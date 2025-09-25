-

Andersen Consulting通过与Digital Works Group合作深化数字化转型服务

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting通过与Digital Works Group签订合作协议，强化其业务转型和数字化转型能力。Digital Works Group是一家以通过数字、数据、AI和流程转型引领复杂变革及解决业务挑战而闻名的公司。

Digital Works Group成立于2011年，致力于为客户提供战略支持，帮助他们应对复杂的商业和运营变革，这些变革通常由数字和数据创新以及AI和区块链等颠覆性技术驱动。该公司专注于业务战略、竞争分析以及数字、数据和AI转型，重点关注客户体验、数据管理和治理、AI集成以及敏捷流程改进。Digital Works Group支持金融服务、政府、B2B、电信、零售和非营利组织等多个行业的客户，通过亲力亲为且以结果为导向的方法，为客户提供从规划到交付的全程指导。

Digital Works Group管理合伙人Andrew Salmon表示：“在Digital Works Group，我们的首要任务是交付真正的业务成果，而不仅仅是提出建议。通过将高层级行业经验与经过验证的方法论相结合，我们采取协作和赋能的方法，帮助客户构建持久能力。作为合作公司加入Andersen Consulting，使我们能够扩大工作的影响力，并为全球范围内的转型计划做出贡献。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“Digital Works Group为我们的咨询平台带来了战略思维与实际交付之间的独特平衡。该团队在指导组织应对变革方面的丰富经验，将增强我们在当今快速变化的环境中帮助客户推动有意义转型的能力。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过2万名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在600多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

