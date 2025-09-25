Bayer Canada annonce un nouveau partenariat de distribution pour les comprimés ADALAT® XL® à 30 mg (comprimés de nifédipine à libération progressive) au Canada

MISSISSAUGA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Bayer Canada est fière d’annoncer un nouveau partenariat avec Mint Pharmaceuticals Inc. pour la distribution des comprimés ADALAT® XL® à 30 mg1 au Canada. Cette collaboration stratégique est entrée en vigueur le 3 septembre 2025.

« Nous sommes ravis de nous associer à Mint Pharmaceuticals Inc., une entreprise réputée pour son engagement en matière de qualité et de service à la clientèle, a déclaré Viktoria Friedrich, présidente nationale et directrice générale de la division des Produits pharmaceutique de Bayer Inc. Ce partenariat nous permettra de tirer parti du vaste réseau de distribution et de l’expertise de Mint sur le marché canadien, garantissant ainsi un accès facile à ADALAT® XL® à ceux qui en ont besoin. »

« Les patients et les professionnels de la santé canadiens dépendent d’un accès ininterrompu à des médicaments essentiels, et cette responsabilité guide toutes les activités de Mint, a déclaré Jaiveer Singh, directeur général de Mint Pharmaceuticals Inc. En nous associant à Bayer, nous renforçons notre engagement commun envers la fiabilité, la qualité et les soins aux patients. Grâce à une chaîne d’approvisionnement de premier ordre mise en place au cours des 15 dernières années, Mint est fière d’apporter cette ressource dans la distribution d’ADALAT® XL®, garantissant ainsi aux Canadiens un accès continu à ce traitement fiable. »

ADALAT® XL® (comprimés de nifédipine à libération progressive) est indiqué dans le traitement de l’angine de poitrine stable chronique et de l’hypertension essentielle légère ou modérée. Grâce à ce nouveau partenariat, Bayer Canada vise à améliorer l’accessibilité et la disponibilité d’ADALAT® XL® pour les professionnels de la santé et les patients au Canada.

Mint Pharmaceuticals Inc. partage l’engagement de Bayer Canada d’offrir des produits pharmaceutiques de qualité et un service d’exception. La collaboration se concentrera sur le maintien des normes de distribution les plus élevées afin de garantir que les professionnels de la santé et les patients puissent compter sur la disponibilité en temps opportun d’ADALAT® XL®.

À propos de Mint Pharmaceuticals Inc.

Mint Pharmaceuticals est l’un des principaux fabricants canadiens de médicaments génériques de haute qualité et abordables. Mint a mis en place l’une des chaînes d’approvisionnement pharmaceutiques les plus solides et les plus résilientes du pays; au cours des dix dernières années, elle a garanti l’accès des patients aux médicaments en évitant 23 pénuries nationales touchant 16 médicaments essentiels.

En 2024, Mint a lancé sa centième molécule au Canada, marquant une étape importante dans la croissance de son portefeuille de produits. La société a été reconnue par Deloitte comme l’une des entreprises les mieux gérées au Canada pendant sept années consécutives, obtenant le statut Platinum Club en 2025, et est membre de l’Association canadienne du médicament générique (ACMG).

À propos de Bayer

Bayer est une société internationale dont les principales activités sont concentrées dans les sciences de la vie, soit les soins de santé et la nutrition. Conformément à la mission de l’entreprise, Santé sans faim, ses produits et services visent à aider les gens et la planète à prospérer en soutenant les efforts déployés pour surmonter les défis de taille que présentent la croissance et le vieillissement de la population mondiale. Bayer souscrit au principe de développement durable et de retombées positives de ses activités. En même temps, le groupe vise à accroître sa capacité bénéficiaire et à apporter de la valeur grâce à l’innovation et à l’expansion. La marque Bayer est reconnue partout dans le monde pour la fiabilité et la qualité de ses produits. Lors de l’exercice financier de 2024, le groupe comptait environ 93 000 employés et a réalisé des ventes de 46,6 milliards d’euros. Les dépenses en recherche et développement se sont élevées à 6,2 milliards d’euros. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.bayer.ca.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse peut contenir des énoncés de nature prospective fondés sur les suppositions et les prévisions actuelles de la direction de Bayer. En raison de risques, d’incertitudes et d’autres facteurs connus et inconnus, il pourrait y avoir d’importantes différences entre les résultats, la situation financière, le développement ou le rendement à venir de l’entreprise et les prévisions que contient le présent communiqué. Ces facteurs sont notamment ceux dont il est question dans les rapports publics de Bayer publiés sur le site Web de Bayer à www.bayer.com. L’entreprise n’assume aucune responsabilité, de quelque nature que ce soit, quant à la mise à jour de ces énoncés prospectifs ou à leur représentation exacte d’événements ou de développements futurs.

Pour plus d’informations, consultez les sites www.bayer.ca et https://mintpharma.com/fr/accueil/.