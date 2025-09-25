Andersen Consulting intensifica seus serviços de transformação digital com o Digital Works Group

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Consulting fortalece suas capacidades de transformação de negócios e digital por meio de um acordo de colaboração com o Digital Works Group, uma empresa reconhecida por liderar mudanças complexas e solucionar desafios empresariais por meio da transformação digital, de dados, IA e processos.

Fundado em 2011, o Digital Works Group oferece suporte estratégico a clientes que enfrentam transformações comerciais e operacionais complexas, frequentemente motivadas por inovações digitais e de dados e por tecnologias disruptivas, como IA e blockchain. A empresa é especializada em estratégia de negócios, análise competitiva e transformação digital, de dados e de IA, com ênfase na experiência do cliente, gerenciamento e governança de dados, integração de IA e aprimoramento rápido de processos. O Digital Works Group oferece suporte a clientes de diferentes segmentos, como serviços financeiros, administração pública, B2B, telecomunicações, comércio varejista e organizações sem fins lucrativos, orientando-os desde a fase de planejamento até a realização por meio de uma abordagem prática e orientada para resultados.

“No Digital Works Group, nossa prioridade consiste em entregar resultados comerciais concretos, e não meramente recomendações”, declarou Andrew Salmon, sócio-gerente do Digital Works Group. “Ao combinar experiência de alto nível no setor a metodologias testadas e comprovadas, adotamos uma estratégia de colaboração e empoderamento que ajuda os clientes a desenvolverem capacidades duradouras. A integração da Andersen Consulting como empresa colaboradora nos permite ampliar o impacto do nosso trabalho e contribuir para iniciativas de transformação em escala global.”

“O Digital Works Group proporciona um equilíbrio singular entre pensamento estratégico e implementação prática para nossa plataforma de consultoria”, afirmou Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. “A variedade de experiências da equipe em orientar empresas em meio a mudanças fortalecerá nossa capacidade de apoiar os clientes a realizar transformações importantes no ambiente dinâmico atual.”

A Andersen Consulting é uma empresa global de consultoria que oferece um portfólio abrangente de serviços, incluindo estratégia corporativa, negócios, tecnologia, transformação de IA, além de soluções de capital humano. Integrada ao modelo multidimensional da Andersen Global, a empresa oferece consultoria de classe mundial, além de expertise em impostos, direito, avaliação, mobilidade global e assessoria em uma plataforma global com mais de 20.000 profissionais em todo o mundo e presença em mais de 600 localidades por meio de suas firmas-membro e colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP opera como uma sociedade limitada, fornecendo soluções de consultoria por meio de suas firmas-membros e colaboradoras espalhadas pelo mundo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.