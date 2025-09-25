Storm Reply soutient 1NCE dans la reconstruction de la couche API de sa plateforme IdO

TURIN, Italie--(BUSINESS WIRE)--Storm Reply, la société du groupe Reply spécialisée dans les applications cloud, vient d'achever le développement d’un proxy API pour 1NCE, l’exploitant du plus grand réseau IdO au monde dans le cloud. Le proxy aide 1NCE à simplifier l’intégration, à accroître la sécurité et à permettre le fonctionnement global et évolutif des applications IdO pour les 24 000 clients de 1NCE.

1NCE gère le nouveau proxy pour optimiser les flux de travail IdO pour les clients et remplacer les solutions individuelles complexes par une interface centrale intuitive. Storm Reply a aidé 1NCE à restructurer la couche API, la communication entre l’application orientée client de 1NCE et le backend passant par le proxy. Qu'il s'agisse de l'activation des cartes SIM IdO, de la gestion des appareils ou des fonctions d'analyse, tous les processus peuvent être gérés via l'API. Cela ajoute une simplicité supplémentaire pour les utilisateurs de la plate-forme 1NCE, qui peuvent mettre en œuvre leurs écosystèmes IdO plus efficacement, raccourcir les temps de développement et réduire les coûts d'exploitation.

Un point fort de l'application est la traçabilité continue de tous les flux de données, de l'appareil en réseau aux systèmes connectés. La transparence est également conservée dans des environnements informatiques hétérogènes avec plusieurs fournisseurs de cloud ou solutions tierces. Cela accélère considérablement le diagnostic d'erreur et augmente la sécurité opérationnelle des configurations IdO complexes.

L'API uniforme est un point de support important pour la plateforme 1NCE et assure une intégration optimale de tous les services et produits. Basée sur Amazon Web Services (AWS), l'application répond aux exigences les plus élevées en matière d'évolutivité, de sécurité et de disponibilité. Les tests d’accès automatiques protègent les données critiques de l’entreprise, tandis qu’une surveillance continue garantit un niveau élevé de performance.

Jan Sulaiman, vice-président des solutions IdO mondiales de 1NCE, ajoute : « La mission de 1NCE a toujours été de rendre l’IdO simple et abordable. Avec le nouveau proxy API, Storm Reply aide nos clients à intégrer leurs solutions à une échelle véritablement mondiale ».

Le proxy traite déjà plus de 18 000 appels API par seconde, prenant en charge de manière fiable plus de 24 000 clients et fournissant un soutien supplémentaire à la clientèle en pleine expansion de 1NCE. Cette solution ouvre la voie à des modèles d’entreprise agiles et sécurisés qui s’appuient sur les données et la connectivité, de l'industrie 4.0 aux compteurs intelligents, en passant par l’énergie et les infrastructures urbaines durables.

Storm Reply

Storm Reply est spécialisé dans la conception et la mise en œuvre de solutions et de services innovants basés sur le cloud. Grâce à une expertise consolidée dans la création et la gestion de solutions d'infrastructure cloud en tant que service (IaaS), de logiciel en tant que service (SaaS) et de plateforme en tant que service (PaaS), Storm Reply soutient des entreprises importantes en Europe et dans le monde entier dans la mise en œuvre de systèmes et d'applications basés sur le cloud. www.storm.reply.com

1NCE

1NCE fournit une plateforme logicielle complète pour les produits connectés, offrant une connectivité IdO fluide dans plus de 170 pays. La plateforme permet aux clients de saisir les données des dispositifs en toute sécurité et de manière fiable pour les transformer en informations exploitables. En accélérant l'adoption de l'IdO, en raccourcissant les délais de mise sur le marché pour les projets de collecte de données, en allongeant les cycles de vie des appareils et en permettant une gestion efficace des capteurs, du déploiement à la fin de vie du produit, 1NCE stimule l'efficacité et la valeur dans l'ensemble de l'écosystème IdO. www.1nce.com/en-us

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.