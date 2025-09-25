OPM intègre le programme LRRK2 Investigative Therapeutics Exchange de la Fondation Michael J. Fox pour la recherche sur la maladie de Parkinson

DIJON, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Oncodesign Precision Medicine (OPM) (ISIN : FR001400CM63 ; Mnémonique : ALOPM), entreprise biopharmaceutique spécialisée en médecine de précision pour le traitement des cancers résistants et métastatiques, annonce aujourd'hui son adhésion au programme LRRK2 Investigative Therapeutics Exchange (LITE) de la Fondation Michael J. Fox pour la recherche sur la maladie de Parkinson (MJFF).

La participation d'OPM au programme LRRK2 Investigative Therapeutics Exchange de la Fondation Michael J. Fox pour la recherche sur la maladie de Parkinson (LITE) fait suite à la reprise des droits sur son programme OPM-201 auprès de Servier en décembre 2024. Pour rappel, OPM et Servier ont développé conjointement OPM-201, une nouvelle petite molécule inhibitrice de la kinase LRRK2 (Leucine-Rich Repeat Kinase 2), une cible thérapeutique clé dans la maladie de Parkinson. Ce composant sélectif, puissant et actif par voie orale démontre sa capacité à bloquer la phosphorylation de LRRK2 dans le cerveau sans effets secondaires observables à des doses efficaces. Initialement développée dans les formes familiales de la maladie de Parkinson liées à des mutations de LRRK2, l’inhibition de LRRK2 non mutée est également prometteuse pour une population plus large atteinte de la maladie de Parkinson idiopathique. Compte tenu du rôle central de LRRK2 dans la progression de la maladie, ce candidat médicament représente une opportunité intéressante pour faire progresser les traitements modificateurs de la maladie de Parkinson.

L'initiative LITE sera dirigée par un comité de pilotage composé de membres du personnel de la Fondation et de conseillers clés possédant une expertise dans le domaine de la découverte de médicaments et de la biologie du gène LRRK2. Elle sera mise en œuvre par l'université de Dundee au Royaume-Uni, en étroite collaboration avec plus de 20 institutions universitaires de premier plan, plus de 20 leaders d'opinion clés dans le domaine des biotechnologies et de l'industrie pharmaceutique, et plus de 10 conseillers cliniques. Le programme testera plusieurs stratégies thérapeutiques, générera des outils et des biomarqueurs essentiels et constituera des cohortes cliniques pour soutenir les essais futurs. Avec une période de financement initiale de trois ans, LITE vise à réduire les risques liés à l'investissement dans les thérapies ciblant LRRK2 et à créer un modèle évolutif pour accélérer le développement de médicaments contre la maladie de Parkinson et d'autres maladies neurodégénératives.

En bénéficiant de la plateforme scientifique ouverte de LITE et en tant que partenaire industriel, OPM vise à mettre à profit ses plateformes technologiques pour approfondir la compréhension de la biologie du gène LRRK2 et traduire ses connaissances en traitements transformateurs. Plus précisément, OPM apportera au programme LITE son expertise unique dans le développement d'inhibiteurs de kinases et sa molécule OPM-201 dérivée de Nanocyclix® afin de faire progresser cet actif en tant que nouvelle option thérapeutique pour les patients atteints de la maladie de Parkinson. De plus, OPM recherchant activement un partenaire stratégique ou un investisseur possédant des compétences en matière de développement dans le domaine du SNC afin d’avancer OPM-201 en phase 2, faire partie du consortium LITE constituera un catalyseur important pour accélérer le développement, renforcer la crédibilité et élargir les possibilités de collaborations fructueuses.

