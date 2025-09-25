Andersen Consulting透過與Digital Works Group合作深化數位化轉型服務

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting透過與Digital Works Group簽署合作協議，強化其業務轉型和數位化轉型能力。Digital Works Group是一家以透過數位、資料、AI和流程轉型引領複雜變革及解決業務挑戰而聞名的公司。

Digital Works Group成立於2011年，致力於為客戶提供策略支援，協助他們因應複雜的商業和營運變革，這些變革通常由數位和資料創新以及AI和區塊鏈等顛覆性技術驅動。該公司專注於業務策略、競爭分析以及數位、資料和AI轉型，重點關注客戶體驗、資料管理和治理、AI整合以及敏捷流程改進。Digital Works Group支援金融服務、政府、B2B、電信、零售和非營利組織等多個產業的客戶，透過親力親為且以結果為導向的方法，為客戶提供從規劃到交付的全程指導。

Digital Works Group執行合夥人Andrew Salmon表示：「Digital Works Group的首要任務是提供切實的業務成果，而不僅僅是提出建議。透過將高層級產業經驗與經過驗證的方法論相結合，我們採取協作和賦能的方法，協助客戶建構持久能力。以合作公司的身分加入Andersen Consulting，使我們能夠擴大工作的影響力，並為全球的轉型計畫貢獻力量。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「Digital Works Group為我們的顧問平台帶來了策略思維與實際交付之間的獨特平衡。該團隊在指導組織因應變革方面的豐富經驗，將強化我們在當今快速變化的環境中協助客戶推動有意義轉型的能力。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、科技和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過2萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在600多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。