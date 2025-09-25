Thredd unterstützt die Expansion der OFX-Firmenkarte in wichtigen globalen Märkten

LONDON--(BUSINESS WIRE)--Thredd, der führende globale Zahlungsabwickler der nächsten Generation, gab heute die Fortsetzung seiner Partnerschaft mit OFX bekannt, dem globalen Spezialisten für Karten, Zahlungen und Devisen, dem weltweit über 37.000 KMU und Firmenkunden vertrauen. Die integrierte Plattform von OFX vereint Kartenausgabe, Ausgabenmanagement, Devisenlösungen und Zahlungen in einer leistungsstarken Lösung und gibt Unternehmen die vollständige Kontrolle über ihren Cashflow, ihre Ausgaben und ihre Lieferantenzahlungen im In- und Ausland.

Nach erfolgreichen Markteinführungen in Australien, Kanada und Europa expandiert OFX nun in die Vereinigten Staaten und ausgewählte APAC-Märkte. Thredd stellt die Verarbeitungsinfrastruktur, das Compliance-Know-how und den Support vor Ort bereit, die es OFX ermöglichen, sichere, skalierbare physische und virtuelle Firmenkartenprogramme mit Echtzeit-Ausgabenkontrolle, automatisiertem Ausgabenmanagement und Mehrwährungsfunktionen anzubieten.

„Mit einer einzigen Plattform und globaler Reichweite unterstützt Thredd OFX dabei, leistungsstarke, unternehmensgerechte Kartenprogramme schnell und konform auf den Markt zu bringen“, so Jim McCarthy, CEO von Thredd. „Unsere Zusammenarbeit ist der Beweis dafür, dass eine internationale Expansion reibungslos verlaufen kann, insbesondere mit der Plattform, den Mitarbeitern und den Partnerschaften, die Thredd mitbringt.“

„Das unglaubliche Team von Thredd hat uns mit seinem fundierten Fachwissen und seiner globalen Infrastruktur dabei geholfen, unsere innovative Plattform, die Kartenausgabe, Ausgabenmanagement, Devisenhandel und Zahlungen kombiniert, in Rekordzeit zu starten und schnell zu skalieren“, sagte Jaco Veldsman, Global Head of Non-FX bei OFX. „Mit einem einzigen Partner, der unsere Expansion in mehrere Regionen unterstützt, können wir uns darauf konzentrieren, unseren Kunden weltweit intelligentere, sicherere und besser vernetzte Zahlungserlebnisse zu bieten.“

Zusätzlich zur Kernverarbeitung hat OFX die Tools von Thredd zur Überwachung betrügerischer Transaktionen eingeführt. Die erweiterte Partnerschaft unterstreicht die Position von Thredd als bevorzugter Verarbeitungspartner für Fintech-Unternehmen und Embedded-Finance-Plattformen, die ihre Kartenprogramme und Zahlungsdienste international ausbauen möchten.

Über OFX

OFX ist ein weltweit tätiger Spezialist für Zahlungsverkehr und Devisenhandel, dem über 37.000 KMU und Firmenkunden weltweit vertrauen. Wir helfen Unternehmen und Privatpersonen dabei, Geld sicher und effizient über Grenzen hinweg zu transferieren, und bieten dabei wettbewerbsfähige Kurse, schnelle Überweisungen und kompetente Unterstützung. Unsere integrierte Plattform kombiniert Kartenausgabe, Ausgabenmanagement, Devisenhandel und Zahlungen und bietet Unternehmen eine einzige, intelligente Lösung zur Verwaltung des Cashflows, zur Kontrolle der Ausgaben und zur Bezahlung von Lieferanten im In- und Ausland.

Weitere Informationen zu OFX und seinen internationalen Zahlungslösungen finden Sie unter https://www.ofx.com/

Über Thredd

Thredd ist der vertrauenswürdige Partner der nächsten Generation für die Zahlungsabwicklung für Innovatoren, die ihre Zahlungsangebote weltweit modernisieren möchten. Wir wickeln jährlich Milliarden von Debit-, Prepaid- und Kreditkartentransaktionen ab und bedienen über 100 Fintech-Unternehmen, digitale Banken und Embedded-Finance-Anbieter, von Verbrauchern bis hin zu Unternehmen, in 47 Ländern. Erfahren Sie mehr unter https://www.thredd.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.