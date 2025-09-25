アンダーセン・コンサルティング、デジタル・ワークス・グループとの提携でデジタル変革サービスを強化

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、デジタル、データ、AI、プロセスの変更を通じて組織の複雑な変革を主導し、ビジネス課題を解決することで知られるデジタル・ワークス・グループと提携し、ビジネス変革およびデジタル変革分野の能力を強化することを発表しました。

2011年に設立されたデジタル・ワークス・グループは、デジタルやデータにおけるイノベーション、そしてAIやブロックチェーンといった破壊的技術によって引き起こされる複雑な事業変革および業務変革に取り組むクライアントに戦略的サポートを提供しています。デジタル・ワークス・グループは、ビジネス戦略、競合分析、そしてデジタル、データ、そしてAI変革を専門分野とし、特にカスタマーエクスペリエンス、データ管理とガバナンス、AI統合、アジャイルプロセス改善にフォーカスしています。また、金融サービス、政府機関、B2B、通信、小売、非営利団体など、幅広い分野のクライアントをサポートし、実践的かつ結果重視のアプローチを通じて、計画から実行までの全段階をサポートしています。

デジタル・ワークス・グループのマネージングパートナーであるアンドリュー・サーモンは、「デジタル・ワークス・グループでは、単なる提案ではなく、事業における真の成果を提供することを最優先の目標としています。当社は、業界におけるシニアレベルの経験と実績のある手法を組み合わせ、コラボレーションとエンパワーメントを重視するアプローチを採用しつつ、クライアントが自社の持続する能力を構築するのを支援します。当社は、今回のアンダーセン・コンサルティングとの提携により、業界へのインパクトを拡大し、世界規模の変革イニシアチブに貢献できるようになるでしょう」と述べています。

アンダーセンのグローバル会長兼CEOであるマーク・L・ボルザッツは、「デジタル・ワークス・グループは、戦略的思考と実践的なソリューション実装の優れたバランスを当社のコンサルティング・プラットフォームにもたらします。多くの組織変革を導いてきたチームの多様な経験は、今日の急速に変化する環境において、クライアントが意義変革を推進できるよう支援する当社の能力をさらに強化するでしょう」と述べています。

アンダーセン・コンサルティングは、企業戦略、ビジネス、テクノロジー、AIトランスフォーメーション、人材ソリューションなどの包括的なサービスを提供するグローバルなコンサルティング企業です。アンダーセン・コンサルティングは、アンダーセン・グローバルの多面的なサービスモデルと統合されており、世界2万人以上のプロフェッショナルを擁し、メンバーファームと提携ファームを通じて600以上の拠点に展開するグローバルなプラットフォームで、コンサルティング、税務、法務、評価、グローバルモビリティ、アドバイザリーの世界トップクラスの専門知識を提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPは有限責任事業組合であり、世界のメンバーファームと提携ファームを通じてコンサルティングソリューションを提供しています。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。