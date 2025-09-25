Andersen Consulting renforce ses services de transformation numérique avec Digital Works Group

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting a choisi de renforcer ses capacités en matière de transformation des affaires et de transformation numérique en passant un accord de collaboration passé avec Digital Works Group, un cabinet réputé pour sa capacité à mener à bien des changements complexes et à résoudre des défis commerciaux grâce à la transformation du numérique, des données, de l’intelligence artificielle et des processus.

Fondé en 2011, Digital Works Group fournit un soutien stratégique à clients pour la gestion de leurs changements commerciaux et opérationnels complexes, souvent engendrés par l’innovation numérique, les données et les technologies de rupture telles que l’intelligence artificielle et la blockchain. Spécialisé dans la stratégie commerciale, l’analyse concurrentielle et la transformation du numérique, des données et de l’IA, le cabinet met l’accent sur l’expérience client, la gestion et la gouvernance des données, l’intégration de l’IA et l’amélioration agile des processus. Digital Works Group accompagne des clients issus de divers secteurs, notamment les services financiers, l’administration publique, le B2B, les télécommunications, la vente au détail et les activités à but non lucratif, les guidant de la planification à la mise en œuvre grâce à une approche pratique et axée sur les résultats.

« Chez Digital Works Group, notre priorité est d’obtenir des résultats commerciaux concrets, et non de nous contenter de formuler des recommandations », a déclaré Andrew Salmon, associé directeur de Digital Works Group. « En combinant une expertise de haut niveau dans le secteur et des méthodologies éprouvées, nous adoptons une approche collaborative et stimulante qui aide nos clients à développer des capacités durables. En rejoignant Andersen Consulting en tant que cabinet collaborateur, nous allons pouvoir étendre l’impact de notre travail et contribuer à des initiatives de transformation à l’échelle mondiale. »

« Digital Works Group apporte à notre plateforme de conseil un équilibre unique entre réflexion stratégique et mise en œuvre pratique », a confié pour sa part Mark L. Vorsatz, président mondial et chef de la direction d’Andersen. « La diversité des expériences acquises par l’équipe dans l’accompagnement des organisations à travers les changements va renforcer notre capacité à aider nos clients à mener à bien une transformation significative dans l’environnement en constante évolution d’aujourd’hui. »

Andersen Consulting est un cabinet de conseil international qui propose une gamme complète de services dans les domaines de la stratégie d’entreprise, des affaires, de la technologie et de la transformation basée sur l’intelligence artificielle, ainsi que des solutions en matière de ressources humaines. Présent dans plus de 600 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs, Andersen Consulting s’intègre au modèle de service multidimensionnel d’Andersen Global, offrant une expertise de classe mondiale dans les domaines des services-conseils, de la fiscalité, du droit, de l’estimation et de la mobilité internationale, le tout via une plateforme mondiale comptant plus de 20 000 professionnels à travers le monde. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite qui fournit des solutions de conseil par l’intermédiaire de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs basés dans le monde entier.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.