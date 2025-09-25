-

Thredd attua l'espansione della carta aziendale OFX nei mercati chiave globali

Dopo il successo del lancio in Canada, il sodalizio tenta di aggiungere altri Paesi nelle le Americhe, in Europa e nelle regioni APAC

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Thredd, l'elaboratore leader globale di pagamenti di nuova generazione, oggi ha annunciato la crescita continua della sua collaborazione con OFX, lo specialista globale di carte, pagamenti e cambio valuta di fiducia di oltre 37.000 piccole-medie imprese e clienti aziendali in tutto il mondo. La piattaforma integrata di OFX unisce l'erogazione delle carte, la gestione delle spese, le soluzioni di cambio valuta e i pagamenti in un'unica potente soluzione, dando alle imprese il controllo totale del loro flusso di cassa, delle spese e dei pagamenti ai fornitori a livello locale e internazionale.

Dopo il successo dei lanci in Australia, Canada ed Europa, OFX ora sta ampliando la sua presenza negli Stati Uniti e in mercati APAC selezionati.

