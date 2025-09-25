-

Storm Reply begleitet 1NCE bei der Neuausrichtung des API-Layers seiner IoT-Plattform

original 1NCE optimiert mit dem neuen API-Proxy die IoT-Workflows seiner Kunden und ersetzt damit komplexe Einzellösungen durch eine zentrale, intuitive Schnittstelle.

1NCE optimiert mit dem neuen API-Proxy die IoT-Workflows seiner Kunden und ersetzt damit komplexe Einzellösungen durch eine zentrale, intuitive Schnittstelle.

TURIN, Italien--(BUSINESS WIRE)--Storm Reply, Spezialist für Cloud-Anwendungen, hat die Entwicklung eines API-Proxys für 1NCE, den Betreiber des weltweit größten IoT-Cloud-Netzwerks, erfolgreich abgeschlossen. Die Lösung vereinfacht die Integration, erhöht die Sicherheit und ermöglicht den global skalierbaren Betrieb von IoT-Anwendungen für die 24.000 Kunden des Unternehmens.

1NCE optimiert mit dem neuen API-Proxy die IoT-Workflows seiner Kunden und ersetzt damit komplexe Einzellösungen durch eine zentrale, intuitive Schnittstelle. Storm Reply hat 1NCE bei der Umstrukturierung des API-Layers unterstützt, über die künftig die gesamte Kommunikation zwischen Kundenportal und Backend läuft. Ob Aktivierung von IoT-SIM-Karten, Geräteverwaltung oder Analysen – sämtliche Prozesse werden über die API gesteuert. So profitieren Nutzer der 1NCE-Plattform von einer noch einfacheren Implementierung ihrer IoT-Ökosysteme, verkürzten Entwicklungszeiten und reduzierten Betriebskosten.

Ein besonderes Highlight der Anwendung ist die durchgängige Nachvollziehbarkeit sämtlicher Datenflüsse – vom vernetzten Gerät bis in angebundene Systeme. Auch in heterogenen IT-Landschaften mit mehreren Cloud-Providern oder Drittanbieter-Lösungen bleibt die Transparenz erhalten. Das beschleunigt die Fehlerdiagnose und erhöht die Betriebssicherheit komplexer IoT-Setups deutlich.

Als zentraler Baustein der 1NCE-Plattform gewährleistet die einheitliche API für eine nahtlose Integration aller Dienste und Produkte. Die auf Amazon Web Services (AWS) basierende Anwendung erfüllt höchste Anforderungen an Skalierbarkeit, Sicherheit und Verfügbarkeit. Automatische Zugriffsprüfungen schützen geschäftskritische Daten, während kontinuierliches Monitoring eine hohe Performance sicherstellt.

Jan Sulaiman, Vice President Global IoT Solutions bei 1NCE, erklärt: „Von Beginn an war es unsere Mission, IoT-Konnektivität unkompliziert und erschwinglich zu machen. Mit dem neuen API-Proxy unterstützt Storm Reply unsere Kunden dabei, ihre Lösungen auf wirklich globaler Ebene zu integrieren.“

Der Proxy verarbeitet bereits über 18.000 API-Aufrufe pro Sekunde, bedient zuverlässig mehr als 24.000 Kunden und bietet die notwendige Skalierbarkeit für den schnell wachsenden Kundenstamm von 1NCE. Er ebnet den Weg für agile, sichere Geschäftsmodelle, die auf Daten und Konnektivität basieren – von Industrie 4.0 über Smart Metering bis hin zu Energie sowie nachhaltiger urbaner Infrastruktur.

Storm Reply
Storm Reply ist spezialisiert auf das Design und die Implementierung innovativer Cloud-basierter Lösungen und Dienstleistungen. Durch die fundierte Expertise in der Erstellung und Verwaltung von Infrastructure as a Service (IaaS), Software as a Service (SaaS) und Platform as a Service (PaaS) Cloud-Lösungen unterstützt Storm Reply wichtige Unternehmen in Europa und auf der ganzen Welt bei der Implementierung von Cloud-basierten Systemen und Anwendungen. Storm Reply ist AWS Premier Consulting Partner. www.reply.com/storm-reply/de

1NCE
1NCE bietet eine Softwareplattform für vernetzte Produkte, die in über 170 Ländern für ein reibungsloses IoT sorgt. Die Softwareplattform ermöglicht es Kunden, Gerätedaten einfach, sicher und zuverlässig zu erfassen und in verwertbare Informationen umzuwandeln. Sie beschleunigt die Einführung des IoT, verkürzt die Markteinführungszeit für Datenerfassungsprojekte, erhöht die Lebensdauer der Geräte und bietet eine effiziente Verwaltung der Sensoren vom ersten Einsatz bis zum Ende des Produktlebenszyklus. www.1nce.com/de-de/

Contacts

Pressekontakt:

Reply

Fabio Zappelli
f.zappelli@reply.com
Tel. +39 0117711594

Sandra Dennhardt
s.dennhardt@reply.com
Tel. +49 170 4546229

Industry:

Reply

MIL:REY
Details
Headquarters: Turin, Italy
Website: www.reply.com
CEO: Tatiana Rizzante
Employees: 14307
Organization: PRI
Release Versions
EnglishGermanItalian

Contacts

Pressekontakt:

Reply

Fabio Zappelli
f.zappelli@reply.com
Tel. +39 0117711594

Sandra Dennhardt
s.dennhardt@reply.com
Tel. +49 170 4546229

Social Media Profiles
Reply
Reply
More News From Reply

Reply erweitert die „Prebuilt AI Apps“ um neue agentenbasierte Systeme für den effizienten Einsatz von generativer KI

TURIN, Italie--(BUSINESS WIRE)--Reply [EXM, STAR: REY] stellt eine Reihe neuer „Prebuilt AI Apps“ vor: praxiserprobte generative KI-Agenten, die Unternehmen den Einstieg in die KI-Nutzung vereinfachen und deren Einsatz nachhaltig vorantreiben. Die Anwendungen erleichtern den Zugang zu Informationen, unterstützen fundierte Entscheidungen und steigern die Effizienz durch dialogorientierte Interfaces, strukturierte Wissensbasen und orchestrierte KI-Agenten. So lassen sich manuelle Tätigkeiten redu...

Cluster Reply unterstützt die KI-First-Strategie von Riverty für menschenzentrierten Omnichannel-Kundenservice

TURIN, Italien--(BUSINESS WIRE)--Cluster Reply, spezialisiert auf digitale Plattformlösungen mit Microsoft-Technologien, hat gemeinsam mit dem Fintech-Unternehmen Riverty eine zukunftsweisende Kundenserviceplattform verwirklicht – in Rekordzeit von nur 100 Tagen. Die Initiative ist Teil der umfassenden Strategie von Riverty, sich als führender Anbieter von KI-gestützten Finanzdienstleistungen zu etablieren. Mit der neuen Lösung kann das Unternehmen Kunden effizient und empathisch über alle Kanä...

Reply erhält die „AWS Advertising and Marketing Technology Competency”

TURIN, Italien--(BUSINESS WIRE)--Reply [EXM, STAR: REY] wurde von Amazon Web Services (AWS) mit der „AWS Advertising and Marketing Technology Competency“ ausgezeichnet. Mit dieser Anerkennung bescheinigt AWS die technische Expertise und umfangreiche Projekterfahrung von Reply bei der Entwicklung und Umsetzung innovativer Werbe- und Marketinglösungen auf Basis der AWS-Cloud. Den Erfolg ermöglichen Storm Reply und Data Reply – zwei Unternehmen der Reply Gruppe mit langjähriger Erfahrung in Cloud-...
Back to Newsroom