-

Storm Reply ayuda a 1NCE a reconstruir la capa API de su plataforma IoT

original 1NCE manages the new proxy to optimise IoT workflows for customers and replace complex individual solutions with an intuitive, central interface.

1NCE manages the new proxy to optimise IoT workflows for customers and replace complex individual solutions with an intuitive, central interface.

TURÍN, Italia--(BUSINESS WIRE)--Storm Reply, la empresa del grupo Reply especializada en aplicaciones en la nube, ha completado el desarrollo de un proxy API para 1NCE, el operador de la red IoT en la nube más importante del mundo. El proxy ayuda a 1NCE a simplificar aún más la integración, aumentar la seguridad y permitir el funcionamiento internacional y ampliable de las aplicaciones IoT para los 24 000 clientes de 1NCE.

1NCE administra el nuevo proxy para optimizar los flujos de trabajo de IoT para los clientes y sustituir soluciones individuales complejas por una interfaz central intuitiva. Storm Reply ayudó a 1NCE a reestructurar la capa API, con la comunicación entre la aplicación de 1NCE orientada al cliente y el backend ejecutándose a través del proxy. Ya sea para activar tarjetas SIM IoT, administrar dispositivos o realizar funciones de análisis, todos los procesos se pueden controlar a través de la API. Esto añade aún más simplicidad para los usuarios de la plataforma 1NCE, que pueden implementar sus ecosistemas IoT de manera más eficiente, acortar los tiempos de desarrollo y reducir los costos operativos.

Una característica destacada de la aplicación es la trazabilidad continua de todos los flujos de datos, desde el dispositivo conectado en red hasta los sistemas conectados. La transparencia también se mantiene en entornos informáticos heterogéneos con varios proveedores de nube o soluciones de terceros. Esto acelera significativamente el diagnóstico de errores y aumenta la seguridad operativa de las configuraciones complejas de IoT.

La API uniforme es un importante punto de apoyo para la plataforma 1NCE y garantiza la integración perfecta de todos los servicios y productos. La aplicación, basada en Amazon Web Services (AWS), cumple con las más altas exigencias en cuanto a adaptabilidad, seguridad y disponibilidad. Las pruebas de acceso automáticas protegen los datos esenciales para las empresas, mientras que la supervisión continua garantiza un alto nivel de rendimiento.

Jan Sulaiman, vicepresidente de Soluciones internacionales de IoT de 1NCE, añadió: «Desde el principio, la misión de 1NCE ha sido hacer que el IoT sea sencillo y asequible. Con el nuevo proxy API, Storm Reply está ayudando a nuestros clientes a integrar sus soluciones a una escala verdaderamente internacional».

El proxy ya procesa más de 18 000 llamadas API por segundo, lo que le permite ofrecer un soporte fiable a más de 24 000 clientes y proporcionar asistencia adicional a la base de clientes de 1NCE, en rápido crecimiento. La solución allana el camino para modelos de negocio ágiles y seguros que se basan en los datos y la conectividad, desde Industry 4.0 hasta la medición inteligente, pasando por la energía y las infraestructuras urbanas sostenibles.

Storm Reply
Storm Reply se especializa en el diseño y la implementación de soluciones y servicios innovadores basados en la nube. Gracias a su consolidada experiencia en la creación y administración de soluciones en la nube de infraestructura como servicio (IaaS), software como servicio (SaaS) y plataforma como servicio (PaaS), Storm Reply ayuda a importantes empresas de Europa y de todo el mundo a implementar sistemas y aplicaciones basados en la nube. Storm Reply es socio consultor Premier de AWS. www.storm.reply.com

1NCE
1NCE ofrece una plataforma de software integral para productos conectados, que proporciona una conectividad IoT sin problemas en más de 170 países. La plataforma permite a los clientes capturar datos de dispositivos de forma segura y fiable y transformarlos en información útil. Al acelerar la adopción del IoT, acortar el tiempo de comercialización de los proyectos de recopilación de datos, ampliar el ciclo de vida de los dispositivos y permitir una gestión eficiente de los sensores desde su implementación hasta el final de su vida útil, 1NCE aporta una mayor eficiencia y rentabilidad a todo el ecosistema del IoT. www.1nce.com/en-us

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Prensa:

Reply
Fabio Zappelli
f.zappelli@reply.com
Tel. +390117711594

Irene Caia
i.caia@reply.com
Tel. +39 02 535761

Industry:

Reply

MIL:REY
Details
Headquarters: Turin, Italy
Website: www.reply.com
CEO: Tatiana Rizzante
Employees: 14307
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanishGermanItalian

Contacts

Prensa:

Reply
Fabio Zappelli
f.zappelli@reply.com
Tel. +390117711594

Irene Caia
i.caia@reply.com
Tel. +39 02 535761

More News From Reply

Reply presenta un nuevo conjunto de aplicaciones de IA prediseñadas para acelerar la adopción de la IA generativa por parte de las empresas

TURÍN, Italia--(BUSINESS WIRE)--Reply [EXM, STAR: REY] acaba de presentar un nuevo conjunto de Aplicaciones de IA prediseñadas: agentes de IA Generativa contrastados, diseñados para simplificar e impulsar la adopción de la IA en el ámbito empresarial. Las Aplicaciones de IA prediseñadas ayudan a agilizar el acceso a la información, mejorar la calidad de la toma de decisiones e incrementar la eficiencia operativa a través de interfaces conversacionales, bases de conocimiento estructuradas y agen...

Cluster Reply respalda la estrategia de Riverty centrada en IA para ofrecer un servicio de atención al cliente omnicanal y centrado en las personas

TURÍN, Italia--(BUSINESS WIRE)--Cluster Reply, la empresa de Reply especializada en soluciones de plataformas digitales que aprovechan la tecnología de Microsoft, se ha asociado con la empresa de fintech Riverty para acelerar el lanzamiento de una plataforma de atención al cliente pionera, en un tiempo récord de solo 100 días. La iniciativa forma parte de la estrategia más amplia de Riverty para convertirse en líder en servicios financieros con tecnología de IA. La nueva solución permite a Rive...

Reply consigue la competencia tecnológica de publicidad y marketing de AWS gracias a la contribución de los equipos de Data Reply y Storm Reply

TURÍN, Italia--(BUSINESS WIRE)--Reply [EXM, STAR: REY] ha conseguido la competencia tecnológica de publicidad y marketing de AWS, reconocimiento oficial de Amazon Web Services que certifica la experiencia técnica y de proyecto avanzada en el diseño y entrega de soluciones de publicidad y marketing en AWS. Este hito responde a los esfuerzos conjuntos de Storm Reply y Data Reply, ambas del Grupo Reply, y que cuentan con una amplia experiencia en implementación de soluciones nativas en la nube y b...
Back to Newsroom