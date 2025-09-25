Storm Reply ayuda a 1NCE a reconstruir la capa API de su plataforma IoT

TURÍN, Italia--(BUSINESS WIRE)--Storm Reply, la empresa del grupo Reply especializada en aplicaciones en la nube, ha completado el desarrollo de un proxy API para 1NCE, el operador de la red IoT en la nube más importante del mundo. El proxy ayuda a 1NCE a simplificar aún más la integración, aumentar la seguridad y permitir el funcionamiento internacional y ampliable de las aplicaciones IoT para los 24 000 clientes de 1NCE.

1NCE administra el nuevo proxy para optimizar los flujos de trabajo de IoT para los clientes y sustituir soluciones individuales complejas por una interfaz central intuitiva. Storm Reply ayudó a 1NCE a reestructurar la capa API, con la comunicación entre la aplicación de 1NCE orientada al cliente y el backend ejecutándose a través del proxy. Ya sea para activar tarjetas SIM IoT, administrar dispositivos o realizar funciones de análisis, todos los procesos se pueden controlar a través de la API. Esto añade aún más simplicidad para los usuarios de la plataforma 1NCE, que pueden implementar sus ecosistemas IoT de manera más eficiente, acortar los tiempos de desarrollo y reducir los costos operativos.

Una característica destacada de la aplicación es la trazabilidad continua de todos los flujos de datos, desde el dispositivo conectado en red hasta los sistemas conectados. La transparencia también se mantiene en entornos informáticos heterogéneos con varios proveedores de nube o soluciones de terceros. Esto acelera significativamente el diagnóstico de errores y aumenta la seguridad operativa de las configuraciones complejas de IoT.

La API uniforme es un importante punto de apoyo para la plataforma 1NCE y garantiza la integración perfecta de todos los servicios y productos. La aplicación, basada en Amazon Web Services (AWS), cumple con las más altas exigencias en cuanto a adaptabilidad, seguridad y disponibilidad. Las pruebas de acceso automáticas protegen los datos esenciales para las empresas, mientras que la supervisión continua garantiza un alto nivel de rendimiento.

Jan Sulaiman, vicepresidente de Soluciones internacionales de IoT de 1NCE, añadió: «Desde el principio, la misión de 1NCE ha sido hacer que el IoT sea sencillo y asequible. Con el nuevo proxy API, Storm Reply está ayudando a nuestros clientes a integrar sus soluciones a una escala verdaderamente internacional».

El proxy ya procesa más de 18 000 llamadas API por segundo, lo que le permite ofrecer un soporte fiable a más de 24 000 clientes y proporcionar asistencia adicional a la base de clientes de 1NCE, en rápido crecimiento. La solución allana el camino para modelos de negocio ágiles y seguros que se basan en los datos y la conectividad, desde Industry 4.0 hasta la medición inteligente, pasando por la energía y las infraestructuras urbanas sostenibles.

Storm Reply

Storm Reply se especializa en el diseño y la implementación de soluciones y servicios innovadores basados en la nube. Gracias a su consolidada experiencia en la creación y administración de soluciones en la nube de infraestructura como servicio (IaaS), software como servicio (SaaS) y plataforma como servicio (PaaS), Storm Reply ayuda a importantes empresas de Europa y de todo el mundo a implementar sistemas y aplicaciones basados en la nube. Storm Reply es socio consultor Premier de AWS. www.storm.reply.com

1NCE

1NCE ofrece una plataforma de software integral para productos conectados, que proporciona una conectividad IoT sin problemas en más de 170 países. La plataforma permite a los clientes capturar datos de dispositivos de forma segura y fiable y transformarlos en información útil. Al acelerar la adopción del IoT, acortar el tiempo de comercialización de los proyectos de recopilación de datos, ampliar el ciclo de vida de los dispositivos y permitir una gestión eficiente de los sensores desde su implementación hasta el final de su vida útil, 1NCE aporta una mayor eficiencia y rentabilidad a todo el ecosistema del IoT. www.1nce.com/en-us

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.