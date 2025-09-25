-

Andersen Consulting rozszerza wachlarz usług w zakresie cyfrowej transformacji, nawiązując współpracę z Digital Works Group

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting wzmacnia potencjał w zakresie transformacji przedsiębiorstw oraz cyfrowej transformacji, zawierając umowę o współpracy z firmą Digital Works Group, znaną jako wiodący dostawca rozwiązań pozwalających sprostać złożonym zmianom i wyzwaniom biznesowym za pomocą technologii cyfrowych, danych, AI i transformacji procesów.

Założona w 2011 r. Digital Works Group świadczy usługi doradztwa strategicznego na rzecz klientów zmagających się ze złożonymi zmianami w obszarze działalności handlowej i operacyjnej, często wykorzystując innowacje cyfrowe i związane z danymi oraz przełomowe technologie, takie jak AI i blockchain. Firma specjalizuje się w strategii dla przedsiębiorstw, analizie konkurencji oraz cyfrowej transformacji, a także transformacji danych i AI, koncentrując się na doświadczeniu klienta, zarządzaniu danymi, integracji AI oraz sprawnym doskonaleniu procesów. Digital Works Group wspiera klientów z różnych sektorów, w tym z sektora usług finansowych, administracji rządowej, B2B, telekomunikacji, sprzedaży detalicznej oraz działalności non profit, prowadząc ich działania od planowania po realizację z zastosowaniem praktycznego podejścia nastawionego na wyniki.

– Digital Works Group priorytetowo traktuje dostarczanie realnych efektów biznesowych, a nie tylko zaleceń – powiedział Andrew Salmon, wspólnik zarządzający Digital Works Group. – Dzięki połączeniu zaawansowanego doświadczenia w branży ze sprawdzoną metodyką przyjmujemy wspierające podejście oparte na współpracy, aby pomagać klientom w wypracowaniu trwałych zdolności. Dołączając do Andersen Consulting w charakterze firmy współpracującej, możemy zwiększyć oddziaływanie i przyczynić się do realizacji inicjatyw na rzecz transformacji na całym świecie.

– Digital Works Group wzbogaca naszą platformę konsultingową o unikalną równowagę pomiędzy strategicznym myśleniem a praktyczną realizacją – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Różnorodne doświadczenie jej zespołu we wspieraniu organizacji w procesach zmian wzmocni nasze zdolności do pomagania klientom w stymulowaniu istotnych przemian w dzisiejszym dynamicznym otoczeniu.

Andersen Consulting jest globalną praktyką konsultingową świadczącą kompleksowy zestaw usług w dziedzinie strategii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, technologii i transformacji pod kątem wdrażania AI, a także rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego. Andersen Consulting stosuje wielowymiarowy model usług Andersen Global, organizacji zapewniającej światowej klasy konsultacje, usługi podatkowe, prawne, wyceny, usługi w zakresie globalnej mobilności oraz specjalistyczne doradztwo za pośrednictwem ogólnoświatowej platformy skupiającej ponad 20 000 specjalistów z całego świata i obecnej w ponad 600 lokalizacjach dzięki firmom członkowskim i współpracownikom. Andersen Consulting Holdings LP jest spółką komandytową dostarczającą rozwiązania konsultingowe za pośrednictwem firm członkowskich i współpracowników z całego świata.

