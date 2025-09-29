-

MetLife与Global Citizen宣布建立重大合作伙伴关系，推动经济变革并培育有韧性的社区

MetLife Foundation向FIFA Global Citizen Education Fund承诺捐赠900万美元

original 纽约州纽约-9月27日：2025年9月27日，在纽约中央公园举行的2025年全球公民节上，Michael Roberts和Nuria Garcia（由左至右）在台上发言。（照片由Noam Galai/Getty Images为Global Citizen拍摄）

纽约州纽约-9月27日：2025年9月27日，在纽约中央公园举行的2025年全球公民节上，Michael Roberts和Nuria Garcia（由左至右）在台上发言。（照片由Noam Galai/Getty Images为Global Citizen拍摄）

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 今天，在2025年全球公民节上，提供保险和员工福利的领先金融服务公司MetLife自豪地宣布，与全球最大的消除极端贫困运动Global Citizen建立新的三年期合作伙伴关系，成为其主要合作伙伴。

这一全新合作将充分利用MetLife在促进经济安全、资源获取和韧性发展方面的优势及悠久历史，进一步推进Global Citizen的使命，并应对世界各地社区面临的紧迫挑战。作为Global Citizen的主要合作伙伴，MetLife将提供资金支持、员工志愿服务和全球影响力，以推动教育和经济赋权领域的变革性倡议。

此外，MetLife Foundation将作为创始捐赠方，向FIFA Global Citizen Education Fund承诺捐赠900万美元。该基金旨在筹集1亿美元，为全球儿童提供优质教育和体育机会。自近50年前成立以来，教育支持一直是MetLife Foundation的核心工作之一。如今，金融教育、STEM学习、导师指导和技能培训已成为该基金会捐赠的一部分，旨在帮助世界各地的学生为更美好的未来做好准备。

MetLife总裁兼首席执行官Michel Khalaf表示：“MetLife坚信要在关键时刻为人们和社区提供支持，并秉持为所有人构建更自信的未来这一明确宗旨。我们与Global Citizen的合作将通过促进财务健康、推进教育机会和培育强大而自信的社区来推动积极变革。我们很高兴与MetLife Foundation一同携手Global Citizen，这一合作延续了MetLife Foundation自1976年以来累计捐赠超过10亿美元的历史传承。”

MetLife还将在支持Global Citizen的全球活动中发挥关键作用，包括今天在纽约中央公园举行的具有里程碑意义的全球公民节——该活动汇聚了艺术家、倡导者和世界领导人，共同推动针对全球最紧迫挑战的行动——以及Global Citizen NOW行动峰会。

Global Citizen联合创始人兼首席执行官Hugh Evans表示：“我们坚信合作的力量能够解决世界面临的最复杂问题。MetLife、MetLife Foundation和Global Citizen之间的这一新合作将有助于扩大我们的影响力，并成为我们共同愿景的关键催化剂，以加速迈向一个人人都有机会蓬勃发展的世界。”

我们诚邀世界各地的合作伙伴、领导者和全球公民点击此处加入该运动并采取行动。

关于Global Citizen

Global Citizen是全球最大的消除极端贫困运动。该运动由全球日常倡导者社区推动，他们发出声音并采取行动，并通过汇聚音乐、娱乐、公共政策、媒体、慈善和企业界领袖的活动扩大影响力。自该运动发起以来，在Global Citizen平台上宣布的490亿美元承诺已得到落实，影响了13亿人的生活。Global Citizen于2008年在澳大利亚成立，其团队在纽约、华盛顿特区、洛杉矶、伦敦、巴黎、柏林、日内瓦、墨尔本、多伦多、约翰内斯堡、拉各斯等地开展工作。如需加入该运动，请访问globalcitizen.org，下载Global Citizen应用程序，并在TikTokInstagramYouTubeFacebookXLinkedIn上关注Global Citizen。

关于MetLife

MetLife, Inc. (NYSE: MET)及其子公司和附属公司（统称“MetLife”）是全球领先的金融服务公司之一，提供保险、年金、员工福利和资产管理服务，以帮助个人和机构客户构建更自信的未来。MetLife成立于1868年，在全球40多个市场开展业务，在美国、亚洲、拉丁美洲、欧洲和中东占据领先地位。如需了解更多信息，请访问www.metlife.com

关于MetLife Foundation

MetLife Foundation致力于推动包容性经济流动。我们与非营利组织合作，并针对三大战略重点领域——经济包容、财务健康和韧性社区——提供资助，同时动员MetLife员工志愿者助力扩大影响。MetLife Foundation成立于1976年，旨在延续MetLife在企业捐赠和社区参与方面的悠久传统。自成立以来，MetLife Foundation已累计捐赠超过10亿美元，用于支持MetLife所在社区的发展。如需了解更多关于MetLife Foundation的信息，请访问www.metlife.org

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒体联系人：
MetLife: Peggy Carlton | peggy.f.carlton@metlife.com
Global Citizen: media@globalcitizen.org

Industry:
MetLife, Inc. LogoMetLife, Inc. Logo

MetLife, Inc.

NYSE:MET
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

媒体联系人：
MetLife: Peggy Carlton | peggy.f.carlton@metlife.com
Global Citizen: media@globalcitizen.org

More News From MetLife, Inc.

 大都会人寿投资管理公司将收购专业环境、社会和治理投资管理公司Affirmative Investment Management

新泽西州惠帕尼街区--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--大都会人寿保险公司(MetLife, Inc., NYSE: MET)旗下主营机构资产管理业务的大都会人寿投资管理公司(MetLife Investment Management, MIM)宣布，已签署收购Affirmative Investment Management (AIM)的最终协议。AIM是一家专业的全球环境、社会和企业治理(ESG)影响力固定收益投资管理公司，在影响力投资、验证、报告和参与方面实力雄厚。截至2022年6月30日，AIM管理的资产为10.1亿美元。该收购交易尚需满足惯例成交条件，包括监管机构的批准。 此次收购将提升MIM的ESG投资和报告能力，助力MIM为客户提供解决方案和长期风险调整后收益。MIM总裁、MetLife执行副总裁兼首席投资官Steven J. Goulart表示：“通过将AIM的专长与MIM对可持续投资的承诺相结合，我们能够更好地为客户和顾问提供关于ESG考虑因素的全面见解和建议。MIM将维持其基本投资流程。AIM为我们带来的额外能力可用于评估我们在公共固定收益、私...

大都会人寿宣布高层领导变更

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--大都会人寿(MetLife, Inc., NYSE: MET)今天宣布其高级领导团队的多项人事变更。除非另有说明，所有变更将于2021年1月1日起生效。 执行副总裁兼拉丁美洲地区总裁Oscar Schmidt将退休。他已在公司工作26年，贡献突出。他将于2020年12月31日辞去高管职务，并将一直任职到2021年3月底，以协助领导层过渡。 大都会人寿总裁兼首席执行官Michel Khalaf表示：“在过去的25年里，Oscar帮助我们发展了拉丁美洲业务，在该地区建立了多元化的业务组合。在他强有力的领导下，我们已经成长为拉丁美洲最大的人寿保险公司，这是通过一系列收购有机实现的杰出成就。” 继Schmidt之后担任拉丁美洲区域总裁的将是执行副总裁兼董事长、大都会人寿日本公司(MetLife Japan K.K.)总裁兼首席执行官Eric Clurfain（需获得必要的批准）。他将向Khalaf汇报工作。 Khalaf表示：“Eric拥有逾二十年保险从业经验，在建立高绩效团队与业务方面有着良好往绩，并且对我们的员工和客户有着坚定...
Back to Newsroom