Andersen Consulting verdiept digitale transformatiediensten met Digital Works Group

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting versterkt zijn mogelijkheden op het gebied van bedrijfstransformatie en digitale transformatie via een samenwerkingsovereenkomst met Digital Works Group, een bedrijf dat bekendstaat om het leiden van complexe veranderingen en het oplossen van zakelijke uitdagingen door middel van digitale, data-, AI- en procestransformatie.

Digital Works Group, opgericht in 2011, biedt strategische ondersteuning aan klanten die complexe commerciële en operationele veranderingen doormaken, vaak gedreven door digitale en data-innovatie en disruptieve technologieën zoals AI en blockchain. Het bedrijf is gespecialiseerd in bedrijfsstrategie, concurrentieanalyse en digitale, data- en AI-transformatie, met een focus op klantervaring, databeheer en -governance, AI-integratie en flexibele procesverbetering. Digital Works Group ondersteunt klanten in sectoren zoals financiële dienstverlening, overheid, B2B, telecom, retail en non-profit en begeleidt hen van planning tot levering via een praktische, resultaatgerichte aanpak.

"Bij Digital Works Group ligt onze prioriteit bij het leveren van concrete bedrijfsresultaten, niet alleen bij aanbevelingen," aldus Andrew Salmon, Managing Partner van Digital Works Group. "Door ervaring op senior niveau in de sector te combineren met bewezen methodologieën, hanteren we een collaboratieve en stimulerende aanpak die klanten helpt blijvende capaciteit op te bouwen. Door ons als samenwerkend bedrijf aan te sluiten bij Andersen Consulting kunnen we de impact van ons werk vergroten en bijdragen aan transformatie-initiatieven op wereldwijde schaal."

"Digital Works Group brengt een unieke balans tussen strategisch denken en praktische uitvoering naar ons adviesplatform", aldus Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen. "De uiteenlopende ervaring van het team in het begeleiden van organisaties door verandering heen zal ons vermogen versterken om klanten te helpen zinvolle transformaties te bewerkstelligen in de snel veranderende wereld van vandaag de dag."

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt, variërend van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie- en AI-transformatie, tot oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert expertise op het gebied van consultancy, belastingadvies, juridische dienstverlening, taxatie, wereldwijde mobiliteit en advies van wereldklasse op een wereldwijd platform met meer dan 20.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 600 locaties via zijn lidbedrijven en samenwerkende bedrijven. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt consultancyoplossingen via zijn lidbedrijven en samenwerkende bedrijven wereldwijd.

