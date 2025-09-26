Gestion mondiale d’actifs CI annonce la nomination de la gestion de portefeuille pour six mandats d’actions américaines

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Gestion mondiale d’actifs CI (« GMA CI ») a annoncé aujourd’hui la nomination de River Road Asset Management, LLC (« River Road ») à titre de sous-conseiller pour une série de mandats d’actions américaines, à compter d’aujourd’hui.

Les mandats concernés sont :

Catégorie de société de valeur d’actions américaines

Fonds de valeur d’actions américaines

Catégorie de société de valeur d’actions américaines couverte contre les risques de change

Fonds de valeur d'actions américaines couvert contre les risques de change

Une partie de la Catégorie de société gestion d’actions américaines Sélect CI

Une partie du Fonds de gestion d'actions américaines Sélect CI.

River Road est une société d'investissement de premier plan spécialisée dans les valeurs de boutique, fondée en 2005 et basée à Louisville, dans le Kentucky. La société gère plus de 10 milliards de dollars américains d’actifs au nom d’investisseurs institutionnels dans le monde entier, notamment des fonds de dotation, des promoteurs de plans de retraite, des fondations, des bureaux familiaux, des sociétés et autres.

River Road se concentre sur l’investissement de valeur dans les actions américaines, en mettant en pratique ce qu’elle définit comme Absolute Value® – une approche exclusive qui vise à identifier des entreprises bien gérées, générant des flux de trésorerie prévisibles et négociées à un prix attractif par rapport à leur valeur intrinsèque estimée. L’objectif est de générer des rendements attrayants et durables à long terme, en mettant l'accent sur la minimisation du risque de baisse du portefeuille.

« L'équipe d'investissement expérimentée et soudée de River Road, ainsi que son processus d'investissement bien défini et très rigoureux, la distinguent des autres gestionnaires axés sur la valeur et en font un choix idéal pour les mandats spécifiques à ces portefeuilles », a déclaré Marc-André Lewis, président et chef des placements de GMA CI.

« Son approche intègre des pratiques rigoureuses de gestion des risques et a donné des résultats constants avec un risque de baisse moindre. Nous sommes convaincus que River Road, qui a été sélectionnée à l'issue d'un processus de recherche et de diligence raisonnable exhaustif, apportera une valeur ajoutée aux fonds. »

River Road emploie 17 professionnels de l’investissement, ses gestionnaires de portefeuille ayant en moyenne 23 ans d’expérience dans l’industrie. Les gestionnaires de portefeuille principaux des mandats de GMA CI sont Daniel Johnson, CFA, CPA, et Matt Moran, CFA, qui travaillent ensemble chez River Road depuis plus de 14 ans.

La Catégorie de société de valeur d’actions américaines, le Fonds de valeur d’actions américaines, la Catégorie de société de valeur d’actions américaines couverte contre les risques de change et le Fonds de valeur d’actions américaines couvert contre les risques de change font partie de la gamme de Fonds privés Assante, qui est gérée par GMA CI et offerte aux clients de Gestion de patrimoine Assante CI.

La Catégorie de société gestion d’actions américaines Sélect CI et le Fonds de gestion d’actions américaines Sélect CI sont des fonds multigestionnaires qui offrent une diversification du style d’investissement au sein d’un seul placement et font partie du groupe de fonds de répartition d’actifs de la Série Portefeuilles Sélect. Les fonds sont gérés par l’équipe Multi-actifs GMA CI, qui détermine les allocations à chaque catégorie d’actifs et aux gestionnaires de portefeuille sous-jacents, qui sont responsables de la sélection des titres dans leur partie respective des portefeuilles.

À compter d’aujourd’hui, les gestionnaires de portefeuille sous-jacents de la Catégorie de société gestion d’actions américaines Sélect CI et du Fonds de gestion d’actions américaines Sélect CI sont River Road, GMA CI, CI Segall Bryant & Hamill Asset Management et Wellington Management Canada ULC.

River Road remplace Epoch Investment Partners, Inc. sur les six portefeuilles énumérés ci-dessus, qui ont un total combiné de 1,1 milliard de dollars d’actifs sous gestion. Le Comité d’examen indépendant des fonds a examiné les changements concernant les questions de conflits d’intérêts potentiels et a fourni une recommandation positive, ayant déterminé que les changements atteignent un résultat juste et raisonnable pour chaque fonds.

À propos de Gestion mondiale d’actifs CI

Gestion mondiale d’actifs CI est l’une des plus grandes sociétés de gestion d’investissement du Canada. Elle offre une vaste gamme de produits et de services de placement dont tous les détails se trouvent sur son site Web : www.ci.com. Gestion mondiale d’actifs CI est une filiale de Financière CI, une société mondiale intégrée de gestion d’actifs et gestion du patrimoine, avec des actifs totalisant 550,9 milliards de dollars au 30 juin 2025.

Les investissements dans un fonds commun de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment, et les rendements passés pourraient ne pas se répéter.

Cette communication est destinée à des fins d’information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de fonds communs de placement gérés par Gestion mondiale d’actifs CI et n’est pas, et ne doit pas être interprétée comme un conseil en investissement, fiscal, juridique ou comptable, et ne doit pas être invoquée à cet égard. Tous les efforts ont été déployés pour s’assurer que l’information contenue dans ce document était exacte au moment de sa publication. Nous recommandons aux particuliers de demander l’avis de professionnels compétents au sujet d’un placement précis. Les investisseurs devraient consulter leur conseiller professionnel avant d’apporter tout changement à leurs stratégies d’investissement. Ces placements peuvent ne pas convenir aux circonstances d’un investisseur.

CI Segall Bryant & Hamill Asset Management, River Road Asset Management LLC, et Wellington Management Canada ULC sont des sous-conseillers de portefeuille pour certains fonds offerts et gérés par Gestion mondiale d’actifs CI.

Toutes les marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et sont utilisées avec leur autorisation.

Gestion mondiale d’actifs CI est le nom d’une entreprise enregistrée de CI Investments Inc.

© CI Investments Inc. 2025. Tous droits réservés.