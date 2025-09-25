Zayo et Equinix établissent une nouvelle norme avec leur plan directeur d'infrastructure de l'IA

DENVER--(BUSINESS WIRE)--Zayo, l’un des principaux fournisseurs mondiaux d’infrastructures de communication, et Equinix, Inc. (Nasdaq : EQIX), la société mondiale d'infrastructures numériques (the world's digital infrastructure company®), dévoilent aujourd’hui le premier plan directeur d’infrastructure de l’IA du secteur, un cadre commun d’architecture d’infrastructure qui définit la manière dont l’infrastructure de prochaine génération alimente les charges de travail de l’IA. Pour la première fois, les fournisseurs de néoclouds et d'IA disposent d'un cadre qui clarifie les rôles des réseaux à haute capacité, des hubs d'interconnexion, des centres de données de formation et d'inférence, et fournit un modèle clair pour les connecter.

« L’IA transforme le paysage des infrastructures numériques, mais il n’y avait pas de feuille de route pour relier la formation, l’inférence et l’infrastructure de l’entreprise », explique Bill Long, directeur des produits et de la stratégie chez Zayo. « En collaboration avec Equinix, nous introduisons une norme de réseau et des bonnes pratiques en matière de centres de données qui rendent l’infrastructure de communication de l’IA évolutive, extensible et prête pour l’avenir. »

« Les néoclouds et les fournisseurs d’IA sont confrontés à un fossé grandissant entre leurs ambitions et l’infrastructure nécessaire pour les soutenir, l’expansion des réseaux étant l’un des défis les plus complexes. Le plan directeur d’infrastructure de l’IA apporte la clarté nécessaire à l’industrie en cartographiant la manière dont le vaste backbone de fibre optique de Zayo et le tissu de connectivité mondial d’Equinix fonctionnent ensemble pour donner aux équipes un modèle reproductible à l’échelle et prendre en charge une faible inférence de latence à la périphérie. À notre avis, ce plan directeur marque une étape essentielle vers un modèle commun de mise à l’échelle de l’IA dans l’ensemble des infrastructures de communication », Craig Matsumoto, analyste contributeur, Futuriom Research.

À l’intérieur du plan directeur de l’infrastructure d’IA

L'IA à grande échelle couvre les installations de formation, l'inférence distribuée et les nœuds de réseau et d'interconnexion qui les relient. Le plan directeur d’infrastructure de l’IA fournit un cadre d’architecture d’infrastructure clair sur la manière dont ces éléments s’articulent : Equinix en tant que pôles d’interconnexion neutres pour la connexion des réseaux, l’infrastructure de formation et d’inférence ; et Zayo en tant que services de fibre optique et de réseau à haute capacité, reliant les hubs, les sources de données et les charges de travail.

Le résultat est une feuille de route claire et structurée pour déployer et faire évoluer l'infrastructure de communication de l'IA, donnant aux fournisseurs de néoclouds et d'IA générative des conseils pratiques en matière de connectivité privée pour réduire la complexité et accélérer le déploiement. Le plan directeur d'infrastructure de l'IA s'appuie sur des modèles de conception fondés sur des décennies d'expérience dans le peering IP et la connectivité cloud pour Equinix et Zayo.

Avantages du plan directeur

Des plans validés à l'échelle : des conceptions de référence évolutives qui se concentrent sur les éléments de réseau qui comptent à grande échelle, réduisant les essais et les erreurs et raccourcissant le délai de mise sur le marché pour la formation et l'inférence en IA.

des conceptions de référence évolutives qui se concentrent sur les éléments de réseau qui comptent à grande échelle, réduisant les essais et les erreurs et raccourcissant le délai de mise sur le marché pour la formation et l'inférence en IA. Des orientations évolutives : orientation pratique à travers les couches et éléments clés du réseau, fondée sur l’expérience d’Equinix et de Zayo en matière de connectivité cloud et de peering IP, afin d’aider les organisations à concevoir en vue d’une croissance à long terme de l’IA.

orientation pratique à travers les couches et éléments clés du réseau, fondée sur l’expérience d’Equinix et de Zayo en matière de connectivité cloud et de peering IP, afin d’aider les organisations à concevoir en vue d’une croissance à long terme de l’IA. Un langage partagé pour l’écosystème IA : terminologie commune qui aligne les clients, les partenaires et les fournisseurs sur la pile de réseaux d'IA.

