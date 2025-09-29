MetLife与Global Citizen宣布建立重大合作伙伴关系，推动经济变革并培育有韧性的社区

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 今天，在2025年全球公民节上，提供保险和员工福利的领先金融服务公司MetLife自豪地宣布，与全球最大的消除极端贫困运动Global Citizen建立新的三年期合作伙伴关系，成为其主要合作伙伴。

这一全新合作将充分利用MetLife在促进经济安全、资源获取和韧性发展方面的优势及悠久历史，进一步推进Global Citizen的使命，并应对世界各地社区面临的紧迫挑战。作为Global Citizen的主要合作伙伴，MetLife将提供资金支持、员工志愿服务和全球影响力，以推动教育和经济赋权领域的变革性倡议。

此外，MetLife Foundation将作为创始捐赠方，向FIFA Global Citizen Education Fund承诺捐赠900万美元。该基金旨在筹集1亿美元，为全球儿童提供优质教育和体育机会。自近50年前成立以来，教育支持一直是MetLife Foundation的核心工作之一。如今，金融教育、STEM学习、导师指导和技能培训已成为该基金会捐赠的一部分，旨在帮助世界各地的学生为更美好的未来做好准备。

MetLife总裁兼首席执行官Michel Khalaf表示：“MetLife坚信要在关键时刻为人们和社区提供支持，并秉持为所有人构建更自信的未来这一明确宗旨。我们与Global Citizen的合作将通过促进财务健康、推进教育机会和培育强大而自信的社区来推动积极变革。我们很高兴与MetLife Foundation一同携手Global Citizen，这一合作延续了MetLife Foundation自1976年以来累计捐赠超过10亿美元的历史传承。”

MetLife还将在支持Global Citizen的全球活动中发挥关键作用，包括今天在纽约中央公园举行的具有里程碑意义的全球公民节——该活动汇聚了艺术家、倡导者和世界领导人，共同推动针对全球最紧迫挑战的行动——以及Global Citizen NOW行动峰会。

Global Citizen联合创始人兼首席执行官Hugh Evans表示：“我们坚信合作的力量能够解决世界面临的最复杂问题。MetLife、MetLife Foundation和Global Citizen之间的这一新合作将有助于扩大我们的影响力，并成为我们共同愿景的关键催化剂，以加速迈向一个人人都有机会蓬勃发展的世界。”

我们诚邀世界各地的合作伙伴、领导者和全球公民点击此处加入该运动并采取行动。

关于Global Citizen

Global Citizen是全球最大的消除极端贫困运动。该运动由全球日常倡导者社区推动，他们发出声音并采取行动，并通过汇聚音乐、娱乐、公共政策、媒体、慈善和企业界领袖的活动扩大影响力。自该运动发起以来，在Global Citizen平台上宣布的490亿美元承诺已得到落实，影响了13亿人的生活。Global Citizen于2008年在澳大利亚成立，其团队在纽约、华盛顿特区、洛杉矶、伦敦、巴黎、柏林、日内瓦、墨尔本、多伦多、约翰内斯堡、拉各斯等地开展工作。如需加入该运动，请访问globalcitizen.org，下载Global Citizen应用程序，并在TikTok、Instagram、YouTube、Facebook、X和LinkedIn上关注Global Citizen。

关于MetLife

MetLife, Inc. (NYSE: MET)及其子公司和附属公司（统称“MetLife”）是全球领先的金融服务公司之一，提供保险、年金、员工福利和资产管理服务，以帮助个人和机构客户构建更自信的未来。MetLife成立于1868年，在全球40多个市场开展业务，在美国、亚洲、拉丁美洲、欧洲和中东占据领先地位。如需了解更多信息，请访问www.metlife.com。

关于MetLife Foundation

MetLife Foundation致力于推动包容性经济流动。我们与非营利组织合作，并针对三大战略重点领域——经济包容、财务健康和韧性社区——提供资助，同时动员MetLife员工志愿者助力扩大影响。MetLife Foundation成立于1976年，旨在延续MetLife在企业捐赠和社区参与方面的悠久传统。自成立以来，MetLife Foundation已累计捐赠超过10亿美元，用于支持MetLife所在社区的发展。如需了解更多关于MetLife Foundation的信息，请访问www.metlife.org。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。