foundation als Gründungsspenderin des FIFA Global Citizen Education Fund 9 Millionen USD bereit. Mit diesem Fonds sollen 100 Millionen USD beschafft werden, um Kindern in der ganzen Welt Zugang zu hochwertiger Ausbildung und zum Sport zu verschaffen. Seit Gründung der Stiftung vor fast 50 Jahren ist die Unterstützung der Schulbildung einer der Eckpfeiler der MetLife Foundation. Heute gehören finanzielle Ausbildung, MINT-Fächer, Mentorat und Vermittlung praktischer Fähigkeiten zum Förderungsprogramm der Stiftung, um junge Menschen weltweit auf eine rosigere Zukunft vorzubereiten.

„Bei MetLife sind wir bestrebt, Menschen und Gemeinschaften zu den wichtigsten Zeitpunkten zur Seite zu stehen, geleitet von unserem klaren Ziel, eine besser gesicherte Zukunft für alle Menschen aufzubauen“, erklärte Michel Khalaf, President und CEO von MetLife. „Unsere Partnerschaft mit Global Citizen wird positive Veränderungen herbeiführen, wobei finanzielle Gesundheit, Förderung von Bildungschancen und Unterstützung starker und selbstbewusster Gemeinschaften im Mittelpunkt stehen. Zusammen mit der MetLife Foundation freuen wir uns sehr über die Partnerschaft mit Global Citizen, mit der die Geschichte der MetLife Foundation, welche seit 1976 Spenden in Höhe von mehr als 1 Milliarde USD umfasst, weitergeführt wird.“

Des Weiteren wird MetLife auch eine zentrale Rolle bei der Unterstützung von Global-Citizen-Kampagnen in der ganzen Welt spielen, darunter das bedeutende Global Citizen Festival, das heute im Zentralpark von New York stattfand, wo Künstler, Interessenvertreter und Führungspersönlichkeiten aus der ganzen Welt zusammenkamen, um die dringendsten Herausforderungen der Welt in Angriff zu nehmen und die Aktion Global Citizen NOW zu fördern.

„Wir sind fest von der Kraft partnerschaftlicher Zusammenarbeit überzeugt, wenn es darum geht, komplexe Probleme unserer Welt anzugehen“, so Hugh Evans, Mitbegründer und CEO von Global Citizen. „Die neue Partnerschaft von MetLife, der MetLife Foundation und Global Citizen wird von tragender Bedeutung sein, um unsere Wirkung zu verstärken, und als erfolgskritischer Katalysator dienen, um unsere gemeinsame Vorstellung von beschleunigtem Fortschritt in Richtung auf eine Welt umzusetzen, wo alle Menschen die Chance haben, erfolgreich zu sein.“

Partner, Führungskräfte und Global Citizens der ganzen Welt sind herzlich eingeladen, sich hier unserer Bewegung anzuschließen und aktiv zu werden.

Über Global Citizen

Global Citizen ist die weltweit größte Bewegung mit dem Ziel, extreme Armut zu beenden. Angetrieben von einer weltweiten Gemeinschaft von Interessenvertretern, die ihre Stimme erheben und aktiv werden, wird die Bewegung durch Kampagnen und Veranstaltungen verstärkt, die führende Persönlichkeiten aus Musik, Unterhaltung, Politik, Medien, Philanthropie und dem Unternehmenssektor zusammenbringen. Seit dem Beginn der Bewegung wurden 49 Milliarden US-Dollar an Zusagen, die auf den Global Citizen-Plattformen bekannt gegeben wurden, umgesetzt, was sich auf mehr als 1,3 Milliarden Menschenleben auswirkt. Das Team von Global Citizen wurde 2008 in Australien gegründet und arbeitet von New York, Washington DC, Los Angeles, London, Paris, Berlin, Genf, Melbourne, Toronto, Johannesburg, Lagos und anderen Orten aus. Schließen Sie sich der Bewegung an unter globalcitizen.org, laden Sie die Global Citizen App herunter und folgen Sie Global Citizen auf TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, X und LinkedIn.

Über MetLife

MetLife, Inc. (NYSE: MET) ist über seine Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen („MetLife“) eines der weltweit führenden Finanzdienstleistungsunternehmen, das Versicherung, Rentenversicherung, Sozialleistungen und Vermögensverwaltung anbietet, um individuellen und institutionellen Kunden zu helfen, eine sicherere Zukunft aufzubauen. MetLife wurde 1868 gegründet, ist in mehr als 40 Märkten weltweit tätig und hält führende Positionen in den Vereinigten Staaten, Asien, Lateinamerika, Europa und dem Nahen Osten. Weitere Informationen finden Sie unter www.metlife.com.

Über die MetLife Foundation

Bei der MetLife Foundation engagieren wir uns für die Ausweitung einer integrativen wirtschaftlichen Mobilität. Wir arbeiten mit gemeinnützigen Organisationen zusammen und stellen Zuschüsse in drei strategischen Schwerpunktbereichen bereit: wirtschaftliche Integration, Finanzgesundheit und widerstandsfähige Gemeinschaften. Mitarbeiter von MetLife tragen zudem mit ehrenamtlicher Tätigkeit dazu bei, diese Ziele zu unterstützen. Die MetLife Foundation wurde 1976 gegründet, um die lange Tradition der Unternehmensbeiträge und des gesellschaftlichen Engagements von MetLife fortzusetzen. Seit der Gründung der Stiftung hat die MetLife Foundation Fördergelder in Höhe von mehr als 1 Milliarde USD bereitgestellt, um Gemeinschaften, in denen MetLife tätig ist, zu stärken. Mehr über die MetLife Foundation erfahren Sie unter www.metlife.org.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.