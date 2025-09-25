Thredd propulse l’expansion des carte d’entreprise d’OFX sur les principaux marchés mondiaux

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Thredd, le chef de file mondial des solutions de paiement nouvelle génération, a annoncé aujourd’hui la poursuite du développement de son partenariat avec OFX, le spécialiste mondial des cartes, des paiements et des opérations de change, auquel font confiance plus de 37 000 PME et clients d’entreprise dans le monde entier. La plateforme intégrée d’OFX réunit l’émission de cartes, la gestion des dépenses, les solutions de change et les paiements au sein d’une solution unique et performante, offrant aux entreprises un contrôle total sur leur trésorerie, leurs dépenses et leurs paiements fournisseurs, aux niveaux local et international.

Après des lancements couronnés de succès en Australie, au Canada et en Europe, OFX étend désormais ses activités aux États-Unis et à certains marchés de la région Asie-Pacifique. Thredd fournit la structure de traitement, l’expertise en matière de conformité et le support client qui permettent à OFX de proposer des programmes sécurisés et évolutifs de cartes d’entreprise physiques et virtuelles, offrant un contrôle des dépenses en temps réel, une gestion automatisée des dépenses et des fonctionnalités multidevises.

« Grâce à sa plateforme unique et à sa portée mondiale, Thredd permet à OFX de commercialiser rapidement et en toute conformité des programmes de cartes performants et de niveau entreprise », a déclaré Jim McCarthy, PDG de Thredd. « Notre collaboration prouve qu’une expansion internationale peut se faire en toute transparence, notamment grâce à la plateforme, aux équipes et aux partenariats qu'apporte Thredd. »

« L’incroyable équipe de Thredd, adossée à son expertise approfondie et à son infrastructure mondiale, nous a permis de lancer et de faire évoluer rapidement notre plateforme innovante, qui combine émission de cartes, gestion des dépenses, opérations de change et paiements, le tout à une vitesse record », a confié pour sa part Jaco Veldsman, responsable mondial du département Non-FX chez OFX. « Avec à nos côtés un partenaire unique pour soutenir notre expansion multirégionale, nous pouvons nous concentrer sur la fourniture d’expériences de paiement plus intelligentes, plus sécurisées et plus connectées à nos clients du monde entier. »

Outre le traitement de base, OFX a adopté les outils de surveillance des transactions frauduleuses de Thredd. Ce partenariat élargi renforce la position de Thredd en tant que partenaire de traitement de référence pour les fintechs et les plateformes de finance embarquée qui souhaitent développer leurs programmes de cartes et leurs services de paiement à l’échelle internationale.

À propos d’OFX

Spécialiste mondial des paiements et des opérations de change, OFX bénéficie de la confiance de plus de 37 000 PME et entreprises à travers le monde. Nous aidons les entreprises et les particuliers à effectuer des transferts d’argent efficaces et sécurisés à travers les frontières, en proposant des tarifs compétitifs, des transferts rapides et un accompagnement expert. Notre plateforme intégrée combine l’émission de cartes, la gestion des dépenses, les opérations de change et les paiements, offrant ainsi aux entreprises une solution unique et intelligente pour gérer leurs flux de trésorerie, contrôler leurs dépenses et payer leurs fournisseurs, qu’ils soient locaux ou internationaux.

Pour plus d’informations sur OFX et ses solutions de paiement internationales, rendez-vous sur https://www.ofx.com/

À propos de Thredd

Thredd est le partenaire de confiance en matière de traitement des paiements de nouvelle génération pour les innovateurs qui cherchent à moderniser leurs offres de paiement dans le monde entier. Forts d’une présence dans 47 pays, nous traitons des milliards de transactions de débit, de prépaiement et de crédit chaque année, au service de plus de 100 fintechs, banques numériques, fournisseurs de finance embarquée, allant des particuliers aux entreprises. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur https://www.thredd.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.