Andersen Consulting erweitert sein Dienstleistungsangebot im Bereich digitale Transformationen durch Übernahme der Digital Works Group

SAN FRANCISCO, Kalifornien, USA--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting ergänzt seine Fähigkeiten im Bereich der Geschäftstransformation und digitalen Transformation durch eine Kooperationsvereinbarung mit der Digital Works Group. Das 2011 gegründete Unternehmen ist bekannt für die Umsetzung komplexer Veränderungen und die Bewältigung geschäftlicher Herausforderungen durch Transformationen in den Bereichen Digital, Daten, KI und Prozesse.

Die Digital Works Group bietet strategischen Support zur Bewältigung komplexer kommerzieller und betrieblicher Veränderungen, die oftmals durch digitale und datenbasierte Innovationen sowie disruptive Technologien wie KI und Blockchain ausgelöst werden. Neben der Transformation von Digital, Daten und KI liegt der Fokus auf Unternehmensstrategien und Wettbewerbsanalysen. Im Mittelpunkt stehen dabei Kundenerfahrung, Datenmanagement und -verwaltung, KI-Integration und agile Prozessoptimierung. Die Digital Works Group unterstützt Kunden aus Branchen wie Finanzdienstleistungen, Behörden, B2B, Telekommunikation, Einzelhandel oder gemeinnützige Organisationen und begleitet sie von der Planung bis zur Umsetzung mit einem praxis- und ergebnisorientierten Ansatz.

„Bei der Digital Works Group wollen wir echte Geschäftsergebnisse liefern, anstatt nur Empfehlungen auszusprechen“, betont Andrew Salmon, Managing Partner bei der Digital Works Group. „Durch die Kombination von langjähriger Branchenerfahrung auf Führungsebene mit bewährten Methoden verfolgen wir ein Konzept der Zusammenarbeit und Befähigung, um unseren Kunden beim Aufbau nachhaltiger Kompetenzen zu helfen. Durch den Beitritt zu Andersen Consulting als kooperierendes Unternehmen können wir die Wirkung unserer Arbeit verstärken und Transformationsinitiativen auf globaler Ebene fördern.“

„Die Digital Works Group bringt eine ausgewogene Kombination aus strategischem Denken und praktischer Umsetzung in unsere Beratungsplattform ein“, berichtet Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO bei Andersen. „Die vielfältigen Erfahrungen des Teams bei der Betreuung von Unternehmen, die tiefgreifende Veränderungen vollziehen, werden unsere Fähigkeiten ergänzen, Kunden bei der Umsetzung bedeutender Transformationen in einer schnelllebigen Welt zu unterstützen.“

Andersen Consulting ist ein globales Beratungsunternehmen mit einem umfassenden Angebot an Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Business, Technologie und KI-Transformation sowie Human Capital Solutions. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Dienstleistungsmodell von Andersen Global integriert und bietet hochkarätige Beratung, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie globale Mobilitäts- und Beratungsleistungen auf einer globalen Plattform mit mehr als 20.000 Fachleuten weltweit und einer Präsenz an über 600 Standorten über Mitgliedsfirmen und kooperierende Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet über ihre Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Unternehmen weltweit Beratungslösungen an.

