-

Storm Reply supporta 1NCE nell’evoluzione della sua piattaforma IoT

original Con il nuovo proxy, 1NCE rende ancora più semplice per i propri clienti gestire i workflow IoT, sostituendo soluzioni frammentate e complesse con un’unica interfaccia centrale e intuitiva.

Con il nuovo proxy, 1NCE rende ancora più semplice per i propri clienti gestire i workflow IoT, sostituendo soluzioni frammentate e complesse con un’unica interfaccia centrale e intuitiva.

TORINO, Italia--(BUSINESS WIRE)--Storm Reply, società del Gruppo Reply specializzata in applicazioni cloud, ha collaborato con 1NCE – l’operatore della più grande rete IoT al mondo in cloud – per realizzare un nuovo API proxy capace di abilitare una gestione globale e scalabile delle applicazioni IoT e di supportare concretamente i servizi offert agli oltre 24.000 clienti di 1NCE.

Con il nuovo proxy, 1NCE rende ancora più semplice per i propri clienti gestire i workflow IoT, sostituendo soluzioni frammentate e complesse con un’unica interfaccia centrale e intuitiva. Grazie al supporto di Storm Reply, 1NCE ha potuto innovare radicalmente l’API Layer: ora tutta la comunicazione tra l’applicazione rivolta ai clienti e il backend passa attraverso il proxy. Che si tratti di attivare SIM IoT, gestire i dispositivi o utilizzare funzioni di analisi, tutti i processi vengono gestiti in modo uniforme e centralizzato tramite l’API Layer. Per gli utenti della piattaforma 1NCE questo significa un’esperienza ancora più lineare: implementare ecosistemi IoT in modo più efficiente, ridurre sensibilmente i tempi di sviluppo e contenere i costi operativi.

Un aspetto di particolare rilievo dell’applicazione è la capacità di tracciare in modo continuo tutti i flussi di dati, dal singolo dispositivo connesso fino ai sistemi integrati. La piena trasparenza è garantita anche in ambienti IT complessi ed eterogenei, che coinvolgono più provider cloud o soluzioni di terze parti. Questo si traduce in una diagnosi degli errori molto più rapida e in una maggiore sicurezza operativa, anche nelle configurazioni IoT più complesse.

L’API proxy unificato rappresenta così un elemento chiave di supporto per la piattaforma 1NCE, garantendo l’integrazione fluida e senza interruzioni di tutti i servizi e prodotti. L’applicazione, sviluppata su Amazon Web Services (AWS), è progettata per rispondere ai più elevati standard di scalabilità, sicurezza e disponibilità. I test automatici di accesso proteggono i dati critici per il business, mentre il monitoraggio continuo assicura prestazioni sempre elevate e affidabili.

Jan Sulaiman, Vice President of Global IoT Solutions di 1NCE, ha dichiarato: “Sin dall’inizio, la missione di 1NCE è stata rendere l’IoT semplice e accessibile. Con il nuovo API proxy, Storm Reply sta aiutando i nostri clienti a integrare le loro soluzioni su scala realmente globale.”

Il proxy gestisce già oltre 18.000 chiamate API al secondo, supportando in modo affidabile più di 24.000 clienti e sostenendo l’espansione della customer base in rapida crescita di 1NCE. La soluzione abilita modelli di business agili e sicuri, fondati su dati e connettività – dall’Industry 4.0 allo smart metering, fino al settore energetico e alle infrastrutture urbane sostenibili.

1NCE
1NCE offre una piattaforma software completa per prodotti connessi, garantendo connettività IoT continua in oltre 170 paesi. La piattaforma consente ai clienti di acquisire i dati dei dispositivi in modo sicuro e affidabile, trasformandoli in insight concreti. Accelerando l’adozione dell’IoT, riducendo il time-to-market dei progetti di raccolta dati, prolungando il ciclo di vita dei dispositivi e consentendo una gestione efficiente dei sensori dall’installazione fino alla dismissione, 1NCE genera maggiore efficienza e valore lungo l’intero ecosistema IoT. www.1nce.com/en-us

Storm Reply
Storm Reply è specializzata nella progettazione e realizzazione di soluzioni e servizi innovativi basati sul cloud. Grazie a una consolidata esperienza nella creazione e gestione di soluzioni Cloud Infrastructure as a Service (IaaS), Software as a Service (SaaS) e Platform as a Service (PaaS), Storm Reply supporta importanti aziende in Europa e in tutto il mondo nell’implementazione di sistemi e applicazioni basati sul Cloud. Storm Reply è AWS Premier Consulting Partner. www.storm.reply.com

Contacts

Press:

Reply
Fabio Zappelli
f.zappelli@reply.com
Tel. +390117711594

Irene Caia
i.caia@reply.com
Tel. +39 02 535761

Industry:

Reply

MIL:REY
Details
Headquarters: Turin, Italy
Website: www.reply.com
CEO: Tatiana Rizzante
Employees: 14307
Organization: PRI
Release Versions
EnglishGermanItalian

Contacts

Press:

Reply
Fabio Zappelli
f.zappelli@reply.com
Tel. +390117711594

Irene Caia
i.caia@reply.com
Tel. +39 02 535761

Social Media Profiles
Reply
Reply
More News From Reply

Reply lancia un nuovo set di Prebuilt AI Apps per accelerare l’adozione dell’Intelligenza Artificiale Generativa a livello enterprise

TORINO, Italia--(BUSINESS WIRE)--Reply [EXM, STAR: REY] lancia un nuovo set di Prebuilt AI Apps: agenti di intelligenza artificiale generativa, progettati per semplificare e accelerare l’introduzione dell’AI nei contesti aziendali. Le Prebuilt AI Apps semplificano l’accesso alle informazioni, migliorano la qualità decisionale e aumentano l’efficienza operativa grazie a interfacce conversazionali, knowledge base strutturate e agenti AI. Permettono un’adozione rapida e sostenibile, senza interven...

Cluster Reply supporta la strategia AI-first di Riverty per un servizio clienti omnicanale e incentrato sulle persone

TORINO, Italia--(BUSINESS WIRE)--Cluster Reply, la società del Gruppo Reply specializzata su soluzione basate se tecnologie Microsoft, ha collaborato con la società fintech Riverty per il lancio di una nuova piattaforma di customer service, realizzata in soli 100 giorni. L'iniziativa si inserisce nella più ampia strategia di Riverty orientata a consolidare la propria posizione di leader nei servizi finanziari supportati dall’intelligenza artificiale. La nuova piattaforma consente infatti di off...

Reply ottiene la AWS Advertising and Marketing Technology Competency grazie al contributo di Data Reply e Storm Reply

TORINO, Italia--(BUSINESS WIRE)--Reply [EXM, STAR: REY] ha ottenuto la AWS Advertising and Marketing Technology Competency, il riconoscimento ufficiale di Amazon Web Services che certifica competenze tecniche e progettuali avanzate nella progettazione e realizzazione di soluzioni di advertising e marketing su AWS. Questo traguardo è stato raggiunto grazie al contributo congiunto delle società del Gruppo, Storm Reply e Data Reply, con una solida esperienza nell’implementazione di soluzioni cloud...
Back to Newsroom