« Rejoindre le consortium MJFF LITE est une étape importante pour OPM », déclare le Dr. Jan Hoflack, Directeur Scientifique d'OPM. « Notre mission a toujours été de placer les patients au centre de notre innovation. Grâce à cette collaboration, nous contribuerons au développement de thérapies révolutionnaires ciblant LRRK2, apportant ainsi de l'espoir aux patients atteints de la maladie de Parkinson. Compte tenu de l'intérêt particulier d'OPM pour l'oncologie, la MJFF et son programme LITE joueront un rôle essentiel dans l'avancement d'OPM-201 vers la prochaine étape (POC chez les patients) en mettant à disposition un réseau facilitant la recherche d’un nouveau partenaire approprié. »

« La Fondation Michael J. Fox est reste fidèle à son engagement de promouvoir le développement de meilleurs traitements et à nous rapprocher plus que jamais d'un remède contre la maladie de Parkinson », déclare Shalini Padmanabhan, PhD, Vice-Présidente senior et Responsable de la recherche translationnelle à la MJFF. « Grâce à LITE, nous faisons progresser le développement de médicaments contre LRRK2 tout en réduisant les risques liés aux investissements industriels grâce à des politiques scientifiques ouvertes et à la collaboration d'experts. Nous souhaitons la bienvenue à Oncodesign Precision Medicine dans cette initiative mondiale et nous réjouissons à l'idée de progresser ensemble vers la mise au point de traitements potentiels modifiant l'évolution de la maladie de Parkinson. »

À propos d'OPM-201

Ce programme a débuté en 2011 en collaboration avec les laboratoires Ipsen. Il s'est achevé en 2017 à la suite d'un changement de stratégie de notre partenaire et tous les droits ont été intégralement rétrocédés à Oncodesign SA. Cette collaboration de recherche nous a permis de faire passer le programme du stade « Hit » à celui de « Advanced lead », sans aucun investissement de notre part. Nous avons ensuite poursuivi le programme de découverte de médicaments au sein d'Oncodesign SA pendant deux ans, ce qui a conduit à la collaboration avec Servier, débutée en 2019. Cette collaboration a abouti à l'identification d'un candidat médicament en 2022, date à laquelle Servier a exercé son option de licence sur cette molécule issue de la technologie Nanocyclix®. Jusque décembre 2024, le développement d'OPM-201 est resté entièrement sous la direction de Servier, toutes les étapes de développement préclinique et CMC ayant été réalisées dans un délai court et avec des résultats convaincants. Servier a lancé un essai de phase 1 chez des volontaires sains, qui a démontré une bonne tolérance (aucun effet secondaire grave chez aucun des volontaires sains) et un engagement intéressant de la cible LRRK2 chez les volontaires sains ayant reçu la dose la plus élevée. OPM 201 revendique donc naturellement le statut de « Best in class ».

À propos de LRRK2

La maladie de Parkinson est une maladie neurodégénérative progressive qui touche 1% de la population âgée de plus de 60 ans. Cette maladie, qui touchait 8,5 millions de patients dans le monde en 2019, se caractérise par une perte progressive des neurones dopaminergiques. LRRK2 est une cible thérapeutique majeure dans la maladie de Parkinson. Les mutations activatrices du gène LRRK2 sont associées aux formes héréditaires de la maladie de Parkinson. C'est l'une des seules cibles, avec l'alpha-synucléine, susceptible de modifier l'évolution de la maladie. Les traitements actuels sont symptomatiques et visent à augmenter les niveaux de dopamine à proximité des neurones dopaminergiques restants. Bien que le ciblage de LRRK2 soit prometteur, il existe des défis à relever, notamment les effets secondaires potentiels des inhibiteurs sur d'autres organes tels que les poumons et les reins. Cependant, les progrès récents dans la compréhension de la structure et de la fonction de LRRK2 ouvrent la voie à des thérapies plus efficaces et plus spécifiques.

À propos du programme LRRK2 Investigative Therapeutics Exchange (LITE)

La Fondation Michael J. Fox pour la recherche sur la maladie de Parkinson (MJFF) a lancé le programme LITE en 2024 afin d'ouvrir la voie à de nouvelles approches thérapeutiques pour le gène LRRK2, de mettre en relation les entreprises qui développent des traitements ciblant le gène LRRK2 avec des leaders d'opinion du secteur pharmaceutique et biotechnologique, et de fournir des ressources précliniques et cliniques afin d'établir les meilleures pratiques pour faire progresser les traitements ciblant le gène LRRK2. Les mutations du gène LRRK2 liées à la maladie de Parkinson ont été découvertes pour la première fois en 2004 et sont désormais considérées comme la cause la plus fréquente de la MP héréditaire. S'appuyant sur l'engagement de la MJFF en faveur de la science ouverte, le programme LITE favorise la collaboration internationale entre plus de 30 centres universitaires et cliniques et plus d'une douzaine d'entreprises. L'initiative est dirigée par un comité de pilotage actif composé du personnel de la MJFF et de leaders dans le domaine, et est mise en œuvre par l'université de Dundee au Royaume-Uni. Le programme LITE bénéficiera également de la collaboration avec les programmes soutenus par l'initiative Aligning Science Across Parkinson's (ASAP), notamment le Collaborative Research Network (CRN), la Parkinson's Progression Markers Initiative (PPMI) et le Global Parkinson's Genetics Program (GP2). Pour en savoir plus, cliquez ici.

