Storm Reply begeleidt 1NCE bij het herwerken van de API-layer van haar IoT-platform

TURIJN, Italië--(BUSINESS WIRE)--Storm Reply, het bedrijf van de Reply Group gespecialiseerd in cloudtoepassingen, heeft de ontwikkeling voltooid van een API proxy voor 1NCE, de operator van ’s werelds grootste IoT-netwerk in de cloud. Deze proxy helpt 1NCE om integratie verder te vereenvoudigen, beveiliging te vergroten en de wereldwijde, schaalbare werking van IoT-applicaties voor 1NCE’s 24.000 klanten te bevorderen.

1NCE beheert de nieuwe proxy om IoT-workflows voor klanten te optimaliseren en complexe afzonderlijke oplossingen te vervangen door een intuïtieve, centrale interface. Storm Reply ondersteunde 1NCE bij het herstructureren van de API-layer, met communicatie tussen 1NCE’s klantgerichte applicatie en de backend die via de proxy loopt. Alle processen kunnen via de API worden behandeld, of het nu gaat om het activeren van IoT SIM-kaarten, apparatuurbeheer of analysefuncties. Dit voegt extra eenvoud toe voor gebruikers van het 1NCE-platform: zij kunnen hun IoT-ecosystemen efficiënter implementeren, ontwikkelingstijden verkorten en de werkingskosten verminderen.

Een speciaal hoogtepunt van de applicatie is de continue traceerbaarheid van alle dataflows - van het apparaat verbonden in het netwerk tot geconnecteerde systemen. De transparantie is eveneens behouden in heterogene IT-landschappen met verschillende cloudaanbieders of oplossingen van derden. Dit versnelt de foutenanalyse aanzienlijk en vergroot de werkingsveiligheid van complexe IoT-configuraties.

De uniforme API is een belangrijk steunpunt voor het 1NCE-platform en verzekert naadloze integratie van alle services en producten. De applicatie, gebaseerd op AWS (Amazon Web Services), voldoet aan de hoogste eisen qua schaalbaarheid, beveiliging en beschikbaarheid. Automatische toegangstesten beschermen bedrijfskritieke gegevens, terwijl continue bewaking een hoog prestatieniveau verzekert.

Jan Sulaiman, vicevoorzitter Global IoT Solutions van 1NCE, voegt hieraan toe: "Van bij het begin stelde 1NCE zich tot doel om IoT ongecompliceerd en betaalbaar te maken. Met de nieuwe API proxy helpt Storm Reply onze klanten om hun oplossingen op een echt mondiale schaal te integreren."

De proxy verwerkt al meer dan 18.000 API calls per seconde, waarmee het op betrouwbare wijze meer dan 24.000 klanten ondersteunt en extra support verschaft voor 1NCE’s snel groeiende klantenbestand. Deze oplossing effent de weg naar soepele en veilige bedrijfsmodellen, gestoeld op gegevens en connectiviteit - van Industry 4.0 tot smart metering en energie- en duurzame stadsinfrastructuur.

Storm Reply

Storm Reply is gespecialiseerd in het ontwerpen en implementeren van innovatieve, op de cloud gebaseerde oplossingen en diensten. Met ruime ervaring in het creëren en beheren van IaaS (Infrastructure as a Service), SaaS (Software as a Service) en PaaS (Platform as a Service) cloudoplossingen, ondersteunt Storm Reply grote bedrijven in Europa en over de hele wereld bij de implementatie van op de cloud gebaseerde systemen en applicaties. Storm Reply is een AWS Premier Consulting Partner. www.storm.reply.com

1NCE

1NCE biedt een uitgebreid softwareplatform voor geconnecteerde producten, waarmee het naadloze IoT-connectiviteit in meer dan 170 landen verschaft. Via het platform kunnen klanten op veilige en betrouwbare wijze apparatuurgegevens vinden en die in bruikbare inzichten omzetten. Door het gebruik van IoT te versnellen, de marktintroductietijd te verkorten voor projecten voor gegevensverzameling, de levenscycli van apparatuur te verlengen en efficiënt sensorbeheer mogelijk te maken, van de inzet ervan tot aan het einde van de nuttige levensduur, bevordert 1NCE betere efficiëntie en meer waarde in het hele IoT-ecosysteem. www.1nce.com/en-us

