La Campagne pour Concordia : Place à la nouvelle génération recueille un impressionnant 365 millions de dollars pour favoriser la réussite étudiante et appuyer le secteur de la recherche

L'Université Concordia, classée parmi les meilleures jeunes universités d'Amérique du Nord, traverse une année charnière marquée par la conclusion de la campagne de collecte de fonds la plus ambitieuse de son histoire et la célébration de son 50e anniversaire.

La Campagne pour Concordia : Place à la nouvelle génération a permis de recueillir plus de 365 millions de dollars, surpassant ainsi son objectif de 350 millions ainsi que l’objectif initial de 250 millions qui avait été établi en 2017.

Ce jalon reflète la générosité des personnes diplômées, des fondations, des entreprises, des membres du corps professoral et du personnel, des retraités, des amis et des bénévoles qui ont tous apporté leur contribution pour faire progresser les priorités de Concordia en matière d’enseignement, de recherche et d’engagement communautaire.

« Le résultat remarquable de la Campagne pour Concordia : Place à la nouvelle génération reflète la détermination de notre communauté et de nos nombreux amis à l’extérieur de l’Université, qui sont désireux de soutenir et de faire avancer la mission de l’Université », déclare Graham Carr, recteur de Concordia. « Je suis profondément reconnaissant à tous les donateurs qui ont choisi d’investir dans nos étudiants, notre talent et notre recherche. »

« Cette campagne ne se limite pas à la collecte de fonds, ajoute Graham Carr. Il s’agit de bâtir une université tournée vers l’avenir qui a l’ambition d’accomplir de grandes choses pour la société. Cette ambition a été puissamment affirmée. »

Grâce au soutien de ses trois coprésidents bénévoles – Andrew Molson, Gina Cody et Lino A. Saputo –, la Campagne pour Concordia : Place à la nouvelle génération a contribué à transformer l’enseignement et l’apprentissage à Concordia, au bénéfice non seulement de Montréal, du Québec et du Canada, mais aussi du monde entier.

« Les liens que nous avons tissés au cours de cette campagne dureront des années et continueront d’améliorer concrètement la vie de milliers d’étudiants de Concordia », affirme Paul Chesser, vice-recteur à l’Avancement universitaire. « Cette réussite souligne l’importance de la collaboration et de l’engagement, et montre comment l’effort collectif peut permettre à la prochaine génération de leaders, d’innovateurs et d’artisans du changement de s’épanouir. »

Depuis son lancement, la Campagne pour Concordia : Place à la nouvelle génération a eu des retombées considérables :

Trente millions de dollars d’aide financière ont été versés à des milliers d’étudiantes et étudiants;

plus de 28,7 millions de dollars ont été recueillis grâce à des dizaines de milliers de dons individuels de moins de 25 000 $;

d’audacieux projets ont été entrepris grâce à des contributions majeures, parmi lesquelles figurent les 130 millions de dollars recueillis auprès des personnes diplômées.

Les fonds collectés au cours de la campagne ont permis de financer des bourses d’études et de subsistance, des projets de recherche, des programmes sportifs, des programmes d’apprentissage expérientiel, des travaux d’amélioration des campus et d’autres initiatives stratégiques visant à favoriser la réussite étudiante.

Helen Antoniou, présidente du conseil d’administration de Concordia, tient aussi à exprimer sa reconnaissance à toutes les personnes qui ont contribué à la campagne. « Au nom du conseil, je remercie les donatrices et donateurs ainsi que les amis pour leur engagement sans faille envers notre université. La Campagne pour Concordia montre ce qu’il est possible d’accomplir lorsque toute une communauté unit ses forces afin d’atteindre un objectif commun. L’avenir de Concordia s’annonce des plus brillants grâce au soutien de ses bienfaitrices et bienfaiteurs. »

