Andersen Consulting udvider sine digitale transformationsservices i samarbejde med Digital Works Group

Andersen Consulting styrker sine kapaciteter inden for forretningstransformation og digital transformation gennem en samarbejdsaftale med Digital Works Group, der er kendt for at skabe komplekse forandringer og løse forretningsudfordringer gennem digitalisering, data, AI og procestransformation.

Digital Works Group, der blev grundlagt i 2011, tilbyder strategisk støtte til kunder, der navigerer i komplekse kommercielle og operationelle forandringer – ofte via digital og datadrevet innovation samt banebrydende teknologier som AI og blockchain. Virksomheden er specialiseret i forretningsstrategi, konkurrenceanalyse samt digital transformation og data- og AI-transformation – med særligt fokus på kundeoplevelse, datastyring og governance, AI-integration og agil procesoptimering. Digital Works Group støtter kunder på tværs af sektorer, herunder finansielle tjenester, det offentlige, B2B, telekommunikation, detailhandel og non-profit. De guider kunderne fra planlægning til eksekvering med en praktisk og resultatorienteret tilgang.

"Hos Digital Works Group er vores førsteprioritet at levere målbare forretningsresultater, ikke bare anbefalinger," siger Andrew Salmon, der er Managing Partner hos Digital Works Group. "Ved at kombinere brancheerfaring på højt niveau med erfaringsbaserede metoder arbejder vi tæt sammen med vores kunder og styrker deres egne kapaciteter. Som samarbejdspartner med Andersen Consulting får vi mulighed for at udvide effekten af vores arbejde og bidrage til transformationsinitiativer på global skala."

"Digital Works Group har en unik balance mellem strategisk tænkning og praktisk implementering, som de føjer til vores konsulentplatform," siger Mark L. Vorsatz, der er global formand og CEO for Andersen. "Teamets brede erfaring med at guide organisationer gennem forandring styrker vores evne til at hjælpe kunder med at skabe meningsfuld transformation i et hastigt forandrende miljø."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der tilbyder et omfattende udvalg af ydelser inden for virksomhedsstrategi, forretningsudvikling, teknologi- og AI-transformation samt løsninger inden for humankapital. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hos Andersen Global, der leverer brancheførende rådgivning inden for konsulentydelser, skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet og virksomhedsdrift via en global platform med over 20.000 specialister verden over og tilstedeværelse på mere end 600 lokationer gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab og tilbyder konsulentløsninger gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer globalt.