« Alors que les entreprises s’efforcent d’opérationnaliser l’IA, elles se rendent compte que la réussite demande plus que des GPU. Elle nécessite une connectivité distribuée et haute performance qui s’étend jusqu’à la périphérie », déclare Arun Dev, vice-président de l’interconnexion numérique chez Equinix. « Grâce à notre plan directeur d’infrastructure d’IA avec Zayo, nous donnons aux clients une formule qui combine les plus de 270 pôles d’interconnexion d’Equinix avec le backbone de fibre optique de Zayo, orchestré par Equinix Fabric. Et avec Fabric Intelligence, ces connexions deviennent plus intelligentes grâce à la découverte, à l’activation et à l’optimisation en temps réel qui réduisent le risque d’intégration, accélèrent l’échelle et contribuent à garantir que les déploiements d’IA évoluent en fonction de la manière dont le secteur évolue. »

Alors que la demande de bande passante pour l'IA devrait être multipliée par six d'ici 2030, Zayo investit activement dans la capacité de fibre optique et les nouveaux axes nécessaires au mouvement des données à l'échelle de l'IA, y compris un engagement à construire plus de 5 000 route-milles supplémentaires de fibre longue distance. En outre, Zayo soutient la croissance de la bande passante des entreprises et de l'IA en augmentant leur capacité de fibre urbaine. En mars, la société a annoncé son intention d’acquérir l’activité de solutions de fibre optique de Crown Castle, ajoutant ainsi plus de 100 000 route-milles en zone urbaine. Le plan directeur d’infrastructure de l’IA concrétise cette stratégie en définissant comment l’interconnexion et les transports se conjuguent dans la pratique, en s’appuyant sur le leadership de Zayo en matière d’IA et de mise en réseau.

Alors que les entreprises cherchent à déployer des outils d'IA de nouvelle génération, tels que des agents IA, les entreprises doivent repenser leur architecture informatique existante. Lors de son premier sommet sur l’IA, Equinix annonce aujourd’hui son infrastructure d’IA distribuée, une nouvelle approche audacieuse pour alimenter la prochaine vague d’innovation en matière d’IA. Les annonces d’Equinix comprennent un nouveau backbone prêt pour l’IA afin de soutenir les déploiements d’IA distribuée, un laboratoire mondial de solutions d’IA pour tester de nouvelles solutions et la solution Fabric Intelligence pour mieux prendre en charge les charges de travail de prochaine génération pour les entreprises.

Pour en savoir plus sur la façon dont Zayo et Equinix redéfinissent la conception des réseaux d'IA et pour accéder au nouveau plan directeur de l'infrastructure d'IA, visitez : https://go.zayo.com/2025_Neocloud_Architecture_Blueprints

À propos de Zayo

Depuis plus de 17 ans, Zayo permet à certaines des entreprises les plus grandes et les plus innovantes du monde de connecter leurs activités à l’avenir. Le groupe d'entreprises Zayo connecte 400 marchés mondiaux avec des réseaux prêts pour l'avenir qui s'étendent sur plus de 19 millions de miles de fibre optique et 147 000 route-milles. Les solutions de connectivité sur mesure et les services gérés de Zayo permettent aux opérateurs, aux fournisseurs de cloud, aux centres de données, aux écoles et aux entreprises d'offrir des expériences exceptionnelles, du cœur au cloud en passant par la périphérie. Découvrez comment Zayo vous connecte à l'avenir sur www.zayo.com et suivez-nous sur LinkedIn.

À propos d'Equinix

Equinix, Inc. (Nasdaq : EQIX) raccourcit le chemin vers une connectivité illimitée partout dans le monde. Son infrastructure numérique, son empreinte de centres de données et ses écosystèmes interconnectés permettent des innovations qui améliorent notre travail, notre quotidien et notre planète. Equinix relie les économies, les pays, les organisations et les communautés pour offrir des expériences numériques optimales et une IA de pointe - rapidement, efficacement et partout.