A propos d’Oncodesign Precision Medicine (OPM)

Oncodesign Precision Medicine (OPM), créée en 2022, est une entreprise biopharmaceutique spécialisée en médecine de précision dédiée à la découverte de traitements des cancers résistants et métastatiques.

OPM a actuellement deux inhibiteurs de kinases en phase clinique : OPM-101, destiné au traitement des maladies immuno-inflammatoires chroniques digestives et en immuno-oncologie, a démontré qu’il disposait d’une marge thérapeutique importante et d’une absence de toxicité lors de sa phase I volontaires sains, le protocole de la phase 1b/2a en Oncologie a été déposé fin Mars 2025. OPM-201, initialement licencié à Servier et destiné au traitement de la maladie de Parkinson, a terminé fin 2024 sa phase I volontaires sains et a réintégré le portefolio d’OPM.

Ces deux molécules proviennent de la plateforme technologique Nanocyclix®, qui permet de concevoir et sélectionner de petites molécules macrocycliques inhibiteurs de kinase, très efficaces et sélectives. Nous avons aujourd’hui 12 000 molécules dans notre bibliothèque et allons utiliser l’IA pour accélérer la découverte de candidats médicaments tout en réduisant le coût de cette phase.

Les deux autres plateformes technologiques d’OPM sont :

(i) OncoSNIPER, pour la sélection de cibles thérapeutiques à l’aide de l’intelligence artificielle, sur laquelle nous avons un partenariat avec Servier pour la recherche de cibles dans le cancer du Pancréas,

(ii) PROMETHE® pour la conception et sélection de molécules biologiques radiomarquées pour la radiothérapie systémique, sur laquelle nous sommes en discussion de partenariats avec des industriels de la vectorisation.

OPM, cofondée par Philippe Genne, Jan Hoflack et Karine Lignel, est basée à Dijon, au cœur du pôle universitaire et hospitalier et compte 14 collaborateurs.

Plus d’informations : oncodesign.com

Déclarations prospectives

Ce document contient des déclarations prospectives et des estimations à l'égard de la situation financière, des résultats des opérations, de la stratégie, des projets et des futures performances de la Société et du marché dans lequel elle opère. Certaines de ces déclarations, prévisions et estimations peuvent être reconnues par l'utilisation de mots tels que, sans limitation, « croit », « anticipe », « prévoit », « s'attend à », « projette », « planifie », « cherche », « estime », « peut », « veut » et « continue » et autres expressions similaires. Elles comprennent toutes les questions qui ne sont pas des faits historiques. De telles déclarations, prévisions et estimations sont fondées sur diverses hypothèses et des évaluations des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus, qui ont été jugés raisonnables quand ils ont été formulés mais qui peuvent ne pas se révéler corrects. Les événements réels sont difficiles à prédire et peuvent dépendre de facteurs qui sont hors du contrôle de la Société. Par conséquent, les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de la Société, ou les résultats de l'industrie, peuvent s'avérer sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs tels qu’ils sont exprimés ou sous-entendus par ces déclarations, prévisions et estimations Compte tenu de ces incertitudes, aucune déclaration n'est faite quant à l'exactitude ou l'équité de ces déclarations prospectives, prévisions et estimations. En outre, les énoncés prospectifs, prévisions et estimations ne sont valables qu'à la date de la publication du présent document. La Société décline toute obligation d'actualiser ces déclarations prospectives, prévisions ou estimations afin de refléter tout changement dans les attentes de la Société à leur égard, ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces énoncés, prévisions ou estimations sont fondés, à l’exception de ce qui est requis par la législation française.