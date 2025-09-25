Andersen Consulting profundiza sus servicios de transformación digital con Digital Works Group

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting fortalece sus capacidades de transformación empresarial y transformación digital a través de un Acuerdo de Colaboración con Digital Works Group, empresa conocida por liderar cambios complejos y resolver desafíos empresariales a través de la transformación digital, de datos, IA y procesos.

Fundada en 2011, Digital Works Group ofrece apoyo estratégico a clientes que se enfrentan a cambios comerciales y operativos complejos, a menudo impulsados ​​por la innovación digital y de datos, así como por tecnologías disruptivas como la IA y la cadena de bloques. La firma se especializa en estrategia empresarial, análisis competitivo y transformación digital, de datos e IA, con especial atención a la experiencia del cliente, la gestión y gobernanza de datos, la integración de IA y la mejora ágil de procesos. Digital Works Group apoya a clientes de diversos sectores, como servicios financieros, gobierno, B2B, telecomunicaciones, comercio minorista y organizaciones sin ánimo de lucro, guiándolos desde la planificación hasta la ejecución mediante un enfoque práctico y orientado a resultados.

“En Digital Works Group, nuestra prioridad es ofrecer resultados empresariales concretos, no solo recomendaciones”, afirmó Andrew Salmon, socio director de Digital Works Group. “Al combinar la experiencia de alto nivel en el sector con metodologías probadas, adoptamos un enfoque colaborativo y empoderador que ayuda a los clientes a desarrollar capacidades duraderas. Unirnos a Andersen Consulting como empresa de colaboración nos permite ampliar el impacto de nuestro trabajo y contribuir a iniciativas de transformación a escala global”.

“Digital Works Group aporta un equilibrio único entre pensamiento estratégico y resultados prácticos a nuestra plataforma de consultoría”, afirmó Mark L. Vorsatz, presidente y director ejecutivo global de Andersen. “La diversa experiencia del equipo en la conducción de las organizaciones durante el proceso de cambio fortalecerá nuestra capacidad para ayudar a los clientes a impulsar una transformación significativa en el cambiante entorno actual”.

Andersen Consulting es una consultora global que ofrece un conjunto integral de servicios que abarcan la estrategia corporativa, los negocios, la tecnología y la transformación de la IA, así como soluciones de capital humano. Andersen Consulting se integra con el modelo de servicio multidimensional de Andersen Global, y ofrece consultoría de primer nivel, asesoramiento fiscal, legal, de valoración, movilidad global y experiencia en asesoría en una plataforma global con más de 20.000 profesionales en todo el mundo y presencia en más de 600 ubicaciones a través de sus empresas miembro y empresas de colaboración. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad limitada que ofrece soluciones de consultoría a través de sus empresas miembro y empresas de colaboración en todo el mundo.

