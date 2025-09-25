Thredd drijft uitbreiding van OFX-bedrijfskaarten aan in belangrijke wereldwijde markten

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Thredd, de toonaangevende volgende generatie wereldwijde betalingsverwerker, heeft vandaag de verdere groei aangekondigd van zijn partnerschap met OFX, de wereldwijde specialist in kaarten, betalingen en valuta, die door meer dan 37.000 mkb- en zakelijke klanten wereldwijd wordt vertrouwd. Het geïntegreerde platform van OFX combineert kaartuitgifte, uitgavenbeheer, valutaoplossingen en betalingen in één krachtige oplossing, waardoor bedrijven zowel lokaal als internationaal volledige controle hebben over hun cashflow, uitgaven en betalingen aan leveranciers.

Na succesvolle lanceringen in Australië, Canada en Europa breidt OFX nu uit naar de Verenigde Staten en een aantal APAC-markten.

