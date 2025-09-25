-

Thredd drijft uitbreiding van OFX-bedrijfskaarten aan in belangrijke wereldwijde markten

Na een succesvolle lancering in Canada wil het partnerschap zich uitbreiden naar meer landen in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en de regio Azië-Pacific

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Thredd, de toonaangevende volgende generatie wereldwijde betalingsverwerker, heeft vandaag de verdere groei aangekondigd van zijn partnerschap met OFX, de wereldwijde specialist in kaarten, betalingen en valuta, die door meer dan 37.000 mkb- en zakelijke klanten wereldwijd wordt vertrouwd. Het geïntegreerde platform van OFX combineert kaartuitgifte, uitgavenbeheer, valutaoplossingen en betalingen in één krachtige oplossing, waardoor bedrijven zowel lokaal als internationaal volledige controle hebben over hun cashflow, uitgaven en betalingen aan leveranciers.

Na succesvolle lanceringen in Australië, Canada en Europa breidt OFX nu uit naar de Verenigde Staten en een aantal APAC-markten.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Simeon Lando
Chief Marketing Officer
press@thredd.com

Industry:

Thredd

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Simeon Lando
Chief Marketing Officer
press@thredd.com

More News From Thredd

Samenvatting: Thredd wordt de eerste uitgever-verwerker die realtime controle biedt over B2B-betalingen via het Mastercard Wholesale Program

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Thredd, een toonaangevende wereldwijde verwerker van betaalkaarten van de volgende generatie, heeft vandaag bekendgemaakt dat het als eerste zijn reisbureaus klanten realtime betalingscontrole biedt door middel van nieuwe flexibele productcodes met het Mastercard Wholesale Program (MWP). Met deze nieuwe mogelijkheid kunnen klanten van Thredd beter inspelen op de behoeften van leveranciers op basis van geografie, producttype en volume. Betalingen voor zakelijk reizen wor...

Samenvatting: Thredd benoemt Simeon Lando tot Chief Marketing Officer

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Thredd, de toonaangevende verwerker van internationale betalingen van de nieuwe generatie, maakte vandaag bekend dat het bedrijf haar managementteam heeft versterkt om de groei van de bedrijfsactiviteiten te versnellen en kansen te grijpen die wereldwijde betalingen en embedded finance met zich meebrengen. Simeon Lando treedt bij Thredd aan als Chief Marketing (CMO) om internationale groei te bevorderen en de wereldwijde 'go-to-market'-strategie van het bedrijf uit te v...

Samenvatting: Thredd publiceert een handleiding voor deskundigen over de behoefte aan meer transparantie en controle in financiële programma's

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Thredd, een toonaangevende wereldwijde betalingsverwerker van de volgende generatie, heeft vandaag Payments Unstitched: Protecting & Growing Your Payments Business in 2025 gepubliceerd. Het verslag geeft fintechs, financiële instellingen, banksponsors en anderen inzicht in de uitdagingen die duurzame groei beïnvloeden. "Snelheid om producten op de markt te brengen en snelle innovatiecycli blijven ons vandaag stimuleren. Maar als wij successen willen behalen in het v...
Back to Newsroom