Thredd impulsa la proliferación de tarjetas corporativas OFX en los principales mercados mundiales
Tras su exitoso lanzamiento en Canadá, la alianza pretende adentrarse en más países de América, Europa y Asia-Pacífico.
LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Thredd, procesador líder de pagos globales de última generación, acaba de anunciar la ampliación de su asociación con OFX, especialista global en tarjetas, pagos y cambio de divisas en el que confían más de 37 000 clientes corporativos y PYMES de todo el mundo. La plataforma integrada de OFX aúna la emisión de tarjetas, la gestión de gastos, las soluciones de divisas y los pagos en una potente solución, que permite a las empresas un controlar totalmente su flujo de caja, gastos y pagos tanto a proveedores a nivel local como internacional.
Tras su exitoso lanzamiento en Australia, Canadá y Europa, OFX se expande ahora a Estados Unidos y a determinados mercados de Asia-Pacífico.